Manifestations violentes contre la MONUSCO à Goma : Ce qu'il faut savoir

Cherif Ousman Mbardounka

Journaliste BBC Afrique

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des manifestants mettent le feu devant le siège de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Congo (MONUSCO) à Goma, le 25 juillet 2022.

En République démocratique du Congo, au moins 43 personnes ont été tuées mercredi à Goma dans une opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU.

Dans un communiqué publié jeudi dans la soirée, le gouvernement de Kinshasa donne précisément un bilan de "43 décès, 56 blessés et 158 personnes appréhendées".

Selon les autorités congolaises, les adeptes de la secte "mystico-religieuse" dénommée "Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations" avaient appelé à manifester contre la MONUSCO, la Force Régionale de la Communauté des États d'Afrique de l'Est et les ONG internationales. Les cadres de la secte avaient indiqué avoir identifié les domiciles du personnel de la Monusco et avaient déclaré être prêts à piller leurs habitations.

Dans cette quête, "ils ont mené des actions qui ont porté atteinte à l'ordre public, et qui ont causé la mort par lapidation d'un élément de la police entraînant ainsi une intervention des forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité dans la ville", explique l'Etat congolais.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des soldats congolais tentent de contrôler une foule de manifestants lors d'une manifestation contre la MONUSCO

Avant que la manifestation - interdite quelques jours plus tôt par la mairie de Goma - ne débute, "les FARDC (armée congolaise) nous ont attaqués au local de notre radio et à notre temple et ils ont tué six personnes", dit à l'AFP Moleka Maregane, "chargé de sécurité" de la secte. Il ajoute qu'au cours de cet assaut lancé par l'armée, leur leader Mutumishi Efraimu Bisimwa a été arrêté. Pour le gouvernorat du Nord-Kivu, il s'agit d'un "groupe de bandits armés, drogués et manipulés qui ont prémédité et semé le chaos dans la ville".

L'ONU réclame une enquête "exhaustive"

Le Gouvernement de la RDC a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exprime toute sa compassion aux blessés tout en déplorant les pertes en vies humaines.

Une enquête a été ouverte auprès de l'Auditorat Militaire de Garnison de Goma pour que les "responsabilités soient dégagées et que les coupables puissent répondre de leurs actes devant la justice" a indiqué le ministère de la communication dans un communiqué. Une enquête soutenue par Kinshasa.

Les services de sécurité sont formellement instruits à collaborer avec la Justice Militaire dans la collecte des éléments de preuve, ajoute le ministère de la communication qui indique "qu'aucune impunité ne saurait être tolérée ".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Conférence de presse à la suite d'une mission du Conseil de sécurité de l'ONU, à Goma, le 12 mars 2023.

L'enquête des autorités doit examiner "de manière exhaustive l'usage de la force par les forces de sécurité" et également être "approfondie, efficace et impartiale", a souligné vendredi Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme lors d'un point de presse à Genève.

"Il est essentiel que les droits des personnes arrêtées soient pleinement respectés, y compris leur droit à une procédure régulière, et que les autorités compétentes garantissent au Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'Homme, un accès continu aux personnes détenues", a-t-elle exigé.

Indignation et émoi

Un des cadres du mouvement Lucha, Bienvenu Matumo, a dans une vidéo envoyée à l'AFP dénoncé ce "carnage" de "plus de 50 civils" selon lui. Un autre activiste pro-démocratie, Jack Sinzahera, accuse les FARDC d'avoir mené "un assaut sur la radio" de la secte. Les deux activistes ont exigé des enquêtes indépendantes sur ces tueries.

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a dénoncé "une manière extrêmement brutale et illégale de faire respecter une interdiction". HRW suggère par ailleurs que "les hauts responsables militaires qui ont ordonné le recours à une force meurtrière illégale devraient être suspendus, faire l'objet d'une enquête et répondre de leurs actes dans le cadre de procès publics et équitables".

La MONUSCO contestée

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des casques bleus de la MONUSCO assis à l'arrière d'un pick-up de l'ONU, le 23 octobre 2014 à Beni.

Ces évènements violents s'inscrivent dans une série d'attaques et de manifestations contre la mission de l'ONU en RDC, la Monusco. Elle est accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés.

En juillet 2022, dans plusieurs villes des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, des manifestants avaient pris d'assaut les installations de la Monusco. Selon les autorités, 36 personnes, dont quatre Casques bleus, avaient été tuées.

En juin dernier au cours d'une visite à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations unies pour les opérations de paix Jean-Pierre Lacroix, expliquait que l'ONU étudie comment retirer sa force de maintien de la paix en RDC "le plus rapidement possible" mais de manière "graduelle et responsable". Et d'ajouter qu'"il y a une frustration d'une partie de la population (...), parce que la situation sécuritaire est encore préoccupante" mais qu'"il y a aussi des manipulations, parce que tout le monde n'a pas intérêt au retour de la paix".

Les manifestations se sont multipliées depuis deux ans contre la Monusco, à qui les habitants reprochent également de ne pas parvenir à neutraliser les dizaines de groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC depuis près de 30 ans, notamment les rebelles du M23.

Vers un départ de la MONUSCO

Début août, le secrétaire général des Nations Unies annonçait dans un rapport au Conseil de sécurité que la Monusco entrait "dans sa phase finale" malgré une situation "en forte détérioration".

Selon lui, la Monusco "demeure l'une des cibles du mécontentement et de la frustration des populations qui lui reprochent de faire preuve de passivité".

Terrain de crispation et de discours populistes en RDC, le départ définitif de la mission de l'ONU est au cœur des débats sur l'avenir du pays depuis plusieurs années.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Le départ de la MONUSCO est déjà enclenché" selon Bintou Keita la cheffe de la MONUSO

En juillet dernier, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keita a expliqué que la MONUSCO est déjà sur le départ. "Le départ de la MONUSCO est déjà enclenché", avait-elle soutenu, tout en ajoutant qu'il faut que ce retrait soit digne et pacifique. "On ne démantèle pas une mission en un jour, moins encore par un claquement des doigts", a-t-elle précisé.