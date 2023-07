Sénégal : Qui pour succéder à Macky Sall à la tête du pays ?

Sycfreed Mawoulé Djènoukpo

Broadcast Journalist

il y a 54 minutes

Crédit photo, PRESIDENCE SENEGAL Légende image, Le président Macky Sall s'adressant à la nation le 03 juillet 2023

« J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commandent de préserver ma dignité et ma parole», a déclaré le président lundi soir dans un message à la nation. Mais cette décision laisse un vide politique qui suscite des interrogations auprès des observateurs et analystes politiques.

La crainte du ''Syndrome Ouattara''

Lors de son message à la nation, le président sénégalais n'a pas désigné un dauphin pour la présidentielle de février 2024. Pour certains observateurs, cela n'est pas sans risques.

''On a vu le syndrome Ouattara en Côte d'ivoire. Un président peut renoncer à sa candidature et revenir sur sa décision en l'absence d'un dauphin'' a déclaré à la BBC, Pr Ogo Seck, Professeur titulaire de classe exceptionnelle, agrégé en droit et science politique.

Le politologue fait remarquer que la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui a porté le président Macky Sall à la tête du pays n'a pas un ''Numéro 2'' qui peut valablement défendre les couleurs de la coalition au prochain scrutin présidentiel.

Quelques dissensions commençaient déjà par être remarquées depuis quelques mois au sein de la majorité présidentielle. À l'Alliance des Forces du Progrès (AFP) de Moustapha Niass, l'ancien ministre Alioune Sarr s'est fait investir comme candidat par une partie des membres de cette formation. Une démarche cavalière qui n'a pas été du goût de Moustapha Niass qui avait menacé de sévir.

Idrissa Seck, le candidat arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2019 a aussi déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024 et a décidé de quitter le navire BBY.

Le Président Macky Sall va donc devoir désigner un dauphin s'il veut conserver son héritage politique et éviter que son parti l'APR et la coalition Benno Bokk Yakaar ne volent en éclat. Dans les conversations politiques trois noms reviennent pour porter la candidature du regroupement politique en 2024.

Crédit photo, PRESIDENCE SENEGAL Légende image, Le président Macky Sall et le Premier Ministre Amadou Ba

Amadou Ba : l'actuel premier ministre a la faveur des pronostics a indiqué à la BBC, le journaliste et analyste politique sénégalais Alioune Ndiaye. Ancien ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba a été aussi ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et il est le plus connu par les Sénégalais parmi les trois noms cités. Selon la presse locale, l'homme est également bien introduit au niveau des principaux foyers religieux. ''Il est de Dakar, une région très importante dans les batailles électorales'' a déclaré Alioune Ndiaye.

Abdoulaye Daouda Diallo : l'actuel président du Conseil économique social et environnemental a été directeur de cabinet du président Macky Sall et ministre de l'économie et des finances. ''Le fait qu'il soit moins connu des Sénégalais est un handicap'' indique Alioune Ndiaye. L'analyste politique sénégalais évoque également son incapacité de s'exprimer correctement en wolof, la langue de communication de la majorité des Sénégalais.

Aly Ngouille Ndiaye : l'actuel ministre de l'agriculture a été par le passé ministre de l'intérieur. Il est un militant très engagé et très connu dans les associations de femmes. Son fief c'est la commune de Linguère, une commune qui ne pèse pas beaucoup dans la balance électorale.

Selon l'analyste Alioune Ndiaye, aucun de ces cadres de l'APR ne pourra remporter la présidentielle au premier tour sans le soutien majeur de l'actuel chef de l'Etat.

Selon lui, le président Macky Sall doit rapidement désigner son dauphin et s'investir de façon personnelle dans la campagne du candidat.

''Si aujourd'hui, l'Apr prend le risque d'organiser les primaires, le parti va s'éclater. La seul perspective qui s'offre à eux à huit mois des élections, c'est que Macky Sall désigne un candidat et qu'il fasse tout le travail de diplomatie souterraine pour que tous les leaders et partis significatifs de la coalition Benno Bokk Yakaar soutiennent ce candidat'' précise-t-il.

''Marges de manœuvre étroites pour l'opposition''

Crédit photo, COALITION YEWWI ASKAN WI Légende image, Des leaders de l'opposition sénégalaise

Les opposants sénégalais ont longuement milité contre un troisième mandat de Macky Sall. Mais la décision du chef de l'Etat de ne pas se présenter ne consolidera pas autant les lignes au niveau de l'opposition. ''Les marges de manœuvre de l'opposition sont étroites'' déclare Ogo Seck, Professeur en science politique.

Le journaliste et analyste politique Alioune Ndiaye estime pour sa part que la décision de Macky Sall coupe l'herbe sous les pieds de certains opposants. ''Macky Sall candidat, cela permettrait de faire de l'élection présidentielle un référendum pour ou contre la troisième candidature et à l'arrivée l'opposition est sûre de l'emporter'' dit-il.

En l'état actuel des choses, les candidatures de certains opposants dépendent de la modification ou non de la constitution et du code électoral à l'Assemblée nationale.

Karim Wade : le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite, avant d'être gracié et de s'exiler au Qatar. Mais son parti, le Parti démocratique Sénégalais(PDS) espère que les conclusions du dialogue national tenu en mai-juin 2023 permettront à l'ancien ministre d'être éligible en 2024.

Crédit photo, SEYLLOU Légende image, Des manifestants de l'opposition sénégalaise tiennent une photo de l'ancien ministre Karim Wade lors d'une marche pour exiger la transparence des élections de l'année prochaine, à Dakar, le 29 novembre 2018.

Le PDS a d'ailleurs publié un communiqué quelques heures après le discours de Macky Sall pour demander aux Sénégalais de soutenir la candidature de Karim Wade. Le PDS a annoncé la tenue prochaine d'un congrès d'investiture où la candidature de Karim Wade sera officiellement annoncée.

Khalifa Sall : l' ancien maire de Dakar, avait quant à lui été écarté de l'élection présidentielle de février 2019, ayant été condamné à cinq ans de prison ferme pour détournements de fonds publics, avant d'être gracié en septembre de la même année. Son parti espère aussi son éligibilité suite au dialogue national.

Crédit photo, SEYLLOU Légende image, Khalifa Sall

Le président Macky Sall a indiqué dans son message à la nation que l'Assemblée nationale serait saisie pour « la modification de certaines dispositions de la constitution et du code électoral ».

Ousmane Sonko, le ''grand perdant'' ?

Si la fumée blanche semble apparaitre pour Karim Wade et Khalifa Sall, la situation reste confuse pour l'un des leaders de la coalition de l'opposition Yewwi Askan wi.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'opposant sénégalais Ousmane Sonko

Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est aussi sous le coup d'une condamnation à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Contrairement à Khalifa Sall, il n'a pas encore purgé sa peine. Sa candidature reste compromise.

L'analyste Alioune Ndiaye, déclare que le président du parti Pastef reste le ''grand perdant'' après la décision de Macky Sall de ne pas se représenter en 2024.

'' Ousmane Sonko est le grand perdant parce qu'il a boycotté le dialogue national et donc les conclusions de ce dialogue ne sont pas obligées de prendre en compte son cas. Il va se retrouver isolé de l'espace politique''.

Il ajoute que Ousmane Sonko risque d'être aussi ''isolé dans la hiérarchie des problèmes des Sénégalais''.

'' Le grief principal que les Sénégalais pouvaient porter contre Macky, c'était de se présenter pour un troisième mandat. Aujourd'hui, mis à part ses partisans, pour le commun des Sénégalais, la participation ou pas de Sonko à l'élection présidentielle n'est pas un enjeu majeur'' précise-t-il.

Pour le parti PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, il n'est pas question d'une élection présidentielle sans la participation de leur leader. Birame Soulèye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi askan wi dont Pastef est membre, se veut formel : "Dakar a dormi quand Macky Sall a déclaré sa non candidature. Dakar ne dormira pas si Ousmane Sonko est empêché d'être candidat."

Aminata Touré

L'ancienne première ministre est la première femme qui s'est déclarée candidate pour la présidentielle de 2024.

Mimi comme elle se fait appeler au Sénégal était une proche du président Macky Sall. Mais le ''divorce'' a été consommé avec le chef de l'Etat au lendemain des législatives de 2022.

Celle qui était la directrice de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar pour ce scrutin législatif pensait occuper la présidence de l'Assemblée nationale. Mais le chef de l'Etat a jeté son dévolu sur Amadou Mame Diop.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aminata Touré, ancienne Première Ministre du Sénégal

En signe de protestation, Mimi quitte le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, rejoignant les députés non-inscrits. Elle a finalement été déchue de son poste de député après un vote du bureau de l'Assemblée nationale en janvier 2023.

La militante pour les droits de l'homme vole désormais de ses propres ailes avec le Mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance (Mimi) qu'elle a créé après son départ de la coalition au pouvoir.

Pour devenir la première présidente de l'histoire du Sénégal, Aminata Touré va tenter de focaliser sa campagne sur les femmes et les jeunes.

Les Outsiders

Plusieurs autres candidats devront faire face aux poids lourds de la présidentielle de 2024.

Même s'ils ne joueront peut-être pas les premiers rôles, leurs choix seront cruciaux en cas de deuxième tour.

Boubacar Camara, ancien directeur général des Douanes sénégalaises et avocat, il a été secrétaire général du ministère dirigé par Karim Wade. Il s'est engagé dans l'opposition politique depuis mai 2018. Il est consultant international.

Malick Gakou, du Grand Parti, qu'il a fondé en 2015 après son exclusion de l'AFP de Moustapha Niasse dont il était le numéro deux.. Il a été ministre des Sports en 2012, puis ministre du Commerce, de l'Industrie et du Secteur informel. Il a fait ses études en Pologne et il est administrateur de sociétés.

Déthié Fall, coordonnateur de la principale coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi, est l'un des candidats à suivre de près lors du scrutin. L'ex-bras droit de Idrissa Seck, désormais à la tête de son propre parti, Parti républicain pour le progrès (PRP) est aujourd'hui l'un des principaux leaders de l'opposition sénégalaise.

Bougane Guèye Dani, patron du groupe de presse D-Média (Sen Tv, Zik Fm…), Boubacar Camara, le leader du mouvement politique sénégalais Jenggu, Professeur Mary Teuw Niane, ancien ministre de l'enseignement supérieur tenteront également de séduire les électeurs.

Thierno Alassane Sall, ancien ministre et membre fondateur du parti Apr de Macky Sall et Dr Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé sont aussi engagés dans la course présidentielle.

Pour tous ces candidats, le premier écueil à franchir sera celui des parrainages. Chaque candidat devra recueillir au moins les parrainages de 0,8 % du fichier électoral pour être éligible, entre autres critères.