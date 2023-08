Coup d'Etat au Niger : M62, le Mouvement nigérien appelant à l’expulsion des forces françaises

Depuis sa création en août 2022, l'Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté et de la dignité du peuple, mieux connue sous le nom de M62, s'est opposée à la politique de Bazoum, notamment à la coopération avec les forces françaises alors que le Niger luttait contre les violentes attaques des militants de l'État islamique et d'Al-Qaïda.

Plusieurs autres groupes de la société civile se sont depuis rassemblés autour de ses efforts et ont organisé une série de marches nationales soutenant la junte et amplifiant les appels au départ des 1 500 soldats français.

« Lutter pour la souveraineté du Niger »

Comme leurs voisins, la junte nigérienne a mis fin aux accords de coopération en matière de sécurité avec la France et a suspendu les médias français RFI et France 24.

Il a également cherché des alliances avec le Mali et le Burkina Faso qui se sont engagés à défendre le Niger contre une intervention militaire prévue par la CEDEAO. Le 10 août, les dirigeants ouest-africains ont activé une force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, une initiative soutenue par la France et les États-Unis.

Faits saillants

Alors que l'inquiétude suscitée par la présence des forces françaises grandissait au Niger, le M62 a multiplié les appels à leur départ immédiat. Il a accusé les troupes de Barkhane de « multiples assassinats » de civils et de « s'aliéner notre souveraineté et de déstabiliser le Sahel ».

Après le coup d'État contre Bazoum, le M62 a intensifié les appels au départ de la France et a renouvelé les demandes d'arrestation de son prédécesseur en raison de scandales financiers et politiques cités par le CNSP comme l'une des raisons de sa prise du pouvoir.

Dans leurs propres mots

« Comme vous le savez, le Niger était autrefois pacifique, prospère et respecté, les gens vivaient dans une communion de cœurs et d'esprits. Mais aujourd'hui, après une décennie de gestion chaotique, mafieuse et scandaleuse du pouvoir d'État par des pseudo-socialistes, des brigands, des mercantilistes, des voyous, des amaturistes et des propriétaires fonciers, le Niger se trouve dans une situation de misère sans précédent, malgré ses ressources naturelles considérables. Abdoulaye Seydou, le 18 septembre 2022.

« Face à l'hostilité manifeste de certains pays et organisations envers nos nouveaux dirigeants et le peuple nigérien, qui voient enfin la souveraineté tant attendue de leur pays, le peuple de Dosso ne reculera devant rien pour défendre sa patrie », affirme Coordinateur régional du M62 pour Dosso, Hassane Zada, 1er août 2023.

« Nous considérons la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest comme un bloc régional pour des intérêts et des perspectives communs. Nous rejetons toutes les sanctions draconiennes imposées à la nouvelle junte militaire au Niger et sommes très déterminés à soutenir Abdourahmane Tchiani dans son ambition », déclare Mahamane Sanoussi, chef adjoint du M62, le 3 août 2023.

Ce que disent les autres

« Alors que les Nigériens croyaient qu'après l'abdication des partis politiques et de certains acteurs sociaux, le M62 récemment créé pourrait reprendre le flambeau de la lutte citoyenne, ils ont dû se rendre compte, dès sa première déclaration de manifestation, que ce mouvement pouvait être un mouvement de trop et qu'ils ne pouvaient pas compter sur lui pour renouveler la lutte. Depuis combien d'années, toutes les manifestations dans le pays sont systématiquement interdites, et sachant cela, le M62 ne peut pas envisager de mettre en place de nouvelles stratégies de lutte plus efficaces pour se faire entendre que la capitulation, la prière et le jeûne surérogatoire, signes de résignation ? Site web basé en Belgique Niger Diaspora, 27 août 2022.