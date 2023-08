D'étonnantes photos d'une nouvelle merveille africaine

Par Stuart Butler

BBC Travel

il y a une heure

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, Des pèlerins à Lalibela

La légende veut que les spectaculaires églises creusées dans la roche de Lalibela l'aient été avec l'aide d'une équipe d'anges. Enfouies profondément dans la roche, sur les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie, les 11 églises monolithiques ont été construites à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle par le roi Lalibela, qui prétendait avoir construit les églises sur l'ordre de Dieu.

Alors que les croisades battaient leur plein et que les sites de pèlerinage de Jérusalem étaient trop dangereux à visiter, les églises de Lalibela ont été conçues comme une "nouvelle" Jérusalem et un lieu de pèlerinage pour l'importante communauté chrétienne orthodoxe d'Éthiopie.

Aujourd'hui, les églises restent un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens d'Éthiopie. Elles sont également inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco, et les voyageurs venus de plusieurs pays affluent pour découvrir l'un des sites historiques les plus extraordinaires d'Afrique.

Lire aussi :

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, Des pèlerins à Lalibela

Selon le guide local Workeye Desale Alemu, il y a deux raisons possibles pour lesquelles les églises ont été taillées dans la roche. La première est une forme de protection : au cours des siècles précédents, les envahisseurs musulmans ont détruit un grand nombre des églises les plus visibles, et le roi Lalibela a donc pensé (à juste titre, comme il s'est avéré) que le fait de les enterrer les mettrait à l'abri d'éventuels assaillants. L'autre raison, selon Alemu, est que le roi Lalibela "a également été inspiré par le récit biblique selon lequel Jésus est né dans une grotte à Bethléem et a été enterré dans une grotte à Golgotha".

De toute façon, les églises de Lalibela sont remarquables sur le plan architectural. L'une d'entre elles, Bete Medhane Alem, qui mesure 33 m de long, 23 m de large et 10 m de haut, est considérée comme la plus grande église monolithique du monde, tandis que l'église Bete Amanuel (photo ci-dessus) est connue pour la finesse de ses sculptures en pierre. L'église de Bete Amanuel (photo ci-dessus) est connue pour la finesse de ses sculptures en pierre. Il a été suggéré que cette église était en fait une résidence royale pour le roi Lalibela.

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, Les églises de Lalibela sont remarquables sur le plan architectural.

Il faut de grandes ambitions pour se lancer dans la construction d'une "nouvelle Jérusalem". Et l'on pourrait penser qu'après l'achèvement du chef-d'œuvre du roi Lalibela, plus personne n'oserait essayer de le surpasser. Pourtant, sur le versant d'une montagne isolée, à environ 60 km au sud de Lalibela, un moine dévoué et deux diacres taillent dans la roche pour créer une nouvelle version extraordinaire des églises.

Ils construisent Dagmawi Lalibela (qui signifie la deuxième Lalibela). Les travaux, entièrement réalisés à la main, ont débuté en 2010 et sept églises monolithiques ont été construites à ce jour. Une fois achevé, le complexe comprendra, comme Lalibela, 11 églises taillées dans le roc. Abu Gebre Meskel Tesema, moine solitaire et ermite, accorde rarement des interviews, mais il a déclaré que l'une des raisons pour lesquelles il construit les églises était de prouver que ceux qui prétendent que les églises originales de Lalibela ont été construites avec l'aide de l'étranger ont tort.

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, Ceux qui prétendent que les églises originales de Lalibela ont été construites avec l'aide de l'étranger ont tort, selon Abu Gebre Meskel Tesema, moine et ermite.

Tesema a choisi ce site pour le deuxième Lalibela en raison de sa présence à proximité d'une source d'eau bénite, parce qu'il y avait déjà une église rupestre inachevée près du site, dont la construction a été attribuée au roi Lalibela lui-même. Alemu affirme également que la construction des églises sur des falaises et des parois rocheuses exposées les rend "plus proches de Dieu".

Le style général de Dagmawi Lalibela est également très proche de l'original. L'une d'elles est même sculptée en forme de crucifix, ce qui n'est pas sans rappeler le Bete Giyorgis (église Saint-Georges) de Lalibela.

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, La construction des églises sur des falaises et des parois rocheuses exposées les rend "plus proches de Dieu", dit-on.

Cependant, les églises de Dagmawai Lalibela sont considérablement plus petites que toutes les églises de Lalibela et l'ordre de construction est également différent. À Lalibela, on pense que l'intérieur et l'extérieur des églises ont été sculptés en même temps, tandis qu'à Dagmawai Lalibela, les églises sont construites à partir de la base, l'extérieur étant sculpté en premier.

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, À Lalibela, on pense que l'intérieur et l'extérieur des églises ont été sculptés en même temps.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Tesema a travaillé seul, la première année. Aujourd'hui, deux diacres de l'église l'ont rejoint dans sa tâche. Mais, même ainsi, les diacres ne l'aident qu'à déblayer et à enlever les décombres, tandis que Tesema effectue lui-même toutes les excavations et les sculptures.

"Pendant que Tesema travaille, il n'accepte aucune nourriture et n'utilise aucun éclairage artificiel, m'a dit l'un des diacres. Lorsqu'il sculpte l'intérieur d'une des églises, il le fait souvent dans l'obscurité."

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, Les diacres ne l'aident qu'à déblayer et à enlever les décombres, tandis que Tesema effectue lui-même toutes les excavations et les sculptures.

Tesema n'utilise volontairement que les outils de construction les plus élémentaires - des ciseaux et des marteaux - ainsi que les techniques de construction de l'époque du roi Lalibela, donc pas de briques, pas de mortier ni de bois de construction. Comme si cela ne suffisait pas, il n'y a pas de plans architecturaux d'ensemble et toutes les mesures sont prises à l'œil nu.

Selon Alemu, l'utilisation de ces techniques de construction traditionnelles "permet aux gens de se sentir plus dévoués spirituellement".

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, On n'utilise volontairement que les outils de construction les plus élémentaires.

En 2018, l'Église orthodoxe éthiopienne a reconnu le travail de Tesema… Des offices y sont désormais régulièrement célébrés pour la communauté locale et les visiteurs, et les intérieurs faiblement éclairés sont remplis de peintures et d'objets religieux (photo).

Le site peut être facilement visité dans le cadre d'une excursion d'une demi-journée à partir de Lalibela ; Tesfa Tours gère une série de maisons d'hôtes de trekking gérées par la communauté et des sentiers de randonnée sur l'escarpement juste au-dessus de Dagmawi Lalibela.

Crédit photo, Stuart Butler Légende image, En 2018, l'Église orthodoxe éthiopienne a reconnu le travail de Tesema.

N'ayant plus d'espace sur la paroi rocheuse, Tesema a cessé la plupart de ses travaux sur ce site et cherche un autre endroit approprié, où il pourra construire ses quatre dernières églises. Malgré cette pause, Tesema et les diacres ont l'intention d'achever le projet dans les prochaines années. Ils espèrent que dans des centaines d'années, Dagmawi Lalibela sera considérée par les visiteurs avec le même sentiment d'émerveillement que la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui.