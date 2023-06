Guerre Ukraine - Russie : Pourquoi Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, dirige une mission de paix en Ukraine

il y a une heure

La délégation d'Afrique du Sud, d'Égypte, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, des Comores, de Zambie et d'Ouganda rencontrera le président Volodymyr Zelensky vendredi et le président Vladimir Poutine samedi.

La guerre a fortement limité les exportations de céréales d'Ukraine et d'engrais de Russie, intensifiant ainsi l'insécurité alimentaire mondiale. L'Afrique, qui dépend des importations de ces deux produits, a le plus souffert.

La délégation a été conçue pour être large et équilibrée : cinq présidents et le représentant de l'Ouganda, qui remplace le président Yoweri Museveni qui se remet de Covid-19.

L'Afrique du Sud et l'Ouganda sont considérés comme penchant vers la Russie, tandis que la Zambie et les Comores sont plus proches de l'Occident. L'Égypte, le Sénégal et le Congo-Brazzaville sont restés largement neutres.