Migrations : la détermination des migrants à rejoindre l'Italie depuis la Tunisie

Bassam Bonni

Correspondant de la BBC en Afrique du Nord

il y a une heure

Légende image, Des migrants tentant de rejoindre l'Italie via la Tunisie

"C'est le premier des bateaux", explique un membre de la Garde navale tunisienne. Le processus s'est déroulé sans problème. Mais dès que les migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, ont été embarqués, ils ont commencé à protester.

"Allons en Italie", crie l'un des migrants. D'autres scandaient derrière lui des slogans désapprobateurs pour les arrêter en mer, à quelques kilomètres de l'île italienne de Lampedusa.

Quelques minutes plus tard, les sirènes retentissent à nouveau. Le deuxième bateau transportait des Libyens, des Syriens, des Yéménites et des Soudanais, un bateau qui résume à lui seul les tragédies des pays déchirés par les guerres et les conflits.

"Il y a qui menacent de se jeter hors de l'embarcation ou de s'immoler par le feu"

Les propriétaires du bateau sont partis douze heures plus tôt pour tenter de rejoindre les côtes italiennes, avant de se perdre en mer. Ils avaient l'air complètement épuisés.

Hossam El-Din El-Jababli, porte-parole de la Garde nationale tunisienne, a déclaré à la BBC qu'entre janvier et juin de cette année, les autorités de son pays ont contrecarré une tentative de passage de plus de 34 000 personnes, dont 4 000 Tunisiens, soit à peu près le même nombre enregistré l'année dernière.

Un croiseur est arrivé pour emmener les migrants détenus vers le port tunisien le plus proche. Le nombre de personnes à bord du navire dépassait soixante-dix.

Légende image, Des migrants en Tunisie.

Selon Al-Jabali, des migrants tunisiens ont réussi, le mois dernier, à prendre le contrôle d'un commissariat de police, après avoir menacé son commandant, avant qu'une force de sécurité n'intervienne pour en reprendre le contrôle. Dans la matinée, un émigré tunisien a menacé de jeter à la mer sa fille qui l'accompagnait dans son périlleux voyage.

"Il y a aussi ceux qui menacent de se jeter hors de l'embarcation ou de s'immoler par le feu", témoigne al-Jababli.

Les autorités tunisiennes sont accusées de persécuter les migrants, quelle que soit leur nationalité. Le directeur exécutif du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Alaa Talbi, a déclaré à la BBC que le discours du président Kaïs Saïed, en février dernier, dans lequel il affirmait qu'il y avait un projet visant à changer l'identité du peuple tunisien à travers l'immigration, a véhiculé l'idée selon laquelle l'immigré est l'ennemi numéro un des Tunisiens.

Talbi ajoute que de nombreux Tunisiens ont adopté ce discours, liant la crise économique et sociale du pays à l'exacerbation de l'immigration.

Talbi reproche aux autorités tunisiennes de garder les frontières de l'Union européenne. Le dossier de l'immigration est toujours géré par une législation ancienne, qui ne prend pas en compte les droits de l'homme, selon lui.

Jababili défend "le droit de la Tunisie à la protection de ses frontières et à sa souveraineté". Il reconnait en même temps que son pays "paye dans une large mesure le prix de sa situation stratégique, de porte d'entrée vers l'Europe".

Légende image, Des migrants subsahriens en Tunisie.

La plupart des immigrés rencontrés ne cachent pas qu'ils sont venus en Tunisie dans le but de rejoindre l'Italie, tout en confirmant leur intention de repartir en mer, malgré les dangers du voyage.

Ahmed Sheikh Aba, un Guinéen d'une vingtaine d'années, affirme qu'il ne trouve pas d'autre issue que l'immigration. "Je n'ai ni travail en Tunisie, ni logement, ni papiers."

Obligé de parler d'une voix forte en raison du bruit provenant des moteurs de l'embarcation, Cheikh Aba parle, en toute tristesse, de ce qu'il subit en Tunisie. "On a volé mon téléphone et mes affaires. Je ne trouve même pas de nourriture, à part ce que nous donnent les habitants de Sfax."

Le mois dernier, la ville côtière tunisienne a connu de vives tensions, à la suite du meurtre d'un Tunisien aux mains d'un immigré. Des centaines de personnes se rassemblent encore dans le centre-ville, et leurs esprits sont attachés à la mer, comme un moyen de sortir de leur calvaire, comme ils le pensent.

Cependant, beaucoup ont fini par se noyer en mer Méditerranée. Le directeur régional de la santé de Sfax, Hatem Al-Sharif, a déclaré à la BBC que pas moins de 700 immigrants venus des pays d'Afrique subsaharienne ont été enterrés dans les cimetières de la ville depuis le début de cette année. Cependant, rien ne semble avoir ébranlé la détermination des immigrés à réaliser ce qu'ils considèrent comme un rêve.

Sur la route entre Mahdia et Sfax, j'ai rencontré Abubakar Conté, avec des amis à lui. Ils reviennent tout juste d'une tentative de franchissement de la frontière maritime. "Nous avons marché plus de 40 kilomètres et nous passerons probablement la nuit ici, dans ces oliveraies", me raconte Abou Bakr, épuisé. "C'est ma première tentative en Tunisie, et j'ai eu trois tentatives précédentes en Libye. Je recommencerai", déclare le jeune homme venu de Côte d'Ivoire, via le Mali et l'Algérie.

J'ai demandé à Adel Abdullah, un Soudanais, s'il avait peur de faire de la voile. La réponse a été directe : "J'ai quitté le pays après la guerre. Ce que j'ai laissé derrière moi m'empêche d'avoir peur."

Légende image, Un bateau transportant des migrants.

Une source sécuritaire attribue l'exacerbation du phénomène migratoire au développement des bateaux en fer par les passeurs, qui ont un coût de fabrication bon marché et peuvent accueillir un plus grand nombre de migrants. Dans le port de pêche de Lozeh, dans la banlieue nord de Sfax, j'ai vu un grand nombre de ces bateaux saisis par les autorités tunisiennes.

Un des pêcheurs m'a dit qu'ils sont fabriqués pour la plupart dans des maisons abandonnées. Il ajoute qu'ils sont utilisés plus d'une fois. Ces bateaux sont devenus un véritable casse-tête pour les pêcheurs.

"Quand il passe près de nous ou coule, il coupe les filets", grogne Jilani Kamel, l'un des pêcheurs.

Les bateaux sont faciles à repérer sur les écrans radar des garde-côtes tunisiens. Mais le danger réside dans le fait de ne pas porter de poids excessifs. J'ai vu des bateaux arrêtés en mer par les autorités tunisiennes, presque submergés.

"Une industrie qui génère des centaines de milliers de dinars"

Mais de nombreux contrebandiers stationnés sur la bande côtière reliant Sfax à Mahdia vivent désormais de cette industrie.

La semaine dernière, les forces de sécurité conjointes ont attaqué un certain nombre de fabricants de ces bateaux, appuyées par une couverture aérienne.

"La réaction est généralement violente, car nous sommes face à une industrie qui génère des centaines de milliers de dinars pour ses propriétaires", a déclaré Hussam al-Din al-Jababli, porte-parole de la Garde nationale.

La justice tunisienne traite la plupart des passeurs et intermédiaires de la migration irrégulière comme des trafiquants d'êtres humains. Ils ont été accusés de former un consortium criminel.

Légende image, Un migrant se prend la tête entre les mains, signe de désespoir.

Des milliers de migrants en provenance des pays d'Afrique subsaharienne sont arrivés en Tunisie au cours du premier semestre de cette année…. Le mois dernier, la Tunisie a signé un protocole d'accord avec l'Union européenne, l'obligeant à obtenir davantage de soutien financier en échange d'un contrôle plus strict de l'immigration.

Le directeur exécutif du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux estime qu'il aurait été plus utile que les autorités tunisiennes communiquent avec leurs voisins libyens et algériens, pour stopper le flux de migrants, avant de rechercher un quelconque accord avec Bruxelles. "Toutefois, la Tunisie évite de faire toute critique, notamment à l'encontre de l'Algérie."

Aboubakar Conté m'a raconté comment il est arrivé en Tunisie. "Après la Libye, je suis parti en Algérie. Là-bas, j'ai eu du mal à m'adapter. Je n'arrive pas à acheter un billet pour me déplacer. J'ai dû embaucher un Algérien, même si j'ai dû payer le double du prix du billet." Conté a traversé la frontière algéro-tunisienne avec aisance, comme des milliers d'autres migrants.

La Tunisie connaît également une montée du sentiment anti-immigration. A bord de la sentinelle, des voix se font entendre : "Ils nous frappent ! Ils nous expulsent de nos maisons et de nos emplois. Que faisons-nous ?"

Des centaines de migrants rassemblés à Sfax ont été poussés vers des zones désertiques dangereuses, aux frontières avec la Libye et l'Algérie. Au moins vingt personnes sont mortes de faim et de soif. Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a condamné l'expulsion massive de migrants. Mais le président tunisien, Kaïs Saïed, a déclaré que son pays les traitait "humainement".

Légende image, Dans les eaux maritimes tunisiennes.

Les garde-côtes tunisiens accueillent des dizaines d'immigrés, dont des nourrissons, des enfants et des femmes enceintes. La frustration s'empare de tout le monde, car ils étaient sur le point d'atteindre Lampedusa.

Saber Haji a payé 6 500 dinars (environ 1 275 840 francs CFA) pour le voyage, contre 1 200 dinars (environ 243 017 francs CFA) payés par Ahmed Sheikh Aba.

Hajji, originaire d'Asil Hassi Farid, dans le centre de Tunis, l'une des régions les plus pauvres du pays, affirme que c'est sa quatrième tentative. "Je suis définitivement mort", ajoute le jeune Tunisien.

"Nous ne voulons pas rester en Tunisie. Nous voulons aller en Europe récupérer ce qu'on a volé à nos pays", s'écrie un migrant ivoirien.

La fin du rêve, même si pour un moment

Sur les derniers kilomètres, avant de regagner le port de Sfax, vêtements et chaussures flottent à la surface de l'eau. Il s'agit très probablement de deux immigrants morts au cours de leur aventure. Je me suis alors souvenu d'Al-Jilani Kamel, le pêcheur, lorsqu'il m'avait confié qu'il avait peur de s'éloigner du port d'Al-Lozeh. "J'ai vu beaucoup de cadavres. Je ne veux pas me mettre à la place des immigrés."

Les migrants sont accueillis par les forces de sécurité au port. A bord des deux embarcations qui nous précédaient jusqu'à Sfax se trouvaient des dizaines d'autres migrants. Ici se termine leur rêve d'atteindre la rive nord de la Méditerranée. Mais, comme me l'a dit Aboubakar Conté, "je vais chercher un travail pour gagner de l'argent et réaliser mon rêve".