"Mon fils a un cancer, il prenait 5 comprimés par jour et maintenant nous n'avons pas de remède"

il y a 15 minutes

Crédit photo, Fondation "We Are All Values"

L'absence de chimiothérapie a causé la mort de quatre enfants. La fondation caritative "We Are All Values", qui propose une chimiothérapie aux enfants atteints de cancer, est confrontée à un manque de doses de traitement.

En mai dernier, la fondation "We Are All Values" a transféré des enfants atteints de cancer de la capitale, Khartoum, vers la ville de Wad Medani, capitale de l'État de Gezira, craignant pour leur sécurité. La fondation a déclaré que des personnes vêtues d'uniformes ont attaqué un établissement de santé accueillant des enfants malades du cancer et ont volé l'argent.