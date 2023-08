Pauvreté menstruelle : les femmes africaines n'ont pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques

Par Esther Ogola, Gem O'Reilly & Favour Nunoo

BBC News, Nairobi, Londres & Accra

il y a 22 minutes

Crédit photo, Toko Masemola/Change.org Légende image, Les femmes ont réclamé une baisse des prix des serviettes hygiéniques au Ghana et dans d'autres pays.

Au Ghana, les femmes qui touchent le salaire minimum doivent dépenser un dollar sur sept qu'elles gagnent pour acheter des serviettes hygiéniques, selon une étude de la BBC.

La BBC a enquêté dans neuf pays d'Afrique pour voir si les produits hygiéniques étaient abordables. Nous avons comparé le salaire minimum au coût local des serviettes hygiéniques les moins chères et nous avons constaté qu'elles étaient hors de portée de nombreuses femmes.

Si le Ghana est le pays où les produits menstruels sont les moins abordables, les femmes de toute l'Afrique sont confrontées à la "pauvreté menstruelle", ce que les activistes tentent de changer.

Joyce, une Ghanéenne de 22 ans, n'a pas les moyens d'acheter ce dont elle a besoin lorsqu'elle a ses règles.

Lire aussi :

"La seule personne disponible pour l'aider veut avoir des relations sexuelles avec moi avant de me donner l'argent. Je suis obligée de le faire parce que j'ai besoin de serviettes hygiéniques pour le mois", explique-t-elle à la BBC.

Dans six des pays étudiés par la BBC, les femmes au salaire minimum doivent dépenser entre 3 et 13 % de leur salaire pour acheter deux paquets de serviettes hygiéniques contenant huit serviettes - ce dont beaucoup de femmes ont besoin chaque mois.

Assistante dans une épicerie, Joyce vit avec un ami de la famille et survit grâce aux pourboires. Auparavant, elle pouvait se permettre d'acheter des serviettes hygiéniques au prix de 4,88 cedis ghanéens (environ 267 francs CFA) par paquet.

Cependant, après que le gouvernement a augmenté les taxes sur les produits hygiéniques, un paquet de serviettes coûte désormais 20 cédis (environ 1 071 francs CFA), ce qui le met hors de sa portée.

La hausse des prix a poussé les femmes à manifester devant le parlement ghanéen en juin 2023.

Crédit photo, Ama Pratt, Obaasima Foundation Légende image, Des manifestations ont eu lieu en juin au Ghana, contre la taxe sur les serviettes hygiéniques

Joyce a eu recours à du papier hygiénique comme tampon de fortune, mais lorsque cette solution s'est avérée insoutenable, elle dit s'être sentie à court d'options et avoir cédé à des demandes sexuelles en échange d'argent pour les tampons. Mais la lutte de Joyce n'est qu'un exemple parmi d'autres.

La BBC a utilisé le salaire minimum légal dans chacun des neuf pays étudiés et le prix le plus bas des serviettes hygiéniques disponibles localement pour calculer ses conclusions.

Le Ghana est le pays où les produits sont les plus chers par rapport au revenu mensuel.

D'après nos recherches, une femme gagnant un salaire minimum de 26 dollars (environ 15 681 francs CFA) par mois au Ghana devrait dépenser 3 dollars (environ 1 809 francs CFA), soit un dollar sur 7 qu'elle gagne, pour acheter deux paquets de serviettes hygiéniques contenant huit serviettes.

Cela signifie que pour chaque 80 cédis (environ 4 286 francs CFA) qu'elle gagne, elle doit dépenser 11 cédis (environ 589 francs CFA) rien que pour les serviettes hygiéniques.

À titre de comparaison, les femmes aux États-Unis ou au Royaume-Uni dépenseraient beaucoup moins. Par exemple, aux États-Unis, les femmes qui gagnent le salaire minimum dépensent 3 dollars sur 1 200 dollars (environ 723 748 francs CFA).

Quel est le rapport avec la taxe ?

Francisca Sarpong Owusu, chercheuse au Centre pour le développement démocratique (CDD) au Ghana, explique que de nombreuses filles et femmes vulnérables utilisent des chiffons en tissu qu'elles recouvrent de feuilles de plastique, de sacs en papier ciment et de tiges de plantain séchées lorsqu'elles ont leurs règles, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter des serviettes hygiéniques jetables.

Le problème ne se limite pas au Ghana. Ses conséquences sont stupéfiantes.

Selon la Banque mondiale, 500 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès aux produits menstruels.

Crédit photo, Anitta Neshiri Légende image, De nombreuses personnes à travers le continent tentent de fournir des produits pour les filles dans les écoles.

Elles ne disposent pas non plus d'installations adéquates pour la gestion de l'hygiène menstruelle, comme de l'eau propre et des toilettes.

De nombreux militants de la santé menstruelle estiment que la suppression des "taxes sur les tampons" est un moyen d'aider les femmes à avoir accès aux produits hygiéniques et à leur coût.

La taxe sur les tampons fait référence aux types de taxes imposées sur les produits d'hygiène féminine, y compris les produits pour les règles tels que les serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles, et peut inclure la taxe sur les ventes, la TVA et d'autres taxes.

Les défenseurs du droit à la santé menstruelle affirment en outre que les gouvernements considèrent toujours les produits féminins comme des articles de luxe, plutôt que comme des biens de consommation ou des produits de première nécessité, ce qui signifie que la taxe qui leur est imposée s'apparente à une "taxe de luxe", imposée sur des articles considérés comme non essentiels, que seules les personnes fortunées achèteront. Ces taxes sont généralement plus élevées que celles qui frappent les produits de base.

Crédit photo, Nokuzola Ndwandwe Légende image, Nokuzola Ndwandwe travaille depuis des années à l'abolition de la taxe sur les tampons en Afrique du Sud.

En 2004, le Kenya est devenu le premier pays au monde à supprimer les taxes sur les serviettes et tampons hygiéniques. En 2016, il est allé plus loin en supprimant la taxe sur les matières premières utilisées pour fabriquer les serviettes hygiéniques.

En conséquence, le prix des serviettes hygiéniques a baissé au Kenya, les produits hygiéniques les moins chers étant vendus en 2023 au prix de 50 shillings kenyans (environ 208 francs CFA), ce qui en fait le pays où les serviettes hygiéniques sont les plus abordables dans le cadre de notre étude.

Toutefois, les femmes politiques et les militantes font pression pour obtenir de nouvelles exonérations fiscales dans l'espoir de faire baisser davantage les prix.

En Afrique du Sud, Nokuzola Ndwandwe, une militante de l'hygiène menstruelle, s'efforce depuis 2014 d'obtenir la suppression de la TVA sur les produits liés aux règles. En avril 2019, elle a remporté une "victoire monumentale" lorsque le gouvernement a supprimé la taxe sur la valeur ajoutée de 15 % sur les serviettes hygiéniques et a annoncé la gratuité des serviettes hygiéniques dans les écoles publiques.

Les pays qui ne taxent pas les serviettes hygiéniques et qui autorisent les fabricants à déduire la taxe sur les matériaux utilisés (détaxés) ont tendance à proposer des produits moins chers dans l'ensemble.

Mais l'exonération fiscale est-elle suffisante pour garantir l'accès des femmes et des filles aux serviettes hygiéniques ?

En 2019, le gouvernement tanzanien a annoncé qu'il réintroduisait la TVA sur les produits sanitaires, un an seulement après l'avoir supprimée. Cette décision faisait suite à des plaintes de consommateurs qui estimaient que les prix n'avaient pas baissé dans les magasins et sur les marchés.

Les militants affirment que les prix n'ont pas baissé parce que la taxe a été réintroduite avant que la chaîne d'approvisionnement des produits n'ait eu le temps de s'adapter.

En Afrique et dans le monde entier, le manque d'accès aux produits d'hygiène menstruelle, en raison de leur coût élevé ou parce qu'ils ne sont pas disponibles dans les zones rurales ou isolées, a eu un impact considérable sur des millions de femmes.

Bien qu'il n'existe pas d'étude globale sur le nombre de filles qui manquent l'école dans le monde, des études menées dans différentes régions et plusieurs pays révèlent que des milliers de filles manquent plusieurs jours d'éducation chaque année parce qu'elles ont leurs règles.

Crédit photo, Anitta Neshiri Légende image, Des campagnes d'appel d'offres ont lieu dans plusieurs pays d'Afrique.

Une étude menée au Kenya révèle que 95 % des filles menstruées manquaient entre un et trois jours par mois, que 70 % d'entre elles signalaient un impact négatif sur leurs notes et que plus de 50 % déclaraient prendre du retard à l'école à cause de leurs menstrues.

Marakie Tesfaye est l'une des fondatrices de Jegnit Ethiopia, un mouvement visant à améliorer la condition des femmes et des jeunes filles, qui milite en faveur d'exonérations fiscales et distribue des kits de serviettes hygiéniques réutilisables aux jeunes filles en Éthiopie. "Nous avons trouvé des données montrant que les filles en Éthiopie manquaient jusqu'à cent jours par année scolaire et, lorsqu'elles manquaient l'école, nous avons remarqué que plusieurs choses se produisaient", explique-t-elle.

"Elles prenaient du retard, redoublaient une classe parce qu'elles n'avaient pas de cours de rattrapage, abandonnaient l'école et se mariaient ou travaillaient comme employées de maison, avec peu de chances de progresser dans leur éducation", ajoute Tesfaye.

Un problème qui ne concerne pas que les femmes

Ibrahim Faleye avait environ 10 ans lorsqu'il a commencé à acheter des serviettes hygiéniques pour sa sœur. Ayant grandi avec des filles dans la métropole nigériane de Lagos, il pensait que c'était une chose normale pour tout jeune homme.

"Nous étions une famille moyenne et nous pouvions nous permettre d'acheter des serviettes hygiéniques, alors j'ai cru que c'était la même chose pour les autres familles. Lorsque j'ai découvert que de nombreuses personnes n'avaient pas les moyens d'acheter ces produits, j'ai été choqué", explique-t-il.

Crédit photo, Pad Bank Nigeria Légende image, Ibrahim Faleye a été inspiré par l'expérience de sa sœur.

Aujourd'hui âgé de 26 ans, ce praticien de la santé publique a axé son travail sur la santé menstruelle et l'éducation des filles et des garçons, par l'intermédiaire de son ONG, Pad Bank, dans le but de mettre un terme à la pauvreté menstruelle et d'aider les garçons à cesser de faire honte aux filles.

"Au Nigeria, nous avons une culture où les hommes ne sont pas autorisés à parler de menstruation. Nous accompagnons les hommes dans ce processus pour qu'ils puissent comprendre et s'occuper des femmes."

Nokuzola, une activiste sud-africaine, est atteinte d'endométriose, une maladie dans laquelle des tissus semblables à la paroi de l'utérus se développent à l'extérieur de celui-ci et peuvent rendre les menstruations très douloureuses. Elle se retrouve souvent en difficulté au travail.

À quoi ressemble la justice menstruelle ?

"J'étais dans une équipe dominée par les hommes et je ne me sentais pas à l'aise pour dire que j'étais malade. J'avais honte, j'étais gênée et je m'inquiétais des répercussions que cela pouvait avoir sur mes opportunités", explique-t-elle.

"J'ai pensé aux millions de femmes qui vivaient la même chose. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il était temps de déconstruire le récit et de mettre fin à la stigmatisation des règles."

L'UNFPA définit la pauvreté menstruelle comme "la lutte à laquelle sont confrontées de nombreuses femmes et filles à faible revenu lorsqu'elles tentent de s'offrir des produits menstruels".

Crédit photo, Padbank Nigeria Légende image, Les hommes aussi s'impliquent dans la campagne visant à décomplexer les femmes confrontées aux menstrues.

Selon les Nations unies, une hygiène menstruelle globale signifie que les femmes et les filles ont accès à de l'eau propre et à du savon, à des toilettes et à des latrines accessibles et propres, et qu'elles ont le pouvoir d'accéder à ces installations dans l'intimité, sans stigmatisation ni honte, ainsi qu'à une éducation menstruelle, tant pour les garçons que pour les filles.En réponse à l'étude de la BBC, Nokuzola déclare : "Il ne devrait pas en être ainsi. Le fait qu'une femme doive choisir entre une miche de pain, la subsistance de sa famille et des produits menstruels est vraiment triste et préoccupant."

"Il s'agit d'un processus naturel et biologique qui survient chaque mois, et il faut donc négliger l'autonomie de son corps pour assurer la survie de sa famille. Les produits menstruels devraient être gratuits", ajoute-t-elle.

Nokuzola travaille actuellement à l'adoption d'un projet de loi sur les droits en matière de santé menstruelle en Afrique du Sud, afin que les produits hygiéniques soient reconnus comme un droit humain et que les femmes comme Joyce n'aient pas à recourir à des mesures inappropriées pour les obtenir.

"Nous souffrons, je supplie notre gouvernement de supprimer la taxe sur les serviettes hygiéniques. La vérité, c'est que nous endurons beaucoup de choses rien que pour avoir nos règles. Pourquoi devrais-je mendier ou affronter la faim juste pour avoir mes règles ? Je pense que ce n'est pas juste du tout", déclare Joyce.