Coupe du monde féminine : les joueuses mises en danger lors des qualifications

Par Amelia Butterly et Rebecca Thorn

BBC 100 Women

il y a 44 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trente-deux équipes participeront à la Coupe du monde de football féminin de cette année.

Selon un nouveau rapport, les meilleures footballeuses du monde sont mises en danger en raison d'une absence de salaire, de suivi médical et d'installations d'entraînement adéquates.

Le syndicat des joueurs, la Fifpro, estime que les conditions sont un "obstacle à la performance" dans les six championnats continentaux du monde.

Tous ces championnats, à l'exception de celui d'Europe, servent de qualification pour la Coupe du monde.

La BBC a demandé à la Fifa, l'instance dirigeante du football mondial, de faire des commentaires.

La Fifpro avertit que des conditions de jeu et d'encadrement inadéquates ont un impact important sur la santé et le bien-être des footballeurs internationaux. Une étude précédente de la Fifpro a suggéré que plus d'un footballeur sur trois présente des symptômes dépressifs.

Au début de l'année, la Fifa a annoncé l'égalité des conditions - mais pas des rémunération- pour les tournois de la Coupe du monde féminine et masculine, y compris de meilleures conditions de voyage et des chambres d'hôtel privées pour chaque joueur.

Crédit photo, Getty Images

Aujourd'hui, la Fifpro demande que les conditions soient également identiques en ce qui concerne les voies d'accès à la Coupe du monde.

"Les obligations et les pressions ont augmenté avec la trajectoire ascendante de la professionnalisation, mais les conditions et le bien-être des joueuses sont restés les mêmes ou ont même diminué", a déclaré le Dr Alex Culvin, responsable de la recherche sur le football féminin à l'émission 100 Women de la BBC.

Pour elle, il est essentiel que les bons soins soient offerts à plus de la moitié des joueuses qui ont déclaré ne pas recevoir de soutien en matière de santé mentale ou ne pas être au courant de l'existence d'un tel soutien.

Soins médicaux

Selon la Fifpro, près d'un joueur sur trois interrogés a déclaré ne pas être payé par son équipe nationale pour ces matches. Plus de la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un examen médical avant le tournoi.

"Ce n'est pas un environnement qui permet aux joueuses de donner le meilleur d'elles-mêmes en permanence", déclare Sarah Gregorius, directrice des relations stratégiques pour le football féminin à la Fifpro.

En ce qui concerne les examens médicaux avant les tournois, les chiffres sont choquants et dangereux.

Elle souhaite que toutes les joueuses puissent bénéficier d'une visite médicale et que tout ce qui n'est pas le cas soit "totalement inacceptable".

De nombreux pays ont une longue histoire de football professionnel masculin et les experts estiment que cette infrastructure établie explique en partie pourquoi les soins médicaux pour les joueurs masculins sont plus cohérents que pour le football féminin.

"En raison du nombre limité de clubs professionnels [féminins] qui offrent des normes professionnelles, la nécessité pour les joueuses de subir ces examens au niveau international est plus grande", déclare le Dr Culvin.

Elle cite la Confédération africaine de football (Caf) comme exemple de ce qui peut être réalisé - ses joueuses ont signalé une probabilité beaucoup plus élevée de recevoir des examens de santé adéquats par rapport aux joueuses participant à d'autres championnats de la confédération.

"La Caf avait fait un réel effort pour faire passer un examen médical et un ECG [électrocardiogramme - pour vérifier le rythme cardiaque] à tous les joueuses... Ainsi, lorsque les confédérations en font une priorité, les données peuvent changer", dit-elle.

La quasi-totalité des personnes ayant participé à l'étude de la Fifpro ont déclaré que la rémunération et les primes devaient être améliorées.

Près d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient dû prendre un congé sans solde pour participer aux phases de qualification.

"Les joueurs doivent faire un choix entre la participation de leur équipe nationale aux tournois internationaux et le maintien de leur deuxième emploi et d'une autre source de revenus. Un choix que les joueurs ne devraient pas avoir à faire", déclare la Fifpro dans son rapport.

'Le rêve de la Coupe du monde'

Dans le cadre de l'engagement récent de la Fifa en faveur de conditions minimales pour la Coupe du monde féminine de cette année, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Fifa a promis une part de l'argent des prix pour les joueuses.

Chaque joueuse de l'équipe, qui peut compter jusqu'à 23 joueuses, recevra une somme d'argent en fonction des résultats de son équipe dans la compétition, allant de 30 000 dollars (17 882 583 F CFA) pour celles qui sortent de la phase de groupe à 270 000 dollars (160 943 247 F CFA) pour chaque joueuse de l'équipe victorieuse.

Légende image, La qualification pour la Coupe du monde de football féminin a incité la Zambie à s'intéresser au football féminin, déclare Evarine Katongo.

Cette année, ce sera la première fois qu'une équipe zambienne - masculine ou féminine - participera à une compétition de la Coupe du monde de football. Evarine Katongo, milieu de terrain de l'équipe qualifiée, estime que cela a incité tout le monde dans le pays à s'intéresser au football féminin.

Elle pense que la promesse de la Fifa est un pas dans la bonne direction pour les footballeuses issues de milieux difficiles ou à faibles revenus.

"Cela aura vraiment un impact, surtout pour les joueurs africains", dit-elle. "Cela les aidera vraiment à faire du bien à leur famille et probablement à joindre les deux bouts.

Bien que le football féminin devienne de plus en plus populaire en Zambie, lorsqu'il s'agit de poursuivre ses propres rêves, Evarine pense que le succès se trouve à l'étranger, où il y a plus d'argent et d'opportunités.

"Mon rêve pour la Coupe du monde est d'être repérée par une autre équipe", dit-elle.

"Je ne me vois pas rejouer dans le championnat local en Zambie après la Coupe du monde.

L'enquête Fifpro en détail

Au total, 362 joueurs des six confédérations ont répondu à l'enquête.

Cinq des six confédérations ont utilisé les championnats continentaux pour décider quels pays se qualifieraient - seule l'Uefa a organisé une compétition séparée.

Pendant les qualifications, les conditions auxquelles les joueurs sont exposés et dans lesquelles on attend d'eux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pendant certains des plus grands moments de compétition de leur vie, ne sont pas à la hauteur des normes du football international d'élite, ce qui met en danger à la fois les joueurs et le sport", ont déclaré les dirigeants de la Fifpro dans la déclaration d'ouverture du rapport.

'De nombreux sacrifices'

L'internationale colombienne Leicy Santos, qui a rejoint l'Espagne pour jouer professionnellement à l'Atlético de Madrid en 2019, est l'une des joueuses qui a réussi à s'imposer dans un club plus important.

Au début de sa carrière, elle a dû faire face à d'énormes difficultés financières pour poursuivre son rêve.

"Je viens d'une famille très modeste", dit-elle à propos de son enfance dans la campagne colombienne.

Légende image, Leicy Santos participera cette année à sa deuxième Coupe du monde, après avoir défendu les couleurs de la Colombie en 2015.

"Jusqu'à ce que je rejoigne l'équipe nationale colombienne en 2012, je n'avais aucun soutien financier. Ensuite, j'ai commencé à gagner un peu d'argent chaque fois que j'allais à l'entraînement, ils [l'équipe nationale] payaient mes frais de déplacement", explique-t-elle.

"À ce moment-là, j'ai cessé de demander de l'argent à mes parents et j'ai préféré les aider autant que je le pouvais, mais ce qu'ils [l'équipe nationale] me payaient n'était pas grand-chose non plus."

Malgré son appartenance à l'équipe nationale, il n'était toujours pas possible pour elle de vivre uniquement du football, et Leicy raconte qu'elle a fait des ménages avec sa mère pour contribuer aux revenus de la famille.

"La réalité, c'est que vous ne disposez pas d'un soutien constant qui vous permette de vivre du football et de vous concentrer uniquement sur ce sport", explique-t-elle.

Crédit photo, Handout Légende image, Leicy (à l'extrême gauche) a rejoint l'équipe de jeunes de Colombie en 2012.

En 2019, l'Atlético de Madrid a recruté Leicy et c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué un énorme changement dans son expérience professionnelle.

"Je suis dans un club qui m'offre tout - des installations d'entraînement, des services médicaux, un salaire", dit-elle.

"Je sais que je suis privilégiée ; il y a des clubs qui, même dans la même ligue que moi en Espagne, n'offrent rien de tout cela et [les joueuses] vivent très mal.

Les organisateurs espèrent qu'un nombre record de deux milliards de personnes suivront la Coupe du monde féminine cette année, soit près du double des 1,12 milliard de téléspectateurs qui suivront le tournoi de 2019 en France.

"Je pense que c'est un moyen incroyable de briser les stéréotypes qui ont persisté", déclare Jennifer Cooper, responsable du sport à ONU Femmes.

"Il montre que les femmes sont capables. Il offre des modèles et des rêves aux filles et... il normalise le fait que les hommes et les femmes jouent au football".

La BBC a contacté la Fifa, les six confédérations et les équipes nationales de Colombie et de Zambie pour faire une déclaration, mais aucune n'a été fournie.