Conflit au Soudan : Des femmes racontent à la BBC l'horreur de leurs viols

Par Mohamed Osman

BBC News Arabic

il y a 53 minutes

Alors que Kolthom était victime d'un viol collectif par quatre combattants paramilitaires dans la région soudanaise du Darfour, en proie à la guerre, elle était également victime d'abus raciaux.

Avertissement : Cet article contient des détails qui pourraient heurter la sensibilité de certains lecteurs.

"Ils étaient très barbares. Ils m'ont violée à tour de rôle sous l'arbre où j'étais allée ramasser du bois pour [faire un feu] me réchauffer", a-t-elle déclaré d'une voix tremblante, au bout du fil.

Nous avons changé son nom et celui d'une autre victime de viol citée dans cet article.

Kolthoum, âgée d'une quarantaine d'années, appartient à la communauté noire africaine Masalit du Darfour occidental, tandis que ses violeurs étaient des Arabes des Forces de soutien rapide (RSF). Ce groupe paramilitaire est accusé d'avoir commis de nombreuses atrocités dans un conflit qui prend de plus en plus des allures raciales et ethniques au Darfour.

Mme Kolthoum vivait à El Geneina, symbole historique de la puissance noire africaine au Darfour et capitale traditionnelle du royaume Masalit. Elle a maintenant fui avec son mari malade et ses enfants.

Kolthoum affirme que ses violeurs lui ont demandé de quitter la ville car elle "appartient aux Arabes", ce qui alimente les craintes de nombreux Africains noirs qui pensent que la RSF - ainsi que les milices alliées connues sous le nom de Janjaweed - veulent transformer la région ethniquement mixte en un domaine dominé par les Arabes.

Le Soudan a été plongé dans une guerre civile depuis la mi-avril, après que deux généraux rivaux et puissants - le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et le commandant de la RSF Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de "Hemedti" - se sont lancés dans une confrontration violente pour le contrôle du pouvoir.

Leur querelle a ravivé le conflit au Darfour où environ 300 000 personnes avaient perdu la vie lors d'une guerre civile en 2003.

Le conflit en cours dans le pays a forcé plus de 160 000 personnes, principalement de la communauté Massalit, à fuir vers le Tchad. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées dans la région, l'estimation la plus basse concernant le nombre de morts à El Geneina étant de 5 000.

Les combattants de RSF ont également été accusés de commettre des atrocités à Khartoum, la capitale soudanaise et l'Etat le plus peuplé du pays.

Les paramilitaires contrôlent une grande partie de l'État, l'armée ne parvenant pas à les repousser. Les combats ont provoqué l'exode de près de deux millions de personnes depuis la mi-avril.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des immeubles résidentiels et commerciaux ont été détruits lors des combats à Khartoum.

À Khartoum, la violence n'a pas pris une dimension raciale ou ethnique. Les Arabes et les personnes d'autres ethnies sont victimes des batailles en cours.

Ibtissam, 24 ans, a déclaré à la BBC qu'elle allait rendre visite à sa tante lorsque trois soldats des forces de sécurité républicaines l'ont arrêtée. "Ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont demandé où j'allais. Quand je leur ai dit que j'allais chez ma tante, ils m'ont accusée d'appartenir aux services de renseignement de l'armée", m'a-t-elle raconté, la voix brisée.

Les soldats l'ont ensuite forcée à les accompagner dans leur voiture et l'ont emmenée dans une maison voisine. "J'ai vu un autre homme à l'intérieur de la maison, en sous-vêtements. J'ai essayé de m'enfuir. Mais l'un des soldats m'a frappée si fort que je suis tombée par terre. Ils ont menacé de me tuer si je bougeais ou si je criais à nouveau", a-t-elle déclaré en pleurant au téléphone.

"Les trois soldats se sont relayés pour me violer plus d'une fois. Ils m'ont ensuite ramenée dans leur voiture et m'ont jetée sur le bord de la route au coucher du soleil". Après une courte pause, Ibtissam a décrit comment elle s'est sentie "complètement humiliée et en colère".

"Je voulais me suicider. Mais j'ai tenu bon. Je suis rentrée chez moi et je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé".

Le bureau des Nations unies pour les droits de l'homme au Soudan a déclaré début juillet qu'il avait reçu des rapports faisant état de 21 incidents de violence sexuelle à l'encontre d'au moins 57 femmes et jeunes filles.

Le responsable des droits de l'homme des Nations unies, Volker Türk, a noté que "le RSF a été identifié comme l'auteur" dans presque tous les cas signalés à son bureau.Les Nations unies et les groupes de défense des droits locaux estiment que ces chiffres ne représentent qu'une fraction de l'ampleur réelle du crime.

Ahlam Nasser, militante soudanaise des droits de l'homme, a déclaré qu'elle n'avait aucun doute sur le fait que le viol était utilisé "systématiquement" comme arme de guerre pour terroriser la population. "Le viol a été utilisé au Darfour dans le passé et il est utilisé dans la guerre actuelle à Khartoum, en particulier par les forces de sécurité soudanaises", a-t-elle déclaré.

La militante a maintenant fui le pays. Elle a déclaré qu'elle avait elle aussi entendu des histoires d'horreur de la part de certaines femmes de retour à Khartoum. "Dans certains cas, des mères ont été violées devant leurs enfants", a déclaré Mme Nasser.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les Nations unies affirment que les violences sexuelles sont utilisées comme "tactique de guerre pour terroriser les populations".

Le RSF a nié que ses combattants soient à l'origine de ces attaques. Dans un enregistrement vocal envoyé à la BBC, son porte-parole Mohammed al-Mukhtar a déclaré que ses combattants "s'engagent à respecter les normes éthiques les plus élevées de la guerre".

"Il y a des campagnes délibérées pour ternir la réputation de nos combattants après les victoires militaires que nous avons remportées", a-t-il ajouté.

Lorsque je lui ai dit que j'avais parlé à des femmes qui avaient identifié des combattants des FAR comme étant leurs agresseurs, M. al-Mukhtar a déclaré que des personnes se faisant passer pour des membres des FAR étaient responsables de ces atrocités.