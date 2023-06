Mission de paix de l'Afrique entre l'Ukraine et la Russie : qu'est-ce qui a été réalisé ?

Par Mayeni Jones

BBC News, Kiev

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, La délégation africaine a voyagé en train de la Pologne à l'Ukraine, puis à la Russie.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué comme "historique" le voyage de dirigeants africains la semaine dernière en Ukraine et en Russie, le décrivant comme "la première fois que des dirigeants africains se sont lancés dans une mission de paix au-delà" du continent.

Cependant, aucune des parties belligérantes n'acceptant de pourparlers de paix, cela a-t-il fait une différence, ou s'agissait-il simplement d'une tentative de M. Ramaphosa d'attirer l'attention sur la scène mondiale, sur fond de problèmes croissants en Afrique du Sud ?

Une délégation africaine comprenant des dirigeants et des représentants de sept pays a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine à la fin de la semaine dernière et au cours du week-end.

On avait espéré que le voyage, annoncé le mois dernier et dirigé par M. Ramaphosa, contribuerait à mettre fin à la guerre, qui a gravement affecté le niveau de vie en Afrique.

La délégation de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Sénégal, du Congo-Brazzaville, des Comores, de la Zambie et de l'Ouganda a présenté une proposition en 10 points, comprenant la reconnaissance de la souveraineté de la Russie et de l'Ukraine et la poursuite des exportations de céréales sans entrave.

Ils ont également appelé à une désescalade des combats et à l'ouverture urgente de négociations, à la libération des prisonniers de guerre et à un soutien humanitaire accru, entre autres demandes.

Crédit photo, Reuters

La Russie et l'Ukraine ont convenu de poursuivre leur engagement, a déclaré l'Afrique du Sud, mais samedi, le président russe Vladimir Poutine a semblé rejeter de larges pans du plan. L'Ukraine est également apparue tiède.

Le conflit a entraîné une pénurie de céréales et d'engrais dans de nombreux pays africains, qui importent respectivement les produits d'Ukraine et de Russie. Cela a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires dans le monde, en particulier en Afrique.

La Banque africaine de développement affirme que la guerre est directement responsable d'une pénurie d'environ 30 millions de tonnes de céréales sur le continent.

Le président Poutine a menacé de ne pas renouveler un accord permettant aux navires céréaliers ukrainiens à destination de l'Afrique de passer par les ports sous contrôle russe de la mer Noire.

Ce n'est pas la première fois que M. Poutine menace de le faire, mais s'il poursuit cette période, cela pourrait aggraver les pénuries alimentaires sur le continent - ce que les dirigeants africains tiennent à éviter à tout prix. Bien qu'il soit peu probable que M. Poutine mette sa menace à exécution, car il a besoin de pays africains à ses côtés pour éviter un isolement diplomatique.

Crédit photo, EPA

En plus de sensibiliser la communauté internationale à l'impact économique que la guerre a eu sur le continent, les dirigeants africains ont été confrontés à de nouveaux appels à condamner l'invasion.

Le dirigeant ukrainien a fait valoir que la condamnation de Moscou était nécessaire pour envoyer un message clair au peuple russe que son isolement sur la scène internationale était le résultat de l'invasion de l'Ukraine par son président.

L'Ouganda et l'Afrique du Sud, qui faisaient partie de la délégation africaine, sont considérés comme alignés sur la position de la Russie. Le mois dernier, l'ambassadeur américain a accusé l'Afrique du Sud de violer la neutralité et de fournir des armes à la Russie, violant son statut de pays non aligné. L'Afrique du Sud a nié cela.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Vladimir Poutine bénéficie d'un solide soutien dans certaines régions d'Afrique.

Il est également difficile de savoir si l'Afrique du Sud remettrait M. Poutine à la Cour pénale internationale s'il se rendait en Afrique du Sud lors du prochain sommet des Brics en août.

L'objectif principal du voyage était d'aider à renforcer les arguments en faveur d'une solution diplomatique négociée à la guerre en Ukraine, et à cet égard, cela n'a pas été un succès.

L'Ukraine et la Russie ont réitéré avant et après la mission de paix africaine qu'elles ne viendraient pas à la table des négociations sans certaines conditions préalables de base.

Pour l'Ukraine, elle souhaite que ses frontières telles qu'elles étaient en 1991 soient rétablies. Cela signifierait que la Russie se retirerait de tous les territoires qu'elle a saisis à l'Ukraine au cours de la dernière décennie, y compris la péninsule de Crimée. C'est une chose à laquelle le Kremlin est profondément opposé, arguant au contraire que pour que des négociations aient lieu, Kiev devrait accepter la "nouvelle réalité territoriale" de son pays.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que les pourparlers avec la délégation africaine se poursuivraient.

Bien qu'il n'ait pas réussi à rapprocher les deux parties au conflit, M. Ramaphosa affirme que sa délégation a ouvert la porte à de futures discussions.

Compte tenu de ses problèmes chez lui, notamment des infrastructures en ruine, des coupures de courant régulières et un mécontentement croissant à l'égard de son gouvernement, M. Ramaphosa a peut-être cherché à jouer une victoire sur la scène internationale.