Emigration clandestine au Sénégal : "Nous étions en panne d'essence et bloqués au milieu de l'océan"

il y a une heure

Cette traversée de l'Atlantique a fait la une de l'actualité après qu'une organisation non gouvernementale a déclaré que trois bateaux avec au moins 300 personnes à bord avaient été portés disparus depuis le 27 juin.

Je me suis rendu au point de départ, un village de pêcheurs isolé appelé Kafountine, dans le sud du Sénégal, pour enquêter.

Je suis tombé sur Doudou Diop, assis sur le porche de sa modeste maison sous une pluie d'orage, entouré de toutes les femmes de sa famille."Nous sommes partis sans problème et nous avons réussi à aller jusqu'au Maroc", dit-il.

"Nous étions à 500 km des îles Canaries lorsque notre moteur s'est soudainement arrêté. Nous sommes tombés en panne d'essence et nous nous sommes retrouvés bloqués au milieu de l'océan, sans pouvoir continuer".

Il raconte que les autorités marocaines ont recueilli les 140 personnes et les ont emmenées dans la ville portuaire la plus proche, Nouadhibou, en Mauritanie.

"Ils ont relevé nos noms et nos pièces d'identité et nous ont mis dans des bus pour rentrer au Sénégal".

Il avait disparu depuis une semaine et sa famille était soulagée de le retrouver vivant.

Il n'est pas certain que le bateau sur lequel il se trouvait ait été mentionné dans des déclarations ou des communiqués de presse.

Entre-temps, une querelle a éclaté entre le gouvernement sénégalais et une organisation de réfugiés appelée "Walking Borders" au sujet du nombre de migrants potentiellement perdus en mer.

Fureur des médias

Elle a déclaré avoir contacté les autorités sénégalaises, mauritaniennes, marocaines et espagnoles pour leur demander de se joindre aux recherches des navires disparus.

"Les vérifications effectuées montrent que cette information est totalement infondée", indique-t-il, ajoutant que 260 de ses ressortissants ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines entre le 28 juin et le 9 juillet.

En essayant de reconstituer les faits, je n'ai pu trouver qu'une seule femme à Kafountine qui m'a dit avoir un parent disparu. Elle a souhaité rester anonyme et m'a dit qu'elle avait perdu le contact avec son neveu de 17 ans.

"À l'exception de cette dame, personne ici en ville ne s'est manifesté auprès des autorités ou des services de sécurité pour dire qu'il recherchait ses frères et sœurs ou des membres de sa famille", a ajouté le fonctionnaire.

Cette situation n'est pas nécessairement surprenante, car de nombreuses personnes viennent d'autres régions, voire de pays voisins, et n'ont aucun lien avec le village.

Selon les Nations unies, au moins 559 personnes ont perdu la vie l'année dernière en tentant de rejoindre les îles Canaries depuis le Sénégal.Au cours du seul premier semestre de cette année, les Canaries ont accueilli plus de 7 000 migrants.

Rêves brisés

"Je rêvais de meilleures conditions de vie, de plus d'argent pour pouvoir m'occuper de ma femme et de ma fille, de ma mère et du reste de la famille", a-t-il déclaré, ajoutant qu'une place sur le bateau coûtait jusqu'à 682 dollars.