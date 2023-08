Coup d'État au Niger : qui sont les principaux acteurs et quels sont les enjeux ?

Des acteurs clés de la crise au Niger, le président Mohamed Bazoum et le général Abdourahmane Tchiani, chef des putschistes

L'arrivée d'une autre junte militaire menace d'aggraver l'instabilité d'une région en proie à l'insécurité et au djihadisme.

Mais les ramifications du coup d'État se font sentir bien plus loin, la communauté internationale étant largement unie pour le condamner. Quels sont donc les principaux acteurs de cette crise et quels en sont les enjeux ?

Le général Abdourahamane Tchiani

Peu d'informations sont disponibles sur la vie personnelle, l'éducation ou la carrière militaire du général Tchiani. Mais son nom était souvent associé, dans les médias nigériens, à une tentative de coup d'État contre M. Issoufou en 2015. Il a comparu devant un tribunal en 2018 pour nier ces accusations et a été blanchi par la justice nigérienne.

Le président Mohamed Bazoum

Il a accepté de reprendre des centaines de migrants dans des centres de détention en Libye et a également pris des mesures contre les trafiquants d'êtres humains dans les principaux points de transit situés entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Son gouvernement n'étant plus au pouvoir, ces mesures pourraient être remises en question.