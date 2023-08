Valentina Castro, la Colombienne de 18 ans qui est passée de tresseuse à mannequin pour Louis Vuitton

Santiago Vanegas Maldonado

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, NEFER MODELS Légende image, Selon Valentina elle-même, ce qui a le plus attiré les recruteurs de son agence, c'est son visage.

Il y a tout juste un an, les habitants du quartier de Ciudadela, dans la ville côtière de Tumaco, en Colombie, connaissaient Valentina Castro Rojas comme une jeune fille douée pour tresser les cheveux afro.

En outre, sa taille d'un mètre soixante-dix avait attiré l'attention lors de défilés de mode et de concours de beauté organisés à son école et dans son quartier.

Mais personne n'avait imaginé qu'à seulement 18 ans, Valentina défilerait pour la marque de luxe la plus vendue au monde.

Louis Vuitton est une marque connue mais lointaine pour la grande majorité des Tumaqueños. La seule boutique de cette marque en Colombie se trouve à Bogota, à plus de mille kilomètres de la maison de Valentina. Ses produits sont accessibles à une infime minorité.

Avant que sa vie ne change grâce à un message Instagram d'un dénicheur de talents d'une agence de mannequins dominicaine, Valentina facturait entre 4 et 12 dollars américains (entre 2 400 et 7 200 francs CFA) les coiffures dans son quartier. Elle les faisait chez elle et à domicile.

Aujourd'hui, elle défile dans des tenues à plusieurs milliers de dollars dans des lieux emblématiques tels que le musée d'Orsay à Paris et l'île italienne d'Isola Bella sur le lac Majeur.

"L'une des choses que j'admire le plus chez les autres mannequins et chez moi-même, c'est de donner l'impression que c'est facile, parce que ça ne l'est pas. Il peut faire très frais, très chaud, on peut avoir mal aux pieds, mais on sort comme si de rien n'était", explique Valentina à la BBC.

Après plusieurs mois de voyage en Europe, elle est retournée à Tumaco et est actuellement en dernière année de lycée dans une école près de chez elle, tout en étudiant virtuellement l'anglais.

Elle vit avec sa mère, qui vend des produits par catalogue, et ses sœurs. Son père est pêcheur.

Crédit photo, NEFER MODELS Légende image, Valentina étudie le soir dans une école située près de chez elle, à Tumaco.

Sa vie avant le mannequinat

Tumaco, où Valentina est née et a grandi, est une petite ville située sur la côte pacifique de la Colombie, près de la frontière avec l'Équateur. Elle compte un peu plus de 250 000 habitants. Quatre personnes sur cinq sont afro-colombiennes.

C'est un coin de la Colombie où se sont cristallisées les facettes les plus dures de la réalité du pays : la pauvreté et la violence.

Selon le dernier recensement, plus de la moitié des habitants de Tumaco vivent en dessous du seuil de pauvreté. Trois personnes sur 10 voient leurs besoins fondamentaux insatisfaits.

Valentina, elle, décrit la situation comme "paisible".

"Même si nous n'avons pas toutes les ressources et que les rues ne sont pas pavées, nous sommes tous très unis, explique-t-elle en décrivant son quartier. De Tumaco, j'aime beaucoup la plage et les couchers de soleil, la nourriture, j'aime beaucoup de choses."

Les tresses dans sa vie ne sont pas anecdotiques.

Se coiffer avec sa sœur est l'un de ses meilleurs souvenirs d'enfance, dit-elle.

"Je suis simple dans ma façon de m'habiller, mais pas dans mes cheveux. J'aime beaucoup mes cheveux, j'aime changer de look, je n'aime pas garder mes cheveux immobiles", explique Valentina.

C'est par le biais d'un compte où elle partageait des coiffures qu'elle a été contactée par Sebastián Bedoya, chasseur de têtes de l'agence Nefer Models.

Un message inattendu

Bedoya se consacre à la recherche de mannequins en Colombie, qui ont une certaine taille et un profil facial particulier (semblable à celui de la reine égyptienne Néfertiti).

En novembre, il a trouvé Valentina sur les réseaux sociaux et lui a envoyé un message lui demandant si elle souhaitait devenir mannequin.

"Elle n'avait pas beaucoup d'adeptes, mais ils aimaient beaucoup les photos et les poses qu'elle publiait. J'ai imité beaucoup de photos où d'autres mannequins posaient. Je me prenais en photo avec l'appareil frontal", raconte Valentina.

Très méfiante, elle lui a dit qu'elle était intéressée.

Mais lorsqu'elle a parlé des messages à sa mère, celle-ci s'est tout de suite méfiée. "Personne ne pensait que c'était vrai", se souvient Valentina.

Le spectre des femmes à qui l'on promet un emploi à l'étranger et qui finissent par être victimes de la traite des êtres humains a assombri le rêve de Valentina de faire carrière dans le mannequinat.

La méfiance a persisté pendant plusieurs semaines, mais l'insistance de Valentina était telle que sa mère a accepté de parler à Bedoya, puis à Nileny Dippton, une ancienne reine de beauté dominicaine bien connue et femme d'affaires qui dirige Nefer Models.

Elles ont organisé un voyage pour Valentina et sa mère à Saint-Domingue, afin de lancer la carrière de la jeune Tumaqueña sur les podiums, même si elles ne savaient pas que le géant français Louis Vuitton était dans le coup.

"Ce n'est qu'une fois sur place que nous avons été un peu plus calmes", explique Valentina.

Crédit photo, VALENTINA Légende image, Valentina dans le book des modèles pour le défilé de mode Louis Vuitton pre-fall à Séoul.

Un virage à 180 degrés

À l'époque, Valentina s'est attelée à la tâche difficile d'apprendre à devenir un mannequin international en quelques semaines seulement.

"C'était un changement radical. La nourriture était très différente. Je devais manger sainement. C'était très difficile pour moi, pour être honnête. J'ai commencé à faire de l'exercice, à courir, à m'entraîner, à boire beaucoup d'eau. Dès le premier jour de mon arrivée, je n'ai pas eu de repos."

Avant ce voyage, qui était la première fois qu'elle quittait la Colombie, Valentina n'avait jamais porté de talons.

Le changement de ses habitudes a été si soudain qu'il a fait des ravages.

Quelques mois plus tard, lors d'un vol entre l'Italie et l'Angleterre, Valentina a commencé à avoir l'impression de ne plus pouvoir respirer.

"J'ai suivi un régime très strict qui m'a beaucoup affectée. Cela me faisait mal. Je me suis évanouie dans l'avion et j'ai dû aller à l'hôpital, raconte-t-elle. Je n'avais jamais été aussi malade auparavant. Je souffrais de malnutrition."

Selon elle, le médecin lui a recommandé de "ne pas manger très sainement".

"J'ai l'habitude de manger beaucoup. Depuis, j'ai repris une alimentation normale", dit Castro.

Crédit photo, VALENTINA Légende image, Valentina sur le podium, à Séoul, pour Louis Vuitton

Son atterrissage sur le podium

Quatre mois à peine s'étaient écoulés depuis le premier échange de messages lorsque Valentina a appris qu'elle ferait ses débuts au défilé automne-hiver de Louis Vuitton, lors de la semaine de la mode en mars dernier, à Paris.

"J'étais très sûre de moi, j'étais très heureuse, très heureuse", dit-elle.

Maintenant qu'elle connaît mieux le monde du mannequinat, elle dit avoir entendu de nombreuses histoires de mannequins qui ont l'illusion de défiler pour de grandes marques, mais qui, à la dernière minute, n'y parviennent pas.

Ce n'était pas son cas.

L'heure du défilé au célèbre musée d'Orsay a sonné et Valentina a été la deuxième à émerger, les cheveux tressés et vêtue d'une veste noire structurée, l'une des pièces maîtresses de la collection.

Valentina décrit le défilé comme une lutte contre son propre esprit.

"Il y a eu un moment où je montais un escalier, où j'ai marché sur le bord d'une marche et où j'ai failli tomber. J'ai commencé à m'énerver et mon esprit me disait que j'allais tomber, mais j'ai continué."

Le magazine Vogue a qualifié la collection dessinée par Nicolas Ghesquière d'"incarnation de l'élégance française".

La liste des invités comprenait des superstars telles que Zendaya et Jaden Smith.

"J'ai rencontré des célébrités, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à mémoriser leur nom. Ils ont des noms un peu bizarres. Je ne suis pas une personne qui est fan de qui que ce soit. Qu'ils me demandent ma photo", dit-elle en riant.

Concernant sa relation avec les autres mannequins, elle déclare : "Je souriais beaucoup et j'essayais de m'inclure, même si je ne les comprenais pas. S'ils riaient, je riais, même si je ne comprenais pas de quoi ils parlaient."

"J'ai également rencontré d'autres mannequins latinos, mais j'ai eu l'impression d'être exclue. Cela m'a un peu blessée", dit-elle.

Après le défilé, elle a été choisie pour réaliser des photos et des vidéos promotionnelles pour la collection.

Depuis, Valentina continue de travailler exclusivement pour Louis Vuitton. En avril, elle a défilé en Corée du Sud et en mai en Italie.

À propos de son défilé à Séoul, elle déclare : "Lorsque j'étais sur le point de sortir, la musique a changé, mes vêtements ont volé et c'était super mignon. J'avais l'impression d'être une super-héroïne."

Crédit photo, VALENTINA Légende image, Valentina participe au défilé Louis Vuitton Cruise 2024 à Isola Bella, en Italie.

Son retour à Tumaco

Valentina a passé la majeure partie de l'année 2023 en dehors de la Colombie. Elle est rentrée il y a moins d'un mois pour terminer ses études.

Selon elle, revenir était presque une mission impossible, car à chaque fois que la date de son vol approchait, elle avait de nouvelles séances de photo et des campagnes à l'étranger.

"Maintenant, je me sens bien parce que je suis chez moi, je me repose, je suis heureuse."

Depuis son retour, des dizaines de jeunes filles l'ont contactée parce qu'elles rêvent de suivre ses traces.

"Il y a beaucoup de filles qui veulent devenir mannequins, mais je n'aime pas leur vendre ce rêve."

Malgré cela, Valentina a déjà convenu avec son agence Nefer Models d'organiser un casting pour de nouveaux mannequins à Tumaco. Elle aide certaines des jeunes femmes qu'elle considère comme des candidates potentielles à se préparer à cette opportunité.

Elle se rendra également en septembre au siège de son agence en République dominicaine et espère continuer à être un mannequin exclusif pour Louis Vuitton, bien qu'elle n'ait pas de contrat à long terme avec la marque pour le moment.

Valentina rêve également de devenir coiffeuse et de posséder un salon de coiffure. Et elle ne manque pas une occasion de parler de ses cheveux.

Elle raconte qu'après des années de défrisage chimique, elle et les femmes de sa famille se remettent à porter leurs cheveux afro.

"Je trouve que c'est très joli et qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec des cheveux afro qu'avec des cheveux défrisés. Je trouve que c'est très joli. Et c'est aussi ce qui nous représente." Tout comme elle représente aujourd'hui Tumaco sur les podiums glamours du monde entier.