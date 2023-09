Tremblement de terre au Maroc : un village transformé en un champ de ruine

Par Tom Bateman

Dans les montagnes du Haut Atlas, au Maroc

il y a 49 minutes

Légende image, Les habitants de Douzrou disent qu'il y a peu d'espoir de retrouver des personnes vivantes dans ce qui reste de leur village.

Dans le village de montagne de Douzrou, au Maroc, un chien nommé Colin se faufile à travers les décombres du tremblement de terre.

La cloche attachée à son collier sonne pour signaler sa position tandis que le border collie bondit sur le béton brisé en direction des crevasses dans les décombres - partout où un survivant pourrait encore être trouvé.

Colin est un chien de sauvetage de l'équipe officielle britannique déployée au Maroc et il est entraîné à rechercher l'odeur des vivants.

Mais ce travail de sauvetage se fait contre toute attente.

Articles recommandés :

Les habitants racontent à la BBC qu'ils pensent qu'il y a peu d'espoir de trouver quelqu'un de vivant dans ce qui reste de leur village - avant le tremblement de terre, Douzrou comptait près de 1 000 habitants.

Mais la plupart des maisons se sont effondrées lorsque le tremblement de terre a frappé vendredi en fin de journée, ensevelissant une partie de cette communauté à flanc de colline sous les ruines de la rage de la nature.

Le tremblement de terre a laissé un vaste champ périlleux de blocs de pierre, de briques de terre et de bois éparpillés.

Selon les experts, ces matériaux traditionnels laissent moins de place aux poches d'air ou aux espaces dans lesquels les personnes peuvent survivre après l'effondrement des bâtiments.

Légende image, Colin, un chien de recherche et de sauvetage, a une cloche qui indique où il se trouve.

Selon les habitants, plus de 100 personnes ont été tuées dans le village.

Les personnes restantes, épuisées par le choc, doivent se débrouiller pour trouver un abri et nourrir leur famille.

Les sauveteurs britanniques s'entretiennent avec un ancien du village et quittent la montagne de décombres, tandis que leur chien de recherche reste à leurs côtés.

"Colin est un chien expérimenté - il était en Turquie au début de l'année", explique Neil Woodmansey, de l'équipe internationale de recherche et de sauvetage (ISAR) du Royaume-Uni. Il fait référence au tremblement de terre dévastateur qui a frappé le nord de la Syrie et le sud de la Turquie en février et qui a fait près de 60 000 morts.

"Il n'est présent que sur les images en direct. [Ici, il n'y a aucune indication... donc malheureusement, il ne semble pas qu'il y ait de victimes vivantes dans cette zone", explique-t-il à la BBC.

BBC Malheureusement, il ne semble pas qu'il y ait de victimes vivantes dans cette zone. Neil Woodmansey

Équipe internationale de recherche et de sauvetage du Royaume-Uni

Depuis le tremblement de terre, le déploiement des équipes de recherche internationales a fait l'objet d'une attention croissante.

Dimanche, alors que les autorités locales critiquaient la lenteur et la disparité de leur réaction, le gouvernement marocain a suscité la controverse en décidant de n'accepter l'aide que de quatre pays.

Il a défendu cette décision en déclarant qu'un "manque de coordination pourrait être contre-productif".

Mercredi, nous avons aperçu l'équipe de secours britannique, forte de 60 personnes, qui s'apprêtait à quitter son camp de base dans la ville d'Amizmiz, au pied du Haut Atlas.

Nous les avons rejoints en convoi.

Suivant deux véhicules militaires marocains transportant les sauveteurs, nous nous sommes dirigés vers l'épicentre du tremblement de terre. La route s'élève abruptement dans les montagnes du sud du Maroc.

En soulevant des nuages de poussière, nous nous sommes frayés un chemin à travers des villages de plus en plus isolés. Certains semblaient relativement intacts, mais dans d'autres, les bâtiments étaient effondrés ou fissurés, et des tentes de fortune bordaient les voies d'accès et de sortie.

Légende image, Les véhicules transportant l'équipe de sauveteurs se débattent sur les chemins de terre escarpés et sinueux.

La route sinueuse était périlleuse, le convoi roulant sur des chemins parsemés de rochers, souvent à quelques centimètres de chutes éprouvantes pour les nerfs.

Au moins deux fois, les camions sont restés bloqués dans des virages en épingle à cheveux. Finalement, à environ 4 km de Douzrou, l'équipe s'arrête.

Certains membres de l'équipe, ainsi que Colin le chien, ont dû être transportés sur la dernière ligne droite dans des jeeps appartenant à l'armée marocaine. Le trajet de 30 km entre le camp de base et le village a duré près de cinq heures, ce qui témoigne de l'ampleur des défis à relever pour apporter de l'aide à cette province reculée, qui compte environ un demi-million d'habitants.

Au fur et à mesure des recherches de l'équipe de secours, l'ampleur de la dévastation de Douzrou s'est révélée.

L'impression est accablante. Les gens devaient essayer de survivre alors que presque tout ce qu'ils connaissaient avait été détruit.

J'ai rencontré Hussein dans les décombres de sa maison, alors qu'il s'efforçait de la dégager dans l'espoir de retrouver les biens de sa famille. Sa porte d'entrée en bois émergeait des décombres, comme un seul souvenir de sa maison perdue.

"J'étais ici avec ma famille, nous étions en train de dîner. Le plafond m'est tombé dessus. Mon frère est mort. [Mais c'est la décision de Dieu", a déclaré Hussein.

"Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Je vais juste sortir mes vêtements et aller dans la tente", a-t-il ajouté, avant de prendre sa pioche et de s'attaquer à l'enchevêtrement de pierres et de terre tombées au sol.

Légende image, Il reste peu de bâtiments dans le village montagneux de Douzrou, qui comptait près de 1 000 habitants avant le séisme.

À quelques mètres sur le flanc de la colline, sa femme et le reste de leur famille, comme la plupart des habitants de Douzrou, vivent dans une tente artisanale. Des couvertures ont été empilées, prêtes à les isoler du froid de la montagne qui descend la nuit.

J'ai marché vers l'un des rares bâtiments restants, où de nombreux villageois se sont rassemblés alors que des vêtements étaient distribués, en grande partie par des bénévoles.

Dans ce village pratiquement coupé du monde extérieur, les habitants disent qu'ils ont besoin de beaucoup plus.

"Mon corps entier tremble", m'a dit une autre habitante, Fatouma. Elle vit maintenant dans une tente faite de couvertures et de bois. Elle surplombe la seule lueur d'espoir qui reste debout à Douzrou : le minaret rose de la mosquée du village.