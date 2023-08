Gianluigi Buffon : Comment le grand Camerounais Thomas Nkono a inspiré la carrière de la légende italienne

il y a 59 minutes

Alors que les attaquants Roger Milla et François Omam-Biyik ont ​​captivé l'imagination du jeune Buffon, il a trouvé la personnalité de Nkono "la plus étonnante".

"J'étais complètement époustouflé", se souvient Buffon. "Regarder Nkono dans le but a déclenché quelque chose et m'a motivé à devenir gardien de but, parce que j'aimais à mort la façon dont il interprétait le rôle de gardien de but.