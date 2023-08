Coup d'Etat au Niger : Wagner profite de l'instabilité - Antony Blinken

il y a une heure

Les putschistes auraient demandé l'aide à Wagner, dont on sait qu'il est présent au Mali voisin.

Toutefois, les États-Unis s'inquiètent de voir le groupe "se manifester" dans certaines parties de la région du Sahel, a-t-il déclaré à l'émission Focus on Africa de la BBC.

"Je pense que ce qui s'est passé, et ce qui continue de se passer au Niger, n'a pas été instigué par la Russie ou par Wagner, mais... ils ont essayé d'en tirer profit.

"Chaque fois que le groupe Wagner s'est rendu dans un endroit, la mort, la destruction et l'exploitation ont suivi", a déclaré M. Blinken.

Wagner compterait des milliers de combattants dans des pays tels que la République centrafricaine (RCA) et le Mali, où il a des intérêts commerciaux lucratifs, mais où il renforce également les relations diplomatiques et économiques de la Russie.

La Cedeao, un bloc régional composé de 15 États d'Afrique de l'Ouest, avait fixé un délai dimanche aux dirigeants de la junte nigérienne pour qu'ils se retirent et rétablissent le président Bazoum.

Ce délai n'a pas été respecté et la Cedeao doit se réunir jeudi pour décider de la marche à suivre.

Lundi, la vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a eu des entretiens qu'elle a qualifiés de "difficiles et francs" avec les chefs du coup d'État, qui, selon elle, comprenaient les risques liés à la collaboration avec les mercenaires.

"Avec une invitation ouverte de la part des putschistes et de leurs alliés régionaux, toute la région centrale du Sahel pourrait tomber sous l'influence de la Russie via le groupe Wagner, dont le terrorisme brutal s'est manifesté en Ukraine", a-t-il écrit dans un article d'opinion pour le Washington Post publié la semaine dernière.

On ne sait pas encore si des combattants du groupe Wagner sont entrés dans le pays, mais l'importante chaîne Telegram Grey Zone, affiliée au groupe Wagner, a déclaré lundi que quelque 1 500 de ses combattants avaient récemment été envoyés en Afrique.

"Nous sommes toujours du côté du bien, du côté de la justice et du côté de ceux qui luttent pour leur souveraineté et pour les droits de leur peuple", a-t-il déclaré.

Le Niger est une ancienne colonie française et le coup d'État a provoqué une vague de sentiments anti-français et pro-russes dans le pays, à l'instar de ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, qui se sont tous deux rapprochés de Moscou depuis leurs propres coups d'État.