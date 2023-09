Tremblement de terre au Maroc : "c'était un chaos total"

il y a 45 minutes

Une réplique, d'une magnitude de 4,9, a frappé 19 minutes plus tard.

Le nombre de morts s'élève désormais à plus de 600, mais on ne sait pas avec certitude combien de morts il y a eu. Alors que l'épicentre se trouvait dans les montagnes du Haut Atlas, de nombreuses personnes sont mortes à Marrakech, à environ 70 kilomètres de là.

Abdelhak El Amrani , 33 ans, qui vit à Marrakech, a confié à l'agence de presse AFP : "nous avons ressenti une violente secousse et j'ai réalisé que c'était un tremblement de terre. Je voyais des bâtiments bouger."

"Puis je suis sorti et il y avait beaucoup de monde. Les gens étaient tous sous le choc et paniqués. Les enfants pleuraient et les parents étaient bouleversés."