Le harcèlement au travail : Pourquoi est-il difficile pour certaines femmes de le dénoncer ?

BBC

Arabe

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le harcellement sur le lieu du travail touche principalement les femmes et les minorités

Diane a travaillé pour une société de logiciels à New York pendant environ six ans. Les deux premières années, elle était satisfaite de son travail. Puis un nouveau directeur a été nommé et les choses ont changé.

Diane, 37 ans, qui s'identifie comme une Américaine d'origine asiatique, explique : "Il était clair dès le début qu'il ne m'aimait pas". "On me demandait de faire des tâches qui, objectivement, ne faisaient pas partie de mon salaire. Ensuite, il me critiquait devant mes collègues et m'accusait de ne pas suivre les instructions, alors que ce n'était pas le cas".

Diane raconte qu'à un moment donné, son supérieur a commencé à se moquer d'elle devant les membres de son équipe "pour tout", qu'il s'agisse de ce qu'elle mange au déjeuner ou des fautes de frappe occasionnelles dans un courriel.

Diane travaille encore aujourd'hui avec le même directeur. Bien que les choses se soient un peu améliorées, ce qu'elle attribue à l'équipe qui a ajouté d'autres managers au sein de l'équipe, elle se sent toujours "harcelée".

Cependant, elle n'a pas signalé son comportement au responsable des ressources humaines ou à un fonctionnaire occupant un poste plus élevé. "J'ai l'impression que cela ne fera qu'empirer les choses. Ce n'est pas en se plaignant qu'ils vont se débarrasser de lui parce qu'il est très respecté dans l'entreprise et qu'il fait bien son travail. "Et cela signifierait que je devrais vivre avec la réputation de quelqu'un qui ne supporte pas la plaisanterie, ou de quelqu'un qui veut nuire aux autres, et ce n'est certainement pas quelque chose que je veux.

Diane dit qu'elle ne veut pas dénoncer son manager, surtout en ce moment. Elle considère que le marché de l'emploi est difficile et elle ne veut pas "risquer de se retrouver dans une situation où je devrais, ou même voudrais désespérément, travailler dans un endroit différent".

Les données mondiales montrent que le harcèlement sur le lieu de travail, qui comprend des actes tels que des avances sexuelles persistantes et non désirées ou, comme dans le cas de Diane, des brimades, touche de manière disproportionnée les femmes et les minorités.

En fait, les chiffres de 2023 du rapport annuel Women in Work de Deloitte montrent qu'environ 44% des femmes interrogées dans le cadre d'une enquête menée auprès de 5000 femmes dans 10 pays ont déclaré avoir été victimes de brimades, de harcèlement sexuel, d'agressions mineures ou des deux sur leur lieu de travail au cours de l'année précédente.

Mais si le résultat des statistiques est en soi alarmant, il est peut-être encore plus inquiétant de constater que la proportion de femmes qui ont été victimes de harcèlement sexuel mais qui ont choisi de ne pas le signaler est élevée, voire en augmentation.

Les chercheurs de Deloitte ont constaté que seulement 59 % des femmes ayant déclaré avoir été harcelées ont signalé les incidents à leur employeur, contre 66 % lors de l'enquête de l'année précédente.

Emma Cod, directrice de l'inclusion mondiale chez Deloitte au Royaume-Uni, a déclaré : "Il s'agit d'une régression alarmante, car elle révèle que de nombreuses femmes ne se sentent pas à l'aise pour signaler des cas de harcèlement ou de harcèlement, et que la proportion est en augmentation.

Selon des experts juridiques, universitaires et en ressources humaines, les raisons de la baisse du nombre de signalements sont probablement le résultat d'une combinaison de facteurs allant de la peur des représailles au sentiment que la conduite ou les actes ne sont pas suffisamment graves pour justifier un signalement.

Certains experts estiment que le nombre de personnes qui ne signalent pas les cas de harcèlement pourrait augmenter en raison de l'instabilité des perspectives économiques actuelles et de l'instabilité du marché du travail, deux facteurs qui, traditionnellement, touchent de manière disproportionnée les femmes qui travaillent.

Le rapport note qu'environ un cinquième des femmes qui ont été victimes de harcèlement au travail, mais qui ont décidé de ne pas le signaler, ont déclaré que leur décision était motivée par la crainte que la dénonciation de ce comportement n'ait un impact négatif sur leur carrière.

Mais les experts s'accordent également à dire que le fait de ne pas dénoncer le harcèlement ou le harcèlement, ainsi que de ne pas créer un environnement de travail où les femmes se sentent à l'aise et en confiance pour dénoncer un comportement problématique, ne fera qu'exacerber le problème.

Si le paysage économique devient plus incertain, les femmes peuvent se trouver confrontées à un double dilemme : le sentiment de devoir garder le silence sur un comportement inapproprié sur le lieu de travail, tout en s'inquiétant de perdre leur emploi et de progresser dans leur carrière.

Cette situation peut à son tour enraciner une culture du silence à l'avenir et créer davantage d'obstacles pour les femmes qui tentent de progresser dans leur carrière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De nombreuses femmes victimes de harcellement au travail, gardent le silence

Nouvelle tempête

Même avant la pandémie, les données ont montré que les femmes étaient confrontées à des obstacles professionnels plus importants que leurs homologues masculins.

Les chercheurs ont constaté que les salaires des femmes augmentent moins vite que ceux des hommes et que les femmes ont toujours eu moins de chances de promotion que les hommes. Elles sont également plus susceptibles de recevoir des sanctions plus sévères que les hommes en cas de gaffe ou de faute professionnelle.

Un article publié dans la Harvard Business Review a révélé que les conseillères financières avaient 20 % plus de chances de perdre leur emploi que les conseillers masculins lorsqu'elles commettaient un "incident de conduite", comme une infraction à la réglementation, par exemple. L'étude révèle que les femmes ont 30 % de chances en moins de trouver un nouvel emploi après une faute professionnelle.

Au cours des trois dernières années, les femmes ont eu du mal à progresser sur le marché du travail. Le COVID-19 a entraîné des pertes d'emploi disproportionnées pour les femmes et, bien que les taux d'emploi soient pratiquement revenus aux niveaux antérieurs à la pandémie dans des pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, les femmes ont toujours tendance à être surreprésentées dans les emplois et les secteurs les plus vulnérables aux chocs économiques, tels que les services de vente au détail et l'alimentation. Elles sont également plus sujettes au stress, à l'anxiété et à la fatigue.

Les experts affirment aujourd'hui que ce sentiment croissant d'insécurité est susceptible de décourager plus que jamais les femmes de parler de harcèlement sur le lieu de travail.

Un article publié en 2019 par Chloe Grace Hart, professeure adjointe de sociologie à l'université du Wisconsin-Madison, montre que lorsqu'une femme signale une expérience de harcèlement sexuel, cela peut l'exposer au sentiment qu'elle n'est pas digne d'être promue. "Si nous supposons que les femmes se sentent ainsi, et j'ai interrogé des femmes qui se sentent déjà ainsi, il est logique qu'elles soient plus réticentes à dénoncer le harcèlement sexuel si elles s'inquiètent pour leur sécurité d'emploi", déclare Mme Hart.

Sarah Russell, avocate spécialisée dans le droit du travail à Manchester, au Royaume-Uni, affirme que les femmes qui se trouvent dans certaines situations professionnelles peuvent ne pas dénoncer le harcèlement et les abus.

Elle souligne que les femmes qui occupent des emplois mal rémunérés ou qui travaillent dans le cadre de contrats à durée indéterminée (contrats zéro), dans lesquels l'employeur n'est pas tenu de fournir un nombre minimum d'heures de travail à l'employé, sont particulièrement vulnérables au silence.

"La fragilité financière se traduit par une fragilité sexuelle", explique Mme Russell, et la vulnérabilité financière est particulièrement évidente lorsque l'économie est incertaine ou lorsqu'il y a d'autres chocs, comme la pandémie mondiale.

Au Royaume-Uni, où Mme Russell est basée, la forte inflation a fait grimper les prix des denrées alimentaires à leur plus haut niveau depuis 45 ans, ce qui a entraîné une crise de la vie.

"Les femmes que je vois se plaindre de harcèlement ou de harcèlement sur le lieu de travail sont généralement qualifiées de névrosées, d'instables ou d'indignes de confiance, et elles sont attaquées et marginalisées par leurs collègues", explique-t-elle. Elles sont aussi souvent dans une situation financière précaire.

Joe, responsable marketing de 40 ans vivant à Londres, a choisi de ne pas signaler les brimades qu'elle dit avoir subies au travail. "Cela a commencé bien avant la pandémie", dit-elle. Il s'agissait surtout de commentaires ignobles, d'exclusions de réunions, d'événements sociaux et d'autres choses de ce genre. Je ne voulais pas le signaler, parce que les retombées positives pour moi auraient été minimes et que les risques liés à la dénonciation auraient pu être élevés.

Elle ne voulait pas soulever la question si cela signifiait qu'elle risquait d'être encore plus marginalisée au travail, ou même d'être licenciée, bien que cela soit illégal s'il s'agissait de représailles directes pour avoir dénoncé le harcèlement. "Et puis, lorsque la pandémie est survenue, qu'il y a eu beaucoup d'incertitude et que les emplois de certaines personnes ont été supprimés, je n'étais pas particulièrement préparée à mettre mon cou à l'épreuve".

Joe et Diane disent toutes deux qu'elles pensent qu'il est important de parler du harcèlement et des mauvais comportements au travail et, selon les termes de Diane, de "briser le cycle de la toxicité". Mais dans le contexte actuel, ni l'une ni l'autre n'est disposée à le faire.

"Tant que nous ne parviendrons pas à créer des environnements de travail où les gens se sentent à l'aise pour parler sans risquer de conséquences, les mauvaises personnes pourront continuer à faire ce qu'elles font", déclare Joe.