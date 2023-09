Attaque de bateau au Mali : ce que nous savons de cet assaut qui a tué 49 civils

La veille, dans un communiqué, le gouvernement malien annonçait que soixante-quatre personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi dans deux attaques qualifiées de "terroristes" par le document.

Les deux attaques distinctes ont visé "le bateau Tombouctou" sur le fleuve Niger et "la position de l'armée" à Bamba, dans la région de Gao (nord).

L'attaque de Bamba a été revendiquée jeudi par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jnim selon l'acronyme arabe), alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, sur la plateforme de propagande Al-Zallaqa, selon SITE, une ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux.

Le "Tombouctou" ciblé

Le bateau, de la compagnie malienne de navigation (Comanav, publique), a été attaqué dans le secteur de Gourma-Rharous, entre Tombouctou et Gao, avait précisé plus tôt l'armée malienne sur les réseaux sociaux.

Recrudescence des attaques au Nord Mali

Rappelons que la mission de l'ONU (Minusma), poussée à partir du Mali par la junte au pouvoir, vient de quitter deux camps proches de Tombouctou, Ber et Goundam, transférés aux autorités maliennes.

Les militaires maliens ont également contraint à quitter le pays la force antijihadiste française en 2022 et la mission de l'ONU en 2023. Les autorités de Bamako se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. Pour Ulf Laessing, la Russie à travers le groupe Wagner ne doit pas être considérée comme une alternative sécuritaire viable d'autant plus qu'elle est accusée de violations des droits de l'homme.