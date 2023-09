Organisateurs des CAN 2025 et 2027 : l'Algérie se retire de la course

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sénégal, champion en titre de la Coupe des Nations, est candidat à l'organisation du tournoi en 2027.

L'Algérie s'est retirée de la course à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) à la veille du vote qui décidera des pays qui se verront attribuer le tournoi en 2025 et 2027.

Le vote de la Confédération africaine de football (Caf), organisatrice de la Coupe d'Afrique des nations, résoudra la question de savoir qui remplacera la Guinée en tant que pays organisateur en 2025.

Le pays s'est vu retirer l'organisation du tournoi en octobre de l'année dernière en raison d'inquiétudes concernant les infrastructures et les installations.

Le Maroc devrait être désigné pour remplacer la Guinée, tandis que le Sénégal, actuel tenant du titre, est favori pour l'organisation de l'édition 2027.

L'Algérie était en lice pour les éditions 2025 et 2027, mais le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a profité d'une apparition à la télévision publique mardi pour annoncer le retrait du pays de la procédure de candidature, déclarant que cette décision était motivée par une "nouvelle approche de la stratégie de développement du football en Algérie".

La FAF a également déclaré qu'elle envisageait désormais de "concentrer ses efforts sur la réorganisation et la revitalisation du football en Algérie".

Le Maroc, la Zambie et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin sont donc les candidats restants pour 2025.

Le Sénégal, l'Égypte, le Botswana et une candidature combinée du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est sont en lice pour 2027.

Les candidatures de l'Algérie et du Maroc ont été compliquées par les relations politiques conflictuelles entre les deux pays, qui ont conduit à la rupture des liens diplomatiques en 2021.

Plus tôt cette année, le Maroc, champion en titre, s'est retiré du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie après s'être vu refuser un vol direct par le pays hôte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sud-Africain Patrice Motsepe est le président de la Caf depuis mars 2021.

A l'époque, le président de la Caf, Patrice Motsepe, avait déclaré : "Nous ne devons pas nous mêler de ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. La Caf ne doit jamais intervenir dans la politique".

Les deux pays possèdent de superbes stades et infrastructures, une population passionnée de football et sont capables d'organiser des tournois de football de classe mondiale.

Les membres du comité exécutif de la Caf voteront mercredi après avoir étudié les évaluations indépendantes de chaque soumissionnaire.

Difficultés dans la rotation régionale

Alors que Motsepe a déjà fait l'éloge des capacités d'organisation du Maroc et de l'Algérie, les commentaires faits pendant le CHAN de cette année pourraient également avoir influencé la décision de l'Algérie de se retirer.

Le président de la Caf a présenté une vision de la rotation régionale de l'Afcon, déclarant : "Nous ne pouvons pas assigner l'organisation successivement à la même région".

Cependant, quelques mois plus tard, le secrétaire général de la Caf, Veron Mosengo-Omba, a déclaré qu'une telle rotation n'était pas toujours possible.

"Aujourd'hui, seuls cinq ou six pays sur les 54 membres de la Caf peuvent se porter candidats à l'organisation de l'Afcon. Par conséquent, il ne sera pas possible de procéder à cette alternance", a-t-il déclaré.