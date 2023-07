Emigration clandestine : L'image dévastatrice des quatre Nigérians arrivés au Brésil et cachés dans un bateau

Le groupe se serait caché sur le Ken Wave, navire battant pavillon libérien, peu avant qu'il ne quitte le port de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, le 27 juin.

"Ils étaient dans une situation très précaire, mais ils n'avaient pas de problèmes de santé graves. Ils étaient privés de nourriture depuis plusieurs jours et d'eau depuis au moins quatre jours", a déclaré à BBC News Brasil Ramon Almeida, chef du poste d'immigration de la superintendance de la police fédérale (PF) à Espiritu Santo.

Deux migrants du groupe parlaient anglais et ont pu communiquer avec la police, a-t-il ajouté.

Ce qui les attend

Lorsqu'ils ont embarqué à Lagos, ils avaient emporté de la nourriture et de l'eau, mais les réserves se sont épuisées en cours de route.

Les hommes étaient privés de nourriture et d'eau depuis plusieurs jours.

Selon le chef de la police, Ramon Almeida, la société propriétaire du bateau est légalement responsable de leur hébergement dans un hôtel au Brésil et du financement de leur retour au Nigeria, même si elle ne savait pas que les Nigérians se trouvaient sur le bateau.

"Ils sont autorisés à rester au Brésil pendant vingt-cinq jours, jusqu'à ce qu'ils obtiennent des documents, achètent des billets et retournent au Nigeria", a déclaré M. Almeida.

"Ils ont été trouvés dans une situation d'extrême vulnérabilité, affaiblis, affamés et transis de froid, au cours d'un long voyage à haut risque", ajoute Marina Rongo.

Marina Rongo indique que les quatre hommes peuvent demander l'asile dans le pays et que l'analyse des cas sera effectuée par la Commission nationale pour les réfugiés (Conare).

Une autre possibilité pour les quatre Nigérians de rester serait de demander la résidence permanente au Brésil. Cette demande peut être accordée en cas d'emploi, d'études ou de mariage - et ils auraient cent vingt jours pour prouver l'une ou l'autre de ces conditions.

Le cas des quatre Nigérians retrouvés dans le gouvernail du bateau à Espiritu Santo est un exemple de la grave crise humanitaire et sociale que traverse le Nigeria depuis vingt ans.

La crise est principalement causée par l'insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram, qui occupe une partie du nord-est du pays et s'est engagé dans une lutte armée contre les forces de sécurité. Il est souvent accusé de violations des droits de l'homme.

Selon le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, "bien que l'armée nigériane ait repris le contrôle de certaines parties du nord-est du pays, les civils au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger continuent d'être affectés par de graves violations des droits de l'homme, des violences sexuelles et sexistes généralisées, des recrutements forcés et des attentats-suicides à la bombe".