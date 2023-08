Archéologie : Le "premier fort anglais pour esclaves en Afrique" découvert sur la côte ghanéenne

Le professeur Christopher DeCorse (C) dirige l'équipe d'archéologues au Ghana.

Une pierre à fusil (utilisée dans les armes à feu à l'ancienne), des pipes à tabac, de la poterie cassée et la mâchoire d'une chèvre sont soigneusement disposées. Ces fragments mis au rebut, exhumés de siècles de sol compacté, offrent des indices sur un passé perdu.

L'archéologue se tient dans les ruines du Fort Amsterdam, parlant au-dessus du vent et du rugissement des vagues de l'océan Atlantique qui frappent la côte du Ghana.

À l'intérieur de ce fort se trouvent ce que l'on pense être les vestiges d'un fort plus ancien - Kormantine - perdu depuis longtemps sous la terre, que l'équipe du professeur fouille progressivement avec une activité soutenue.

Ils peignent méthodiquement des couches distinctes de sol et de pierres avec des brosses à poils doux et des truelles. Le sol dérangé retiré des tranchées est soigneusement tamisé.

Un auvent protège l'équipe et le site des intempéries et malgré le soleil intense et les averses occasionnelles, le travail des archéologues se poursuit.