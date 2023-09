Coup d’État au Gabon : le général Nguema peut-il inaugurer une nouvelle ère ?

il y a 22 minutes

Leur plus grande crainte est qu'il envisage de s'accrocher au pouvoir - et que le Gabon revienne à la case départ.

Cela contraste avec le Niger, plus au nord, où le président Mohamed Bazoum a été retenu captif - avec sa femme et son fils - par la junte qui l'a renversé juste un mois avant la prise de pouvoir militaire au Gabon.

À eux deux, Ali Bongo et son père, Omar Bongo, ont dirigé le Gabon pendant plus de 40 ans.

Yann Ngoulou, chef de cabinet du fils aîné de M. Bongo, Nourredine Bongo, a été publiquement humilié et exhibé à la télévision d'État, accompagné d'une réserve d'argent. Il a nié tout acte répréhensible et a déclaré que l'argent lui appartenait.

Le Gabon a toujours entretenu des liens étroits avec son ancienne puissance coloniale, la France, avec son influence la plus visible dans la ville côtière de Port-Gentil, le centre des industries pétrolière et forestière du pays.

De nombreux Français y vivent et possèdent même des restaurants et des bars. Les sentiments anti-français sont forts dans la ville, certaines entreprises françaises ayant été incendiées en 2009.

Mais M. Sima a clairement indiqué qu'il appréciait le plus les relations avec la France, affirmant que "c'est un pays qui a colonisé le nôtre et c'est un pays avec lequel les relations sont beaucoup plus anciennes, il est donc logique que ce soient des relations plus fortes".