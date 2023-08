Coup d'État au Niger : le président déchu Bazoum sera accusé de haute trahison, selon la junte

Par Beverly Ochieng et Farouk Chothia

BBC Monitoring et BBC News

il y a 15 minutes

Crédit photo, PA Media Légende image, Mohamed Bazoum a été renversé de la présidence plus de deux ans après son entrée en fonction.

La junte militaire nigérienne a annoncé son intention de poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sécurité nationale.

C'est le dernier signe que la junte a l'intention de résister aux pressions internationales pour rendre le pouvoir à M. Bazoum.

Il est détenu dans le sous-sol de son palais depuis que l'armée a organisé un coup d'État il y a environ trois semaines.

M. Bazoum était de "bonne humeur" malgré sa détention dans des conditions "difficiles", a déclaré son médecin après une visite.

La visite de samedi a été approuvée au milieu des demandes internationales croissantes pour la libération de M. Bazoum.

Mais signe qu'elle durcit sa position, la junte a déclaré dans un communiqué lu à la télévision d'Etat qu'elle avait réuni des preuves pour poursuivre "le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du Niger".

Il n'a pas donné plus de détails.

M. Bazoum, 63 ans, est retenu captif avec sa femme et son fils et leur santé suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Le général Abdourahmane Tchiani, le chef de l'unité de la garde présidentielle, s'est autoproclamé nouveau dirigeant du Niger le 26 juillet après l'avoir renversé.

Le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, a annoncé une action militaire pour inverser le coup d'État, mais il n'a jusqu'à présent pas donné suite à sa menace.

Crédit photo, AFP

Les putschistes ont prévenu qu'ils se défendraient contre toute intervention.

La CEDEAO a également imposé des sanctions à la junte, notamment en coupant l'électricité au Niger. Cela a provoqué des coupures de courant dans la capitale Niamey et dans d'autres grandes villes.

Samedi, une importante délégation de religieux musulmans du Nigeria voisin a rencontré les dirigeants de la junte à Niamey dans le but de mettre un terme à la crise.

Le Premier ministre nommé par la junte, Ali Mahamane Lamine Zeine, s'est dit optimiste quant à la tenue de pourparlers avec la CEDEAO dans les prochains jours "pour discuter de la manière dont les sanctions contre nous seront levées".

Le coup d'État au Niger a reflété des prises de contrôle similaires au Burkina Faso et au Mali voisins, au milieu d'une insurrection islamiste et d'une influence russe croissante dans la région élargie du Sahel par le biais de son groupe de mercenaires Wagner.

Malgré sa captivité, M. Bazoum a pu publier un article dans le Washington Post déclarant qu'il était un otage et que le coup d'État aurait "des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier".

M. Bazoum aurait perdu une quantité de poids "inquiétante", tandis que son fils de 20 ans, qui souffre d'une maladie chronique, se serait également vu refuser des soins.

Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a qualifié les conditions de détention d'inhumaines, dégradantes et contraires au droit international des droits de l'homme.

Sa fille Zazia, 34 ans, qui était en vacances en France pendant le coup d'État, a déclaré la semaine dernière au journal britannique Guardian que son père, sa mère et son frère n'avaient ni eau potable ni électricité et vivaient de riz et de pâtes.

Les aliments frais pourrissaient dans le réfrigérateur parce qu'il n'y avait pas d'électricité, a-t-elle déclaré.

M. Bazoum a été vu une fois depuis son renversement, sur une photo publiée après avoir rencontré le dirigeant tchadien Mahamat Idriss Déby Itno.