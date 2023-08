Coup d'Etat au Niger : de vives réactions au Nigeria suite à la menace de Tinubu

Par Nduka Orjinmo

BBC News, Abuja

il y a 7 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le président nigérian Bola Tinubu fait face à de vives réactions dans son pays suite à sa menace d'utiliser la force militaire pour renverser le coup d'État au Niger voisin.

Les médias locaux rapportent qu'il y a eu une forte opposition à une intervention militaire lors d'une session de la chambre haute du parlement, le Sénat, samedi, malgré le fait qu'elle soit contrôlée par le parti de M. Tinubu.

C'était particulièrement le cas parmi les législateurs représentant les États le long de la frontière longue de plus de 1 500 km avec le Niger, mais il y a également eu une condamnation à l'échelle nationale de la possibilité d'une guerre.

Le bloc régional ouest-africain la CEDEAO avait fixé à dimanche la date limite pour que la junte renonce au pouvoir - sous peine de faire face à une éventuelle action militaire.

La décision a été très bien considérée comme celle de M. Tinubu car il est l'actuel président de la CEDEAO, et le Nigeria est son membre le plus influent.

Bien que la junte ait défié l'ultimatum, la CEDEAO n'a pas répondu en envoyant immédiatement des troupes. Cela a soulagé de nombreux Nigérians qui préfèrent une résolution diplomatique à la crise.

Certains se demandent si un délai de sept jours était réaliste étant donné que le Nigeria et d'autres pays doivent obtenir l'approbation du Parlement avant de déployer l'armée.

De nombreuses personnes sont également consternées que l'électricité au Niger ait été coupée sur ordre du président Tinubu, provoquant des coupures de courant dans la capitale du Niger, Niamey, et dans d'autres villes.

Les critiques affirment que cela constitue une violation d'un traité qui avait permis au Nigeria de construire un barrage sur le fleuve Niger, bien que les partisans de M. Tinubu affirment que les coupures de courant visent à faire pression sur la junte pour qu'elle rende le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum, sans confrontation militaire. .

Le Nigeria et le Niger partagent de solides liens ethniques, économiques et culturels et toute intervention militaire contre le Niger affecterait le nord du Nigeria, déjà confronté à de sérieux problèmes de sécurité.

Un groupe influent de religieux musulmans du nord du Nigeria a déclaré que M. Tinubu ne devait pas "se précipiter dans un conflit évitable avec un voisin à la demande de la politique mondiale".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La junte au Niger dit qu'elle résistera à toute "agression" de la CEDEAO et des puissances occidentales.

M. Bazoum était un allié clé de l'Occident, permettant à l'ancienne puissance coloniale la France et les États-Unis de maintenir des bases militaires dans le pays pour aider à la lutte contre les militants islamistes qui font des ravages dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest.

Les juntes militaires au Mali et au Burkina Faso ont juré de venir à la défense des putschistes nigériens si la CEDEAO recourait à la force, ce qui laisse entrevoir la perspective d'un conflit régional majeur.

Tous les regards sont maintenant tournés vers M. Tinubu, qui a été le plus virulent dans la condamnation des coups d'État en Afrique de l'Ouest, et a déclaré le mois dernier que la CEDEAO ne peut pas être composée de "bouledogues édentés".

"Nous devons rester fermes sur la démocratie. Il n'y a pas de gouvernance, de liberté et d'état de droit sans démocratie. Nous n'accepterons plus coup sur coup en Afrique de l'Ouest", a déclaré M. Tinubu, peu après avoir pris la tête de l'organisme régional.

La constitution du Nigeria stipule que le président ne peut pas déployer de troupes sans l'approbation de l'Assemblée nationale - composée à la fois des chambres haute et basse du parlement.

Il n'est pas clair si M. Tinubu obtiendra son soutien, compte tenu de l'opposition à laquelle il est confronté.

"La CEDEAO a gaffé, le président nigérian a aussi gaffé", a déclaré le professeur Khalifa Dikwa, universitaire à l'Université de Maiduguri et membre d'un groupe d'anciens influents du nord du Nigeria.

Dans une déclaration prudente après la séance à huis clos de samedi, le chef du Sénat, Godswill Akpabio, a lancé la balle dans le camp du parlement de la Cédéao, affirmant qu'il devrait fournir "des solutions pour résoudre ce blocage dès que possible".

La ligne dure du président Tinubu contre les coups d'État pourrait être enracinée dans sa propre expérience. Il était à peine un an en poste en tant que législateur au début des années 1990 avant l'annulation des élections, la dissolution du parlement et la prise du pouvoir par le général Sani Abacha.

Il a rejoint le mouvement pro-démocratie qui a fait campagne pour un retour à un régime civil, le mettant dans le collimateur des militaires qui l'ont forcé à l'exil. Il est revenu en 1998 après la mort du général Abacha, l'un des dirigeants militaires les plus brutaux et les plus corrompus du Nigeria.

Mais de nombreux Nigérians ont le sentiment que la CEDEAO s'est empressée de lancer un ultimatum à la junte, et que le président Tinubu n'a pas suffisamment réfléchi aux implications nationales du recours à la force.

"Le Niger était une continuation de la partie nord du Nigeria jusqu'à la conférence de Berlin [de 1884-1885, lorsque des puissances étrangères ont créé les frontières actuelles de l'Afrique]. Vous vous attendez à ce que le nord entre en guerre contre lui-même ?" a demandé le professeur Dikwa.

Crédit photo, Getty Images

Contrairement à son prédécesseur Muhammadu Buhari, le président Tinubu n'a pas de formation militaire, pas plus que son conseiller à la sécurité nationale, Nuhu Ribadu, qui est un ancien policier.

Les chefs de l'armée de la CEDEAO ont publié leur propre déclaration la semaine dernière, affirmant qu'ils considéraient l'intervention militaire comme un "dernier recours".

Les critiques disent que M. Tinubu a l'habitude de se précipiter pour prendre de grandes décisions, soulignant le fait qu'il a utilisé son premier discours en tant que président en mai pour annoncer la fin d'une subvention au carburant de plusieurs décennies, dans des remarques non scénarisées qui ont conduit au chaos.

Les chefs d'Ecowas tiendront maintenant un sommet dans la capitale du Nigeria Abuja jeudi pour décider de la prochaine ligne d'action.

Si certains autres pays d'Afrique de l'Ouest ont promis de participer à toute intervention militaire, il est difficile de les voir le faire sans le Nigeria, si l'Assemblée nationale ne donne pas son aval.