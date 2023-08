Coup d'État au Niger : les conséquences des sanctions de la CEDEAO

il y a une heure

Des sanctions qui vont de la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger au gel des avoirs des militaires responsables du coup d'Etat, en passant par une interdiction de voyage des officiers militaires impliqués dans le coup d'état.

Toutes les transactions commerciales et financières entre les Etats membres de la CEDEAO et le Niger sont suspendues.

La CEDEAO a également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Niger.

Des sanctions "humiliantes" aux lourdes conséquences

Aux frontières avec le Bénin et le Nigéria, plusieurs camions de vivres sont bloqués, ce qui engendre la hausse des prix des denrées alimentaires dans le pays.

En plus du blocus économique imposé par la CEDEAO, plusieurs pays et organisations internationales ont remis en question leur aide financière.

Le régime militaire a dénoncé "les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO".

Ces sanctions "vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires" et de "fourniture en courant électrique", ont déploré les militaires dans leur communiqué.

Impacts au Nigéria voisin

Les marchandises arrivant aux postes-frontières sur les camions des deux côtés n'ont pas pu traverser et atteindre leurs destinations.

Le président Bola Tinubu a ordonné la fermeture de la frontière, qui s'étend sur plus de 1 600 km, conformément aux sanctions imposées par la CEDEAO.

Pour la plupart des commerçants du nord du Nigeria, le Niger a été au fil des ans une alternative majeure pour les marchandises étrangères importées via la République du Bénin vers les ports de Lagos, dans le sud du Nigeria.

L'Arewa Economic Forum, un syndicat de commerçants du nord, a déclaré que le commerce entre les deux pays est généralement informel, en particulier pour les denrées périssables, et que rien que l'année dernière, il a été estimé à environ 177 milliards de nairas pour les biens et les services.

En outre, les céréales produites au Niger, y compris les haricots, le millet et le bétail, sont importées par les trois frontières nigérianes d'Illelah à Sokoto, de Jibia à Katsina et de Maigatari à Jigawa.

Pour alimenter ses abonnés, la Nigelec doit désormais compter sur ses seules productions locales insuffisantes pour couvrir les besoins de la capitale et ses près de 2 millions d'habitants.

Dans un discours à la nation à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance du Niger, le chef des militaires au pouvoir, le général Abdourahamane Tchiani, a toutefois prévenu que "les semaines et les mois à venir seront difficiles pour notre pays".

"Force en attente"

Lors d'un nouveau sommet le 10 aout, les dirigeants de la CEDEAO ont réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, tout en ordonnant une mobilisation et un déploiement de la "force en attente" de la CEDEAO.

Pour le journaliste et écrivain Seidik Abba, " la CEDEAO est cohérente dans sa décision. Ce qui change aujourd'hui c'est que lors du sommet du 30 juillet, l'option militaire était portée par une force adhoc, une force spéciale créée autour du Nigéria avec en appui la Côte d'Ivoire sans doute le Sénégal et dans une moindre mesure le Bénin et le Togo. Là, la CEDEAO est passée à une autre dimension c'est la force en attente de la CEDEAO"