Pourquoi la solitude est-elle devenue l'un des principaux problèmes de santé du XXIe siècle ?

Par André Biernath

BBC News Brasil à Londres

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La solitude peut être bonne ou mauvaise - tout dépend de la fréquence et de l'utilisation de ce temps.

En juillet, The Lancet, l'une des revues scientifiques les plus respectées au monde, a annoncé la création d'un comité chargé d'étudier la solitude et l'isolement social.

Dans un éditorial sur le sujet, les responsables de la publication soulignent que cette nuisance a pris de l'ampleur ces dernières années et qu'elle est de plus en plus considérée comme un facteur négatif pour la santé du corps et de l'esprit.

"L'appauvrissement des liens sociaux est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, d'infections, de déclin cognitif, de dépression et d'anxiété", énumèrent les auteurs.

L'idée de la commission, qui devrait bientôt commencer à se pencher sur le sujet, est précisément de définir ce qu'est la solitude, comment on peut l'identifier et quels sont les principaux moyens de la combattre, selon les meilleures preuves scientifiques disponibles.

Mais ce n'est qu'une des nombreuses initiatives sur le sujet qui ont été annoncées ces dernières années. Les gouvernements du Royaume-Uni et du Japon, par exemple, ont créé des "ministères de la solitude" en 2018 et 2021 respectivement.

Le docteur Vivek Murthy, l'actuel US Surgeon General - l'une des principales autorités sanitaires des États-Unis - a déclaré en mai de cette année que se sentir seul équivaut à fumer 15 cigarettes par jour en termes de dommages pour la santé.

Mais pourquoi la solitude a-t-elle été tellement mise en avant ces derniers temps ?

Il est impossible d'être heureux seul

L'une des principales difficultés lorsque l'on réfléchit à l'impact de la solitude est de définir exactement ce qu'est ce malaise.

"Le sentiment de solitude est une expérience individuelle. Il ne suffit pas d'être isolé ; après tout, de nombreuses personnes seules ne se sentent pas nécessairement seules. D'autre part, il y a des personnes qui se trouvent au milieu d'autres individus, mais cela ne garantit pas qu'elles se sentent connectées", explique le psychiatre Lucas Spanemberg, chercheur à l'Institut du cerveau de l'Université catholique pontificale de Rio Grande do Sul (PUC-RS).

"La solitude est un sentiment de déconnexion, de non-appartenance à un groupe social, qui a des implications émotionnelles et comportementales, et qui est lié à une série de résultats négatifs du point de vue de la santé mentale et physique", ajoute-t-il.

Cette relation entre la solitude et les dommages causés au corps et à l'esprit est bien documentée dans une série d'études.

L'une d'entre elles, réalisée en 2010 à l'université Brigham Young aux États-Unis, a révélé que les personnes ayant de solides relations sociales ont 50 % de chances supplémentaires de survivre plus longtemps que celles qui interagissent moins avec leur environnement.

Le besoin de maintenir ce lien est pratiquement inscrit dans l'origine de notre espèce, comme l'explique Spanemberg.

"L'être humain est génétiquement programmé pour vivre en société et s'intégrer dans des groupes. Pendant les premières années de la vie, nous sommes très fragiles et sans défense, et nous avons donc besoin d'un noyau de cohésion capable de protéger notre progéniture", explique le médecin, qui travaille également à l'hôpital São Lucas de Porto Alegre.

"Et cette cohésion sociale forme des familles, des groupes, des sociétés, des pays...", énumère-t-il.

Le spécialiste attire également l'attention sur une étude menée il y a 80 ans par l'université de Harvard, aux États-Unis, sur des centaines d'individus.

"Les auteurs de cette étude ont observé que le facteur le plus important pour se sentir heureux en fin de vie n'était pas la réussite financière, le travail de rêve, la célébrité ou l'argent, mais la cohésion sociale", explique Spanemberg.

"La principale variable associée au sentiment de bonheur était précisément le fait d'avoir des relations importantes et significatives tout au long de la vie", ajoute-t-il.

La solitude est une lave qui recouvre tout

L'infirmière Juliana Teixeira Antunes, de l'Institut fédéral du Minas Gerais du Nord, à Januária, souligne que pendant longtemps, la solitude a été associée aux personnes âgées, comme s'il s'agissait d'un phénomène propre à ce groupe d'âge.

En réalité, les personnes âgées peuvent se sentir plus souvent déconnectées et ont généralement plus de mal à s'adapter et à suivre les nouveautés.

La mort des membres de la famille et des amis de la même génération laisse ceux qui restent plus seuls, expliquent les professionnels de la santé interrogés par BBC News Brasil.

"Mais aujourd'hui, nous identifions la solitude à tous les stades de la vie", observe-t-elle.

Au cours de son travail de maîtrise, Mme Antunes a décidé d'étudier comment cette nuisance affecte les adolescents brésiliens.

"Il s'agit d'une période de la vie caractérisée par l'interaction sociale, la création de liens et de relations", explique la chercheuse. "Malheureusement, de nos jours, la solitude touche un nombre considérable de jeunes.

Dans l'enquête, qui s'est appuyée sur des enquêtes épidémiologiques nationales de 2015, 15,5 % des adolescents interrogés ont déclaré se sentir seuls "la plupart du temps" ou "toujours".

"L'un des facteurs qui semble contribuer à ce scénario est la violence familiale, l'agression et l'autoritarisme des parents", énumère Antunes.

"D'autre part, la prévalence de la solitude était faible chez les jeunes qui déclaraient avoir des habitudes plus constantes, telles que des repas en famille fréquents ou le soutien de parents qui s'inquiètent et leur parlent", explique-t-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien qu'elle soit traditionnellement associée aux personnes âgées, la solitude touche tous les groupes d'âge.

La solitude est une bête, la solitude dévore

Mais pourquoi la solitude est-elle devenue un problème de santé publique urgent ces dernières années ?

Pour le psychologue clinicien Dorli Kamkhagi, du laboratoire de neurosciences de l'Institut de psychiatrie de l'université de São Paulo (IPq-USP), plusieurs facteurs contribuent à ce scénario.

"Nous sortons tout juste d'une pandémie de Covid-19, qui a nécessité un isolement social, par exemple", explique-t-il. "Aujourd'hui, nous ne sommes plus en crise sanitaire et pourtant, certaines personnes ne veulent plus se rendre dans des lieux ou se rencontrer en personne.

"Mais c'est totalement différent de sentir le toucher, de voir des choses, de se promener dans un parc...", réfléchit-elle.

En d'autres termes, la nécessité de rester à la maison pour éviter le coronavirus a conduit de nombreuses personnes à trouver une zone de confort dans cet environnement, qu'elles ne veulent plus quitter.

Antunes souligne que la solitude engendre progressivement d'autres sentiments négatifs.

"Avec le temps, la peur, l'angoisse, la souffrance... apparaissent", explique-t-il.

L'éditorial du Lancet souligne que la solitude est "un produit de l'organisation des sociétés et du monde qui nous entoure".

Certains auteurs mentionnent même que de nombreuses villes sont construites sur la base d'"environnements solitaires".

"Notre environnement physique, dicté par la planification urbaine, peut entraver le lien social s'il ne permet pas les interactions et l'engagement", indique le texte.

Les auteurs soulignent également d'autres ingrédients qui contribuent à ce contexte.

"L'utilisation des réseaux sociaux, qui promettent de rapprocher les gens, a été associée à un sentiment accru de déconnexion sociale", soulignent-ils.

"L'austérité, la pauvreté, le racisme et la xénophobie sont également à l'origine d'inégalités et de sentiments d'exclusion. Les tendances sociales à l'individualisme, au détriment du collectivisme et du sentiment d'appartenance, augmentent le risque d'éprouver un sentiment de solitude."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les êtres humains sont génétiquement programmés pour vivre en groupe, selon les experts.

Il est temps de quitter la bulle

Mais est-il possible d'identifier la solitude et d'intervenir avant qu'elle ne nuise à la santé ?

Pour Mme Kamkhagi, le défi consiste à savoir faire la différence entre la solitude (le fait d'être seul volontairement) et la solitude.

"S'accorder des moments de solitude est important et sain", explique le psychologue.

"Le problème se pose lorsque l'on est déconnecté du reste du monde en permanence et que l'on commence à désapprendre les codes et les comportements des relations sociales", ajoute-t-elle.

"Dans la solitude, l'isolement n'est plus au service d'une expérience de bien-être, comme la lecture ou le contact avec la nature, mais commence à présenter des schémas néfastes, comme le fait de rester chez soi, d'abuser de l'alcool et d'autres drogues et de se déconnecter du reste de la vie", convient Spanemberg.

Le psychiatre ajoute que la solitude va généralement de pair avec le fait de négliger sa santé et son apparence, de ne plus prendre soin de soi et d'être irritable dans les moments où le contact avec les autres est nécessaire.

Dans certains cas, la personne elle-même peut identifier ces signes d'alerte ; dans d'autres, l'aide d'un membre de la famille ou d'un collègue proche est nécessaire, qui peut observer les schémas et les pertes dans la vie de la personne solitaire.

Une fois le problème diagnostiqué, il est possible d'intervenir et de prendre des précautions pour éviter que l'isolement social volontaire ne se transforme en quelque chose d'encore plus grave, comme l'anxiété et la dépression.

"Il peut être nécessaire de procéder à une évaluation ou à une consultation psychologique ou psychiatrique", suggère M. Spanemberg.

Progressivement, avec l'aide d'un professionnel de la santé, il est possible de reprendre des activités sociales et des liens avec la communauté.

"On peut commencer doucement, avec une petite promenade dans le parc, ou en envoyant un message à un ami pour lui demander comment il va et lui dire qu'il lui manque", explique Mme Kamkhagi.