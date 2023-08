Coup d'Etat au Niger : Pourquoi la junte ferme l'espace aérien du pays

il y a 23 minutes

M. Bazoum a été arrêté le 26 juillet et le général Abdourahmane Tchiani, commandant de la garde présidentielle, s'est ensuite proclamé nouveau dirigeant.

La prise de pouvoir par les militaires a été condamnée au niveau international, notamment par l'ancienne puissance coloniale qu'est la France et le reste de l'Union européenne, ainsi que par les Nations unies et les États-Unis.

"Tous les éléments d'une éventuelle intervention ont été élaborés ici, y compris les ressources nécessaires, la manière et le moment de déployer la force", a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire de la Cedeao chargé des affaires politiques, de la paix et de la sécurité.

Il a ajouté : "Nous voulons que la diplomatie fonctionne, et nous voulons que ce message leur soit clairement transmis [à la junte nigérienne] que nous leur donnons toutes les chances de revenir sur ce qu'ils ont fait".

La Cedeao est un bloc commercial régional composé de 15 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria, le Sénégal, le Togo et le Ghana.

Les putschistes ne semblent montrer aucun signe de volonté de céder le pouvoir et, dimanche, des milliers de leurs partisans se sont rassemblés dans un stade de Niamey, la capitale du Niger.

Deux voisins du Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont averti précédemment qu'ils considéreraient toute intervention militaire extérieure au Niger comme une "déclaration de guerre" à leur égard. Le Burkina Faso et le Mali sont tous deux membres de la Cedeao, mais ont été suspendus de cette organisation depuis leur prise de contrôle par l'armée.

Le Niger est un important producteur d'uranium - un combustible essentiel pour l'énergie nucléaire - et, sous la présidence de M. Bazoum, il était un allié occidental clé dans la lutte contre les militants islamistes dans la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest.

Coup d'État au Niger : L'essentiel

Où se trouve le Niger ? C'est un vaste pays d'Afrique de l'Ouest, l'un des plus pauvres du monde.

Pourquoi y a-t-il eu un coup d'État ? L'armée a déclaré avoir pris le pouvoir en raison de l'insécurité et de la situation économique, mais on soupçonne que le coup d'État a eu lieu à la suite d'informations selon lesquelles le chef du coup d'État était sur le point d'être limogé.

Quelles sont les prochaines étapes ? On craint que l'armée ne cherche à changer d'allégeance à la Russie et à fermer les bases françaises et américaines dans le pays ; pour leur part, les voisins du Niger ont menacé de recourir à la force pour mettre fin au coup d'État.