Mali : Que se passera-t-il pour le pays qui a misé sur Wagner pour sa sécurité ?

Par Feras Kilani

BBC Arabe, Mali

il y a une heure

Légende image, Un membre d'un groupe séparatiste touareg dans le nord du Mali.

Dans sa lutte contre les militants islamistes et les séparatistes, le Mali s'est tourné vers les mercenaires de Wagner pour assurer sa sécurité. Mais le chef du groupe est désormais présumé mort, les forces de maintien de la paix de l'ONU quittent le pays et le Mali est confronté à une crise. Feras Kilani, de la BBC, s'est rendu dans la dangereuse région désertique du nord - il est le seul journaliste international à s'y être rendu au cours de l'année écoulée - pour rencontrer des personnes prises dans le chaos.

Il était tard dans la soirée lorsque nous avons monté le camp, allumé un feu pour faire cuire notre dîner et étendu nos couvertures pour dormir à la belle étoile. Soudain, le silence de la nuit chaude du désert a été rompu par le rugissement d'une moto.

Autour de nous, nous avons entendu une série de clics tandis que les hommes armés de notre convoi armaient leurs fusils et leurs mitrailleuses. Nous étions avec un groupe de séparatistes Touaregs qui ont dit à l'homme à moto de s'en aller.

Dès qu'il est parti, nos hôtes nous ont dit que nous devions partir aussi. Immédiatement. Il était trop risqué de rester sur place, car l'homme était un éclaireur d'un groupe local lié à Al-Qaïda.

Légende image, Des personnes se rassemblent près d'un feu de camp dans le désert du Mali.

Nous avions été prudents, troquant nos jeans contre des robes traditionnelles et des foulards Touaregs pour nous fondre dans la masse, mais s'il se rendait compte que des étrangers se trouvaient dans le camp, il pourrait conduire les militants jusqu'à nous et nous risquerions d'être kidnappés.

Nous avons fait nos bagages aussi vite que possible et nous sommes partis dans la nuit noire, sans phares ni torches, afin de ne pas être suivis.

Cette partie du nord du Mali échappe au contrôle du gouvernement et est dirigée par des groupes de séparatistes Touaregs et d'extrémistes islamistes liés à Al-Qaïda - ils ne s'entendent pas vraiment, mais ils sont parvenus à un accord mutuel pour se laisser tranquilles. Mais la tension et la peur que nous avons ressenties cette nuit-là sont le reflet d'une crise qui s'aggrave dans tout le pays, qui s'enfonce de plus en plus dans l'anarchie et le chaos.

Le gouvernement s'est détourné des forces internationales de maintien de la paix, s'en remettant au groupe russe Wagner pour assurer la sécurité. Mais aujourd'hui, le célèbre chef des mercenaires, Evgueni Prigojine, serait mort dans un accident d'avion, ce qui soulève des questions sur les opérations menées ici et fait craindre que le Mali ne se retrouve dans une situation encore plus précaire.

Fuir l'État islamique

Plus à l'est, le groupe État islamique (EI) s'est implanté et tente d'accroître sa zone de contrôle. Nous voulions rencontrer les civils pris dans la violence que les combattants de l'EI ont apportée avec eux. Nous avons donc parcouru plus de 1 000 km à travers le désert jusqu'à la ville de Kidal, dans l'est du Mali. À notre arrivée, nous avons vu des camps où des milliers de réfugiés vivent après avoir fui leurs maisons.

"L'État islamique nous a forcés à venir ici", nous dit Fatima, assise sur le sol d'une tente de fortune - un morceau de tissu grossier soutenu par quelques branches. Elle a une soixantaine d'années et c'est maintenant sa maison, avec sa fille et deux de ses petits-enfants à ses côtés.

Son mari et son gendre ont été tués lorsque l'IS a attaqué le village où ils vivaient.

"Ils ont tué tous nos hommes et brûlé toute notre nourriture et nos animaux", ajoute-t-elle. D'autres personnes nous ont raconté des histoires similaires : leurs réserves de céréales, de moutons et de chameaux ont été détruites, les laissant sans rien. Beaucoup des plus jeunes enfants que nous avons vus n'avaient ni vêtements ni chaussures.

Légende image, Fatima (à droite) et sa fille (à gauche), qui tient l'un de ses enfants sur ses genoux.

Fatima, et ce qui reste de sa famille, a marché des centaines de kilomètres pour atteindre Kidal depuis son ancienne maison dans l'État de Menaka, dans l'est du Mali.

Comme nous l'avions constaté par nous-mêmes, traverser le désert est difficile. Il n'y a pas de routes goudronnées, seulement des itinéraires accidentés marqués dans le sable par des véhicules qui sont déjà passés par là. Le sable s'étend à perte de vue, parfois parsemé d'arbres et d'arbustes.

Il n'y a pas grand-chose pour les habitants de Kidal, mais au moins ils peuvent survivre. "Nous avons trouvé de l'eau et un abri, alors nous sommes restés", explique Fatima. Les habitants de ces camps reçoivent une aide de base de la part des ONG locales, mais il n'y a pas grand-chose.

Nous avons également rencontré Musa Ag Taher, l'un des rares hommes du camp. Les combattants de l'État islamique ont également attaqué sa maison. "Lorsque l'EI est entré dans la ville, je me suis enterré jusqu'à ce qu'ils partent, puis j'ai réussi à m'enfuir avec ma famille", raconte-t-il. Il a décrit comment il a creusé une fosse peu profonde dans le sol et s'est couvert de sable pour se cacher. Il a réussi à s'échapper avec ses quatre enfants.

Se tourner vers Wagner

Bien que Kidal soit plus sûr que les régions que Fatima et Musa ont laissées derrière eux, on craint que la situation ne s'aggrave.

En 2012, l'armée a organisé un coup d'État, tandis que les rebelles et les combattants islamistes ont pris le contrôle du nord, déclarant un État indépendant dans la région. Un nouveau gouvernement intérimaire a demandé aux troupes françaises de venir combattre les extrémistes islamistes. Quelques mois après leur arrivée en 2013, l'ONU a envoyé une force internationale appelée Minusma pour maintenir la paix.

Les dirigeants militaires du pays ont repris le pouvoir en 2020 - depuis lors, la junte a pris ses distances avec la France, son ancien colonisateur, et les troupes françaises ont été renvoyées chez elles.

En 2021, le gouvernement a invité Wagner au Mali pour contribuer à la sécurité et bientôt le groupe de mercenaires russes sera la seule force extérieure à fournir un soutien militaire. Le gouvernement a demandé aux 12 000 soldats de la paix de l'ONU de quitter le pays, ce qu'ils sont en train de faire.

Nous avons visité une base de l'ONU à Kidal qui doit fermer en novembre. D'énormes sacs de sable surmontés de fils barbelés avaient été installés autour de l'entrée pour des raisons de sécurité. Au-delà, nous pouvions voir des personnes portant des casques bleus et des rangées de véhicules blancs portant les marques de l'ONU.

Légende image, Feras se tient à l'entrée d'une base de l'ONU et s'adresse aux personnes qui se trouvent à l'intérieur.

Le garde de sécurité à l'entrée a appelé quelqu'un sur sa radio et trois hommes sont apparus. Ils nous ont demandé d'arrêter de filmer et nous ont expliqué qu'ils se préparaient à partir et qu'ils ne pourraient pas nous accorder d'interview.

Les groupes locaux craignent que le départ des forces de l'ONU ne laisse une vacance du pouvoir avec l'EI, des militants affiliés à Al-Qaïda et des séparatistes qui se battent tous pour le contrôle de la région.

Il y aurait environ 1 000 soldats Wagner au Mali, soit moins d'un dixième de la force de l'ONU qu'ils remplacent, et l'on craint qu'ils soient encore moins efficaces dans la lutte contre les groupes djihadistes.

Au début de l'année, l'ONU a accusé Wagner de commettre des atrocités aux côtés de l'armée malienne, décrivant "des récits alarmants d'exécutions horribles, de fosses communes, d'actes de torture, de viols et de violences sexuelles" dans la région de Mopti. Elle décrit également comment des soldats maliens, encadrés par des combattants de Wagner, ont tué environ 500 civils, pour la plupart désarmés, dans un village. Le gouvernement malien a nié tout acte répréhensible.

Dans une enceinte voisine, nous avons rencontré un groupe de séparatistes de l'ethnie touareg qui contrôle Kidal. Ils craignent que le gouvernement militaire malien, qui contrôle le sud du pays, ne tente de s'emparer de ce qui reste de la base de l'ONU lorsque la force internationale se retirera. Cela pourrait entraîner une reprise des combats.

Légende image, Bilal Ag Sharif, le chef touareg local

"Si ces camps sont remis par la Minusma à l'armée malienne, la Minusma sera responsable de ce qui se passera ensuite", a déclaré Bilal Ag Sharif, chef touareg local.

"Le gouvernement malien sera également responsable, car il exige quelque chose qui n'est pas de son ressort, et nous ne l'accepterons pas", a-t-il ajouté, précisant que son groupe ne céderait pas le contrôle de la région sans se battre.

En plus d'assurer la sécurité, les 12 bases de l'ONU au Mali soutiennent environ 10 000 emplois locaux. Elles emploient des traducteurs, des chauffeurs, des personnes chargées de distribuer la nourriture et de fournir des services tels que l'éclairage public et des soins de santé de base.

"Ces personnes se retrouveront sans travail, sans espoir, sans aucune source [de revenus] pour nourrir leur famille", nous a expliqué M. Sharif. Il craint que les groupes militants islamistes n'en profitent.

"Cela donnera aux groupes extrémistes de nouvelles possibilités de recrutement", a-t-il ajouté.

Légende image, Des enfants assis à même le sol lisent sur des tableaux dans leur salle de classe improvisée.

Dans le camp de réfugiés, nous avions vu des rangées d'enfants blottis sur le sol d'une école de fortune.

Un enseignant leur a frappé la tête avec une canne pendant qu'ils récitaient des versets du Coran.

Leurs parents ont été tués par l'IS et il est facile de comprendre comment ils peuvent être ciblés et recrutés par des groupes militants au fur et à mesure qu'ils grandissent.

L'intérêt de la Russie

La motivation du groupe Wagner dans la région a toutefois été remise en question. Le gouvernement américain l'a accusé d'exploiter des mines d'or et de diamants dans d'autres pays africains, affirmant qu'il s'agissait d'une "force déstabilisatrice", principalement intéressée par le profit des ressources naturelles.

Quelques jours avant l'accident d'avion en Russie, Evgeny Prigozhin est apparu dans une vidéo suggérant qu'il se trouvait en Afrique.

La BBC n'a pas été en mesure de vérifier où la vidéo a été filmée, mais dans celle-ci, Prigozhin déclare que le groupe rend l'Afrique "plus libre" et que Wagner explore les minerais tout en combattant les militants islamistes et d'autres criminels.

Juste à l'extérieur de Kidal, nous avons visité l'une des nombreuses usines de traitement de l'or du Mali. Il s'agit d'une petite opération, avec peu de machines lourdes et une grande partie de l'orpaillage et de la fonte à la main.

Légende image, Traitement de l'or dans une petite usine près de Kidal

Mais avec des centaines de sites comme celui-ci à travers le pays, le Mali parvient à produire plus de 60 tonnes d'or par an, ce qui en fait l'un des cinq premiers exportateurs de ce métal précieux en Afrique.

Les groupes Touaregs craignent que les soldats de Wagner ne tentent de prendre le contrôle de l'industrie aurifère locale et de sites comme celui-ci. Si c'est le cas, Sharif prévient qu'il y aura un bain de sang.

Menace régionale

Les Nations unies ont averti que la menace des groupes djihadistes s'est accrue au Mali, au Niger et au Burkina Faso au cours de l'année écoulée.

Ces trois pays ont connu des coups d'État militaires, les gouvernements civils ayant été chassés du pouvoir au Burkina Faso en 2022 et au Niger en juillet de cette année.