Elections générales au Gabon : Dans l'attente des résultats

il y a une heure

Ali Bongo, 64 ans, brigue un troisième mandat face à Albert Ondo Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée la plus grande partie de l'opposition sous l'appellation d'Alternance 2023.

Accusation de fraude

En sortant du bureau où il votait et qui venait d'ouvrir avec huit heures de retard faute de matériel de vote, Albert Ondo Ossa a fustigé "des fraudes orchestrées par Ali Bongo et ses partisans". "A la fin de la journée, Albert Ondo Ossa doit être déclaré vainqueur", avait-t-il tonné.

Coupure d'internet et instauration d'un couvre-feu

Il a également confirmé la "suspension" immédiate d'internet "jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire". Invoquant pour ce faire, au nom de l'"intérêt supérieur de la Nation", la nécessité de parer aux "appels à la violence" et aux "fausses informations" dans les réseaux sociaux, et de "prévenir tout débordement et assurer la sécurité" des populations.