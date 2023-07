Rapport de Human Rights Watch sur le Mali : Les autorités maliennes réfutent les accusations

Plusieurs des dizaines de civils auraient été exécutés dans le centre du Mali depuis décembre 2022, lors d'opérations antijihadistes, indique l'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch qui accuse les forces armées maliennes et des combattants "étrangers"

Dans son rapport publié le lundi 24 juillet, et basé sur les témoignages d'une quarantaine de victimes et de témoins direct, Human Rights Watch rapporte des cas d'exécutions sommaires, de disparitions forcées, de tortures de détenus, ainsi que de destructions et de pillages de biens appartenant à des civils.