Mamadou Safayou Barry : le Guinéen qui a traversé six pays à vélo pour obtenir une place à l'université Al-Azhar en Egypte

il y a une heure

Mamadou Safayou Barry avec le vélo qui l'a transporté à travers six pays

Un étudiant a parcouru 4 000 km à vélo à travers l'Afrique de l'Ouest, endurant les arrestations et la chaleur torride, pour obtenir une place dans l'université de ses rêves.

Le jeune homme de 25 ans a pédalé pendant quatre mois à travers des pays ravagés par des militants islamistes et des coups d'État.

Cet homme marié et père d'un enfant a déclaré que, bien qu'il n'ait pas les moyens de suivre le cours d'études islamiques à Al-Azhar, ni de payer les billets d'avion pour l'Égypte, la réputation de l'université l'a incité à tenter sa chance lors de cette épopée à travers le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Niger et le Tchad.

Al-Azhar est l'un des centres d'enseignement islamique sunnite les plus influents au monde. C'est aussi l'un des plus anciens, puisqu'il a été fondé en 670 après J.-C.

M. Barry est parti de chez lui "à la recherche de la connaissance islamique", mais il a été confronté à la suspicion et à l'adversité dans certains des pays qu'il a traversés à vélo.

Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les attaques de militants islamistes contre des civils sont fréquentes et les récents coups d'État ont entraîné une instabilité politique.

"Au Mali et au Burkina Faso, les gens me regardaient comme si j'étais un homme mauvais. Partout, je voyais des militaires avec leurs gros fusils et leurs voitures", ajoute M. Barry.