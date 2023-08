Coup d'Etat au Gabon : Qui est Ali Bongo, président déchu du Gabon ?

il y a 19 minutes

Les hommes en treillis dénoncent notammment sa "gouvernance irresponsable et imprévisible qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale et qui risque de conduire le pays au chaos". Mais très vite, les jeunes officiers seront mis en déroute et condamnés.

L'étranger du Gabon

La musique funk et la franc-maçonnerie

"Let me be your darling, Your everything, 'til the end of time" (Laissez-moi être votre chéri, votre tout, jusqu'à la fin des temps), chantonne Bongo sur le titre de l'album.