Chavirement d'un bateau à Kwara : des mères meurent en essayant de sauver des enfants au Nigeria

il y a 21 minutes

Parmi les plus de 100 personnes qui se sont noyées plus tôt cette semaine lorsqu'une pirogue a chaviré sur le fleuve Niger dans le centre du Nigeria, de nombreux parents tentaient de sauver leurs enfants, a déclaré un survivant à la BBC.

C'est marée basse quand je le rencontre. La rivière est immobile et son regard est fixé sur l'horizon.

Mais alors qu'il se souvient des parents qui se sont noyés avec leurs enfants, dont sa sœur et son fils de huit ans, les larmes coulent sur son visage.

Il a donc nagé jusqu'à se mettre en sécurité, mais ce faisant, il a vu la scène horrible où des mères et des pères ont coulé avec leurs enfants alors qu'ils tentaient de les sauver.

Voyager à travers le Niger, le plus long fleuve du Nigeria, peut être périlleux dans certaines régions. Les bateaux en bois sont souvent surchargés, il n'y a pas assez de gilets de sauvetage et une partie du voyage se fait dans l'obscurité, donc les accidents ne sont pas rares surtout pendant la saison des pluies entre avril et octobre.