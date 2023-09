Fermes piscicoles : malgré les risques, elles sont en plein essor en Afrique

Par Andrea Dijkstra

Journaliste économique, Kenya

il y a une heure

Crédit photo, Jeroen van Loon Légende image, L'élevage de poissons dans des cages en filet a connu un véritable essor ces dernières années en Afrique

"C'était horrible", dit Allan Ochieng à propos du désastre qui a frappé les pisciculteurs du lac Victoria à la fin de l'année dernière.

Des milliers de poissons ont été tués lorsque le plus grand lac d'Afrique a connu un phénomène naturel et récurrent appelé "upwelling".

Ce phénomène se produit lorsque les eaux profondes se mélangent aux eaux de surface, ce qui entraîne une diminution soudaine de l'oxygène dissous dans l'eau et tue les poissons.

Certains agriculteurs pensent que l'augmentation des niveaux d'algues ou la pollution ont pu jouer un rôle.

M. Ochieng a perdu la totalité de ses 120 000 tilapias, dont la moitié était presque prête à être récoltée. De nombreux autres agriculteurs ont subi des pertes similaires.

Avec trois partenaires, l'entrepreneur possède 24 cages, près de la plage d'Ogal sur le littoral kenyan, qui lui ont coûté environ 100 000 dollars (plus de 60 millions de FCFA). Ils ont dépensé 185 000 dollars supplémentaires pour les bébés tilapias, la nourriture et la main-d'œuvre.

"L'élevage de poissons en cage comporte d'énormes risques, mais peut aussi être extrêmement rentable", déclare M. Ochieng, qui est déterminé à continuer.

Comme son nom l'indique, l'aquaculture en cage consiste à élever des poissons dans une cage en filet. Elle est devenue l'un des secteurs alimentaires à la croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne, en raison de la diminution des stocks de poissons sauvages et de l'augmentation de la demande de poisson.

Le nombre de cages dans les eaux intérieures de l'Afrique subsaharienne est passé de neuf en 2006 à plus de 20 000 en 2019, selon une étude publiée dans Nature Food.

En Afrique de l'Est, entre 2017 et 2021, la taille de l'industrie a triplé, selon un rapport de Gatsby Africa.

Crédit photo, Jeroen van Loon Légende image, En Afrique, la demande de poissons tels que le tilapia est en hausse.

Yalelo Zambia est le plus grand producteur de tilapia d'Afrique subsaharienne, avec une production combinée de 25 000 tonnes de poisson dans ses installations situées sur le lac Kariba en Zambie et sur la rive ougandaise du lac Victoria.

Le directeur général de l'entreprise, Ulric Daniel, explique qu'il s'agit d'une activité de plus en plus axée sur la haute technologie.

"Comme il s'agit d'un produit que nous ne pouvons pas voir, une fois qu'il est sous l'eau, nous devons nous appuyer fortement sur la technologie pour mesurer ce qui se passe réellement sous la surface", explique le directeur général à la BBC. Il ajoute que l'élevage de poissons en cage est beaucoup plus riche en données que, par exemple, l'industrie de la volaille.

Selon lui, toutes ces données peuvent contribuer à atténuer les catastrophes agricoles comme celle de l'année dernière.

"La remontée des eaux peut se produire assez soudainement, mais certains indicateurs permettent de la prévoir. C'est pourquoi nous mesurons quotidiennement l'oxygène dissous, les valeurs de pH et la teneur en ammoniac de l'eau", explique M. Daniel.

Légende vidéo, "La vente d'une seule portée de lapins équivaut à trois mois de salaire"

"Dès que nous voyons les premiers signes de remontée des eaux, nous pouvons réduire le nombre de poissons dans une cage afin d'éviter la mortalité".

Victory Farms, qui est le plus grand producteur de poissons en cage du Kenya, recueille également de nombreuses données.

"Nous mesurons plusieurs profondeurs et emplacements afin d'évaluer l'activité et la biologie sous-marines, nous évaluons les algues dans le lac en tant qu'indicateur de la remontée des eaux et, en cas de niveaux réduits d'oxygène dissous, nous vérifions les courants d'eau ainsi que le niveau d'accumulation d'algues sur les filets des cages", explique Joseph Rehmann, directeur général de l'entreprise.

"Avec un historique de sept ans de données, nous pouvons maintenant généralement prédire si le risque d'upwelling est élevé, moyen ou faible. En cas de risque élevé, nous modifions les densités de stockage, réduisons l'alimentation et ralentissons ou arrêtons la manipulation des poissons, afin de réduire le stress.

Crédit photo, Jeroen van Loon Légende image, Les grands exploitants agricoles ont les moyens d'acquérir les équipements et les technologies nécessaires.

"Victory Farms a également mis au point une technologie permettant de réduire les pertes lors du transport des œufs vivants vers l'écloserie. Elle a mis au point un système d'incubation mobile, qui maintient les œufs en mouvement dans de l'eau oxygénée.

Cette technologie est issue d'un projet de construction d'étangs de stockage de géniteurs sur des parcelles de la communauté voisine.

En retour, les participants sont payés pour les œufs de poisson récoltés, qui sont ensuite transportés vers les propres étangs de Victory Farms.

De telles innovations sont hors de portée du nombre croissant de petits exploitants qui se sont lancés dans l'élevage de poissons en cage.

Crédit photo, Jeroen van Loon Légende image, Les petites exploitations piscicoles sont devenues une activité de démarrage très prisée

"Bien qu'il soit extrêmement important de mesurer les niveaux d'oxygène dans les cages, la plupart des petits exploitants ne le font pas car ils n'ont pas les moyens d'acheter l'équipement nécessaire, qui coûte plus de 1 000 dollars", explique Dave Okech, président de l'Association kényane des éleveurs de poissons en cage.

Un autre problème, selon M. Okech, est le manque de connaissances de nombreux nouveaux agriculteurs.

"En conséquence, certains placent leurs cages dans des eaux trop peu profondes, ce qui peut entraîner une pollution de l'eau et des mortalités plus importantes en cas de remontée des eaux.

"Certains entrepreneurs utilisent également des aliments de mauvaise qualité qui coulent, ce qui a un impact négatif sur l'écosystème et entraîne des pertes, car les tilapias se nourrissent de granulés flottants", ajoute M. Okech.

Il pense qu'une alimentation plus précise permettrait d'obtenir des poissons en meilleure santé et d'économiser de l'argent. Son entreprise, AquaRech, travaille actuellement sur un système de surveillance de la température de l'eau dans les cages.

Selon lui, il s'agit là d'une donnée essentielle, car les températures froides rendent plus difficile la digestion des tilapias.

Armé de ces informations, son système peut conseiller les éleveurs sur la quantité exacte d'aliments à utiliser.

"Nous avons besoin de ce type d'innovations pour professionnaliser le secteur et le rendre plus productif et bénéfique pour toutes les parties concernées", ajoute l'entrepreneur kenyan.

Toutefois, certains s'inquiètent de la croissance rapide de ce secteur. Ils s'inquiètent des quantités considérables d'aliments non consommés et d'excréments de poissons qui s'accumulent sous les cages, et de leur impact sur la qualité de l'eau.

"La présence de ces problèmes environnementaux souligne l'importance d'un placement responsable des cages à poissons, dans des eaux suffisamment profondes et avec une circulation d'eau suffisante", déclare Chrisphine Nyamweya, chercheuse à l'Institut de recherche marine et halieutique du Kenya.

Joe Rehmann, de Victory Farms, explique que son entreprise et les représentants du gouvernement testent régulièrement l'état de l'eau.

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problèmes avec la capacité de charge des poissons", affirme-t-il.

Il souligne que la surpêche a réduit la population de poissons sauvages du lac Victoria.