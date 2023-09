Tremblement de terre au Maroc: "Quand on dort, on a peur que l'immeuble s'écroule sur nous" - un rescapé du séisme

il y a 52 minutes

Le séisme a atteint une magnitude 7, selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon l'Institut de géophysique américain, USGS). Le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc.

Il a encore les souvenirs de ce moment d'affolement. "C'est le traumatisme, il faut le reconnaître. On essaie d'appeler un peu à gauche et à droite."

"En fait, au niveau du deuxième étage et voulant descendre par le balcon, il s'est jeté et il est mal tombé. Il est tombé sur son bassin qui s'est fissuré malheureusement, et il a succombé à ses blessures."

Le tremblement de terre de magnitude 6,8, le plus fort jamais enregistré au Maroc, a fait près de 3 000 morts et plus de 5 600 blessés

"On s'est dit qu'il y avait quelqu'un qui s'amusait à faire trembler les fauteuils. Mais après, ça devenait un peu plus grave. En fait, ça tremblait, ça tremblait sérieusement"

Grace aux informations relayées sur les réseaux sociaux et aux orientations de leurs voisins marocains, ils se sont mis à l'abri des secousses. " On a vu justement les annonces qu'il y a un séisme et qu'on demande à tout le monde de sortir des bâtiments, des immeubles et tout. "