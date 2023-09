Zanzibar : Les éponges de mer offrent une bouée de sauvetage aux femmes

Kizito Makoye

BBC Future

il y a 33 minutes

Crédit photo, Lauraclara Cosmas Légende image, Les militants des droits des femmes affirment que la culture des éponges de mer a sorti des femmes de Zanzibar de la pauvreté.

Alors qu'une douce brise matinale souffle sur le rivage de Zanzibar, Hindu Simai Rajabu marche dans l'eau jusqu'aux genoux pour atteindre un lagon peu profond au large de la côte de Jambiani, en Tanzanie, où se trouve sa ferme d'éponges flottantes.

Munie de lunettes de protection et d'un tube placé au-dessus de son foulard, Simai Rajabu avance dans l'océan Indien, son rire d'avoir été filmée se mêlant au bruit des vagues qui s'écrasent.

À mesure que la marée monte, cette mère de deux enfants, âgée de 31 ans, nage et s'immerge jusqu'à la profondeur des bouées qui maintiennent en place la ferme d'éponges flottante.

La recherche de la prospérité a conduit Rajabu et 12 autres femmes divorcées et mères célibataires du village de Jambiani, à Zanzibar, dans l'océan Indien, à cultiver des éponges résistantes au climat.

La culture des éponges de mer est devenue une activité lucrative pour ces femmes au cours des dernières années. De nombreuses femmes de Jambiani cultivent des algues, mais les faibles rendements dus à l'augmentation de la température de la mer ont commencé à les empêcher de gagner leur vie. En 2009, certaines femmes ont commencé à cultiver des éponges de mer souples et gonflées : des animaux aquatiques primitifs qui, une fois récoltés, sont utilisés pour le bain et le nettoyage.

"C'est un travail difficile, mais j'aime le faire et il est bien payé"

Les éponges de mer sont plus résistantes aux températures plus élevées et filtrent les polluants tels que les eaux usées et les pesticides.

Les militants des droits des femmes affirment que la culture des éponges de mer contribue à améliorer l'égalité des sexes à Zanzibar et a permis à ces femmes de sortir de la pauvreté. Les agriculteurs eux-mêmes affirment que leur qualité de vie s'est améliorée.

Lorsque Rajabu atteint les bouées, elle se propulse habilement vers l'avant pour inspecter les éponges juvéniles sur les cordes. Elle commence rapidement à frotter une corde épaisse en polyéthylène avec un couteau à fermoir et élimine les bactéries tapies sur les éponges juvéniles qui y flottent.

"Les éponges sont des animaux délicats ; si je ne les nettoie pas bien, elles mourront", explique Rajabu, tout en les manipulant avec précaution, en veillant à ne pas les presser.

Pour éviter que les éponges soient surchauffées par le soleil ou endommagées par les bateaux à moteur, Rajabu veille à ce qu'elles restent toujours sous l'eau.

Elle passe quatre heures par jour dans l'océan à s'occuper de la ferme. L'après-midi, elle se rend au bureau pour trier et étiqueter les éponges séchées destinées à la vente.

Rajabu a abandonné l'école à l'âge de 17 ans parce que sa mère n'avait plus les moyens de payer ses études, anéantissant ainsi son rêve de devenir médecin. Lorsque son mari l'a quittée au bout de neuf ans de mariage, Rajabu a décidé de voler de ses propres ailes. Elle a commencé à cultiver des algues pour subvenir aux besoins de ses deux enfants.

Mais elle gagnait à peine de quoi subvenir à leurs besoins - à peine 70 000 shillings tanzaniens (16 759 francs CFA) par mois.

En 2020, Rajabu a contacté Marine Cultures pour expliquer sa situation difficile et chercher un emploi. Elle a rapidement été prise en charge et a commencé à gagner plus d'argent.

"C'est un travail difficile, mais j'aime le faire et il est bien payé", dit-elle.

Rajabu gagne désormais un salaire mensuel de 250 000 shillings tanzaniens (60 943 francs CFA). "Je gagne un revenu mensuel stable, suffisant pour subvenir aux besoins de ma famille", dit-elle, satisfaite.

Crédit photo, Lauraclara Cosmas Légende image, La culture des éponges de mer a aidé les femmes de Jambiani à s'affranchir de leur dépendance financière vis-à-vis des hommes.

Les éponges de mer se reproduisent et survivent comme des plantes. Elles sont constituées d'une couche ressemblant à une coquille, criblée de minuscules pores qui permettent à l'eau de circuler à l'intérieur et à l'extérieur. On pense que ces créatures marines existent depuis plus de 600 millions d'années et qu'elles pourraient bien avoir été le premier animal de la Terre. Les scientifiques ont identifié plus de 15 000 espèces dans le monde.

Marine Cultures, une organisation suisse à but non lucratif, a expérimenté la culture des éponges à Zanzibar en 2009, afin de permettre aux femmes pauvres de gagner un meilleur revenu et de contribuer à la protection des ressources naturelles de la région.

"J'ai pensé que c'était une bonne chose de cultiver la mer, et pas seulement de prélever des choses sans rien donner en retour", explique Christian Vaterlaus, fondateur de l'association.

Jusqu'au début des années 2000, l'industrie des algues constituait l'épine dorsale de l'économie locale de Zanzibar, employant 20 000 agricultrices et améliorant leur niveau de vie et leur statut social. Mais l'industrie des algues a été mise à mal par la hausse des températures, explique M. Vaterlaus. Selon lui, elle menace les moyens de subsistance de milliers d'agriculteurs à Zanzibar.

"Les prix des algues étaient bas, les gens ne gagnaient pas beaucoup d'argent"

Une étude réalisée en 2021 par des chercheurs de l'université de York, au Royaume-Uni, a révélé que les rendements et la qualité des algues avaient considérablement baissé dans la région en raison de la hausse des températures, des vents forts et des précipitations irrégulières.

Malgré les premiers progrès, la production d'algues a chuté de 47 % entre 2002 et 2012 en raison du changement climatique, des maladies et de la diminution du nombre d'agriculteurs due à la faiblesse des prix, concluent les chercheurs.

"J'ai constaté que les prix des algues étaient bas et que les gens ne gagnaient pas beaucoup d'argent", explique Christian Vaterlaus.

Afin d'aider les cultivateurs d'algues de Jambiani à court d'argent, il a introduit l'idée et la méthode de culture des éponges dans la région.

Les algues sont très vulnérables au changement climatique, mais les éponges peuvent tolérer des températures plus élevées, ce qui leur permet de prospérer dans des conditions chaudes, ajoute M. Vaterlaus.

"Pendant la saison chaude, il est difficile de produire des algues, mais la culture des éponges reste possible", ajoute-t-il.

Aziza Said, biologiste marine à l'université de Dodoma, en Tanzanie, reconnaît que les éponges résistent mieux aux températures élevées.

En offrant une alternative à la pêche, les éponges réduisent également la pression sur les ressources naturelles et protègent l'environnement, explique Mme Said. De plus, elles enrichissent les fonds marins en recrachant des acides gras et des acides aminés que d'autres organismes peuvent absorber, selon elle.

Des recherches montrent également que ces créatures spongieuses jouent elles-mêmes un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Les éponges de mer existent dans tous les océans du monde et représentent 20 % du puits biologique de silicium mondial. Leur squelette se décompose en morceaux microscopiques de silicium, ce qui permet de contrôler le cycle du carbone dans l'océan et de réduire l'effet de serre, selon les experts. Le silicium dissous est essentiel à la croissance des diatomées, de minuscules organismes qui absorbent de grandes quantités de gaz carbonique dans l'océan, grâce à la photosynthèse.

Selon Mme Said, les diatomées se développent bien lorsque l'eau de mer contient suffisamment de silicium dissous.

"Lorsque les diatomées meurent, leurs coquilles coulent au fond de l'océan, absorbant ainsi le carbone sous forme de matière organique et de silice", explique-t-elle.

Crédit photo, Lauraclara Cosmas Légende image, Les femmes de Jambiani sont passées de la culture des algues à celle des éponges de mer, qui résistent mieux au réchauffement des océans.

Selon une autre étude, les éponges de mer filtrent efficacement l'eau de mer et réduisent la pollution marine. Une seule éponge peut pomper des milliers de litres d'eau par jour à travers un labyrinthe de canaux et de pores qui piègent les impuretés et les substances organiques, notent les chercheurs.

Selon une autre étude encore, une éponge de 1 kg peut pomper jusqu'à 24 000 litres d'eau de mer en une seule journée.

Les femmes de Jambiani sont formées par Marine Cultures avant de commencer à récolter les éponges de mer.

Depuis 2009, 13 femmes ont été formées, selon Ali Mahmudi Ali, qui gère la ferme.

"Nous formons les agriculteurs pendant un an, afin de nous assurer qu'ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour faire face aux conditions changeantes de la mer", explique-t-il.

La formation consiste à apprendre aux femmes à nager, à plonger, à utiliser le matériel, à nettoyer et à entretenir les éponges, à tenir une comptabilité, à commercialiser et à classer les éponges en vue de leur vente.

"La culture de l'éponge de mer a permis d'améliorer considérablement les revenus des agriculteurs"

Chaque éponge est vendue entre 37 000 et 74 900 shillings tanzaniens (9 141 et 18 283 francs CFA) en fonction de sa taille et de sa qualité. Elles sont vendues aux boutiques de souvenirs, aux touristes et aux hôtels de Zanzibar et de l'étranger.

L'agriculteur reçoit 70 %, 29 % vont au magasin et 1 % à la coopérative des agriculteurs d'éponge de Zanzibar, une organisation dirigée par des femmes, qui supervise le recrutement des agriculteurs et les activités de production.

La culture de l'éponge contribue à redéfinir les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la communauté de Jambiani, qui compte plus de 1 400 femmes traditionnellement cantonnées à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères.

"Elle a permis d'améliorer considérablement les revenus des agriculteurs. Nous sommes très fiers de cette initiative", déclare Nasir Hassan Haji, 48 ans et mère de quatre enfants.

Selon elle, la culture des éponges a aidé les femmes à se libérer de leur dépendance financière vis-à-vis des hommes, ce qui les rendait vulnérables à l'exploitation et aux abus. "En tant que femmes, nous devrions prendre notre vie en main. Nous ne devrions pas nous contenter d'attendre que notre mari mette de la nourriture sur la table", explique Haji.

Maintenant qu'elles gagnent un revenu régulier, leur influence sur les décisions familiales s'est accrue, ajoute-t-elle.

Le travail acharné de Rajabu en tant que cultivatrice d'éponges a porté ses fruits. En seulement deux ans, elle a gagné suffisamment d'argent pour acheter un terrain sur lequel elle construit une maison de trois chambres.

"Je veux rester avec mes enfants dans ma propre maison", dit-elle.

Rajabu explique que son ascension économique rapide a suscité la curiosité de ses voisins. "J'étais la risée de tous quand j'ai commencé", se souvient-elle, ajoutant : "Maintenant, ceux qui se moquaient de moi me demandent comment j'ai réussi à construire une maison."

Comme Rajabu, Haji trouve la culture des éponges bien préférable à celle des algues qu'elle pratiquait auparavant. Pendant quinze ans, elle a tiré de lourdes algues de la mer, confrontée à la dure réalité des conditions météorologiques extrêmes.

"Il était difficile de marcher sous des vents violents en portant des algues sur la tête, explique-t-elle. Les gouttes d'eau salée m'irritaient les yeux."

Cependant, la culture des éponges lui a rapporté de l'argent et l'a fait sourire, dit Haji. "Le seul secret est de travailler dur. Le travail acharné paie."

Zulfa Abdalla dit qu'elle avait du mal à gagner sa vie.

Elle a dû s'occuper de deux enfants après le divorce de son mari, alors qu'elle avait 23 ans.

L'ancien mari d'Abdalla s'est remarié et n'a jamais subvenu aux besoins de ses enfants, ce qui l'a obligée à les élever seule, dit-elle.

Crédit photo, Lauraclara Cosmas Légende image, Nasir Hassan Haji affirme que la culture des éponges contribue à redéfinir les rôles traditionnels des hommes et des femmes à Jambiani.

Abdalla s'est tournée vers le tissage de chapeaux pour gagner de l'argent. Cependant, le revenu mensuel de 40 000 shillings tanzaniens (9 903 francs CFA) était insuffisant pour répondre aux besoins de sa famille grandissante.

Lorsqu'Abdalla a trouvé un emploi de cultivatrice d'éponges, elle a dû apprendre à nager. "J'avais peur de la mer, mais j'ai appris à nager", dit-elle.

Trois mois après avoir commencé à cultiver des éponges de mer, Abdalla a obtenu une récolte exceptionnelle qui lui a rapporté 1 600 000 shillings tanzaniens (390 800 francs CFA). Ce succès lui a permis d'acheter un lit, une coiffeuse et une armoire.

Ses revenus lui ont également permis de rénover la maison de sa mère.

Le marché mondial des éponges de mer s'étend bien au-delà de Zanzibar, avec une culture et une récolte florissantes dans diverses régions du monde, dont la Méditerranée, les Caraïbes, la Grèce, la Turquie et l'Indonésie. Ces éponges recherchées, appréciées pour leur beauté naturelle et leur durabilité, constituent des alternatives naturelles aux éponges synthétiques et sont largement utilisées dans les foyers du monde entier.

Marine Cultures prévoit d'étendre la culture des éponges à d'autres régions de Zanzibar et à toute la Tanzanie, déclare Ali. En raison de sa nature lucrative, la culture des éponges offre une alternative à la pêche et contribue à réduire le stress sur les écosystèmes côtiers.

Elle peut également constituer une alternative écologique aux éponges synthétiques nocives, qui contiennent des microplastiques susceptibles de nuire à la vie aquatique, ajoute-t-il.

Dans certaines régions du monde, cependant, la surexploitation des éponges de mer naturelles présentes dans l'océan suscite des inquiétudes. L'élevage d'éponges de mer offre une alternative, mais son développement présente également des défis.

Selon M. Vaterlaus, la croissance de l'industrie de l'éponge de mer se heurte à des obstacles liés au manque de ressources financières pour la recherche et les investissements, ainsi qu'à l'expansion limitée des écloseries pour la culture des bébés éponges. "Tant que nous ne pourrons pas cultiver un grand nombre de petits bébés éponges, nous ne pourrons pas passer à l'échelle supérieure", explique-t-il.

L'impact économique réel des éponges est faible en raison des problèmes de mise à l'échelle, ajoute Christian Vaterlaus. "Les progrès ont été lents [au début] parce que chaque agriculteur a besoin de 1 000 à 1 500 éponges pour avoir son propre stock de géniteurs et cultiver les semences pour sa propre production.

Malgré les avantages environnementaux de la culture des éponges, la production et la distribution sont difficiles en raison des coûts élevés, explique Leonard Chauka, biologiste moléculaire de l'Institut des sciences marines de l'Université de Dar es Salaam en Tanzanie.

Crédit photo, Lauraclara Cosmas Légende image, Les éponges de mer jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique en contrôlant le cycle du carbone dans l'océan

Alors que les éponges synthétiques sont bon marché et largement disponibles, les éponges naturelles sont chères, coûtant jusqu'à 75 000 shillings tanzaniens (18 283 francs CFA). M. Chauka suggère qu'une sensibilisation accrue du public aux risques environnementaux des produits en plastique contribuera à promouvoir l'utilisation d'éponges naturelles.

La culture des éponges de mer est cependant un processus long. Les agriculteurs doivent attendre une année entière pour que les éponges arrivent à maturité et sont très dépendants de la disponibilité des semences naturelles. "Les cultivateurs d'éponges ne peuvent compter que sur la collecte de graines dans l'environnement naturel. Je pense que les efforts de recherche devraient se concentrer sur le développement de variétés d'éponges à croissance rapide et de haute qualité", propose Leonard Chauka.

Des recherches ont également montré que certaines éponges de mer sont sensibles aux vagues de chaleur marine.

Malgré ces difficultés, le marché des éponges de Zanzibar est bon, affirme M. Vaterlaus. Il ajoute que Marine Cultures prévoit d'introduire la culture d'éponges sur l'île de Pemba et dans la ville côtière de Tanga.

"Nous avons de nombreux clients potentiels dans le monde entier", poursuit-il.

Alors que l'appel à la prière d'une mosquée voisine résonne dans l'air, Mkasi Abdalla explique que la culture d'éponges a suscité des vagues d'enthousiasme dans sa communauté.

"Je suis très reconnaissante de cette opportunité. Les revenus que j'obtiens m'aident à résoudre mes problèmes", déclare Abdalla, qui gagne 270 000 shillings tanzaniens (66 276 francs CFA) par mois en vendant des éponges.

Avec ses économies, elle a acheté un terrain pour construire la maison de ses rêves.

Comme Rajabu, la vie d'Abdalla a été en dents de scie. Après la mort de son premier mari, Abdalla, ancienne cultivatrice d'algues et mère de sept enfants, est devenue le soutien de sa famille.

Mais sa situation s'est améliorée lorsqu'elle s'est remariée avec un artiste potier qui soutenait sa cause.

"Je suis heureuse de réunir mon nouveau mari et tous mes enfants", dit-elle.

L'histoire d'Abdalla et d'autres femmes montre le pouvoir de la culture des éponges, qui assure l'indépendance économique et l'égalité des sexes, tout en préservant les écosystèmes marins.