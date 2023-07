Nutrition : Les 5 principaux bienfaits du chou-fleur pour la santé

Qu'est-ce que le chou-fleur ?

Légume crucifère, le chou-fleur est constitué d'une masse de minuscules fleurs (appelées caïeux) étroitement serrées les unes contre les autres. Ces fleurs partent d'une tige centrale épaisse pour former une seule tête ronde. La plupart des choux-fleurs sont blancs, mais il est possible d'acheter des variétés vertes et violettes, ainsi que le chou-fleur romanesco, plus doux, avec ses fleurons pointus caractéristiques.