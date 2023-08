Coup d'État au Niger : un test décisif pour la démocratie en Afrique de l'Ouest

Par Yusuf Akinpelu

BBC News, Lagos

il y a une heure

Légende image, Président nigérian Bola Tinubu.

Le président Bola Tinubu, qui est à la tête de la superpuissance régionale qu'est le Nigeria, considère le coup d'État survenu au Niger comme un test décisif pour la démocratie en Afrique de l'Ouest.

Ayant pris la présidence du bloc régional de la Cedeao il y a à peine trois semaines, le président Tinubu a été confronté à un défi majeur en matière de politique étrangère lorsque les militaires ont pris le pouvoir au Niger, un allié stratégique dans la lutte contre les islamistes militants qui font des ravages dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest.

A lire aussi sur BBC Afrique :

M. Tinubu s'est inquiété des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée lorsqu'il a accédé à la présidence du Nigeria en mai, déclarant que la Cedeao devait renforcer sa force régionale pour empêcher d'autres putschs et accélérer l'offensie contre les militants djihadistes.

Aussi, lorsque le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé par sa garde présidentielle la semaine dernière, il a réagi rapidement en convoquant un sommet des dirigeants d'Afrique de l'Ouest dans sa villa présidentielle dimanche.

Le bloc sous-régional a décidé d'imposer des sanctions au Niger. Cela a entraîné des coupures d'électricité dans la capitale, Niamey, et dans d'autres grandes villes, le Nigeria ayant coupé l'approvisionnement, selon la compagnie d'électricité nigérienne.La Cedeao a également exigé que la junte nigérienne rende le pouvoir au président élu dans un délai d'une semaine, faute de quoi la Cedeao prendrait "toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel".

"Ces mesures peuvent inclure l'usage de la force" et les chefs militaires doivent se réunir "immédiatement", ajoute le communiqué.

Bien que la victoire de M. Tinubu à l'élection présidentielle de février soit contestée devant les tribunaux par les candidats de l'opposition qui affirment que le résultat a été truqué, il se présente comme un démocrate qui a participé à la campagne contre le régime militaire au Nigeria dans les années 1980."Je pense qu'il considère ce coup d'État comme un affront à ses références démocratiques, en particulier au moment où il préside la Cedeao", a déclaré Wole Ojewale, analyste nigérian de l'Institut d'études de sécurité (ISS).

Plus important encore, le coup d'État a une incidence directe sur le Nigeria. Les deux pays partagent une frontière de plus de 1 500 km et entretiennent des liens culturels et commerciaux étroits qui remontent à l'ère précoloniale, lorsqu'une partie des deux pays faisait partie du califat de Sokoto.Leur sécurité est également étroitement liée. Le groupe islamiste militant Boko Haram a mené des attaques dans les deux pays, et une force militaire composée de troupes du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun les combat. Les "partenaires stratégiques et techniques" de la force comprennent le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, ces deux derniers ayant des bases militaires au Niger.Si le Niger représentait environ 4 % de la production mondiale d'uranium en 2022, il est le septième producteur mondial d'uranium et possède le minerai d'uranium le plus riche d'Afrique.Ni la Cedeao ni ses partenaires occidentaux ne souhaitent que ce matériau radioactif - utilisé à des fins civiles et militaires - tombe entre de mauvaises mains dans une région où les islamistes militants sont actifs et où la Russie et le groupe mercenaire Wagner étendent leur influence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des manifestants favorables au coup d'Etat au Niger

Après leurs coups d'État, le Mali et le Burkina Faso se sont tournés vers la Russie, et la junte nigérienne donne l'impression qu'elle pourrait prendre la même direction.Le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, qui a été porté au pouvoir par sa propre armée après l'assassinat de son père par les forces rebelles en 2021, s'est rendu au Niger dimanche pour exhorter la junte à tenir compte de l'ultimatum de la Cedeao.Le Tchad n'est pas membre du bloc régional, mais M. Déby a assisté à sa réunion plus tôt dans la journée de dimanche. En tant qu'homme fort de l'armée, il était considéré comme idéalement placé pour établir un rapport avec les dirigeants du coup d'État et les exhorter à quitter le pouvoir.

Mais la junte a jusqu'à présent refusé.Au contraire, elle a intensifié sa rhétorique contre l'Occident et la Cedeao, et des milliers de ses partisans sont descendus dans les rues de la capitale du Niger, Niamey, dimanche, pour soutenir le coup d'État. Certains d'entre eux ont attaqué l'ambassade de France et brandi des drapeaux pro-russes.Plus de la moitié des Nigériens se déclarent satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays, selon une enquête réalisée en 2022 par le groupe de recherche Afrobarometer.Sur les 36 pays africains étudiés, seules la Tanzanie, la Zambie, la Sierra Leone et la Mauritanie bénéficient d'une meilleure approbation démocratique.

Toutefois, deux tiers des personnes interrogées ont déclaré que les militaires pouvaient intervenir en cas d'abus de pouvoir de la part des dirigeants élus. C'est un argument que les auteurs de coups d'État, ainsi que leurs partisans, avancent souvent pour justifier leurs actions.Les juntes du Mali et du Burkina Faso ont mis en garde la Cedeao contre une intervention militaire au Niger, affirmant qu'il s'agirait d'une "déclaration de guerre" et qu'elles iraient défendre leurs collègues putschistes. Une intervention militaire risque donc de faire boule de neige et de déboucher sur un véritable conflit.Toutefois, la Cedeao a déjà envoyé des troupes dans de nombreux pays, dont le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Gambie, soit pour aider à mettre fin à des guerres civiles, soit pour rétablir des présidents déchus, soit pour forcer le départ de dirigeants qui refusaient d'accepter leur défaite électorale.

Ces interventions étaient conformes à son mandat de maintien de la "paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région", bien que ses troupes aient également été accusées dans certains cas de violations des droits de l'homme.M. Ojewale n'est pas certain que l'Union européenne ait la capacité militaire d'intervenir au Niger - un vaste pays aride situé à la lisière du désert du Sahara - d'autant plus que de nombreux pays qui la composent, dont le Nigeria, sont confrontés à leurs propres problèmes de sécurité."Les faibles ressources dont ils disposent risquent d'être mises à rude épreuve", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les troupes nigériennes font partie d'une force régionale qui tente d'affaiblir les insurgés islamistes dans la région.