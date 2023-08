Islam : Comment les musulmans du Cap ont sauvé le plus ancien Coran d'Afrique du Sud

il y a 47 minutes

Un Coran, soigneusement écrit à la main il y a plus de 200 ans par un imam indonésien qui avait été banni à l'extrémité sud de l'Afrique par les colonisateurs néerlandais, fait la fierté des musulmans du Cap, qui le gardent jalousement dans une mosquée du quartier historique de Bo Kaap.

"C'était extrêmement poussiéreux, on aurait dit que personne n'était entré dans ce grenier depuis plus de 100 ans", explique Cassiem Abdullah, membre du comité de la mosquée, à la BBC.

Le Coran non relié, composé de pages non numérotées, était étonnamment en bon état, à l'exception des premières pages qui étaient effilochées sur les bords.

L'encre noire et rouge utilisée pour l'écriture calligraphique très lisible en caractères arabes était, et est toujours, en très bon état.

Le grand défi de la communauté musulmane locale dans sa quête de préservation de l'un des artefacts les plus précieux de son riche patrimoine, qui remonte à 1694, a été de s'assurer que toutes les pages contenant les plus de 6 000 versets du Coran étaient placées dans l'ordre correct.

Trois tentatives infructueuses de vol du texte inestimable ont incité le comité à le mettre à l'abri du feu et des balles dans la façade de la mosquée il y a dix ans.

Le prince Harry et son épouse Meghan ont visité la mosquée historique d'Auwal au Cap en 2019.

Le biographe de Tuan Guru, Shafiq Morton, estime que l'érudit a vraisemblablement commencé à rédiger le premier des cinq exemplaires pendant sa détention à Robben Island - où Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, a également été emprisonné des années 1960 aux années 1980 - et qu'il a continué à le faire après sa libération.

La plupart de ces copies auraient été écrites alors qu'il avait entre 80 et 90 ans, et son exploit est d'autant plus remarquable que l'arabe n'était pas sa langue maternelle.