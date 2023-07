Kenya : Quelles sont les conséquences après la levée de l’interdiction de l'exploitation forestière ?

Le président du Kenya, William Ruto, a mis fin à un moratoire de six ans sur l'exploitation forestière, suscitant l'indignation des écologistes. Il a déclaré que sa décision était motivée par la "nécessité d'ouvrir les économies" des régions qui dépendent des produits forestiers.

Pourquoi l'interdiction a-t-elle été levée ?

Il souhaite relancer l'exploitation du bois afin de créer des emplois pour les jeunes et d'ouvrir la voie aux entreprises dans ce secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Les importateurs de bois et de meubles seront désormais taxés, car M. Ruto souhaite que ces produits soient fabriqués dans le pays.

Pourquoi le moratoire a-t-il été mis en place ?

Le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, a déclaré que cette mesure contribuerait à réhabiliter les forêts épuisées et à intensifier les campagnes de plantation d'arbres.

Le Service forestier du Kenya (KFS), l'agence chargée de la protection des forêts, a également été entièrement restructuré pour lutter contre la corruption et améliorer l'efficacité.

Quels ont été les effets de l'interdiction ?

Une étude récente a montré la perte de 4 milliards de shillings (28 300 000 dollars soit plus de 17 milliards de Fcfa) de revenus et de 44 000 emplois pendant les six années d'interdiction.