Les prédateurs du Gabon sur le terrain : Au cœur du plus grand scandale du football africain

Par Suzanne Vanhooymissen et Tamasin Ford

BBC Africa Eye

il y a une heure

Les instances dirigeantes du football sont accusées de ne pas avoir protégé les jeunes victimes d'abus sexuels au Gabon. BBC Africa Eye s'est entretenu avec plus de 30 témoins qui ont parlé d'un réseau qui a sévi à tous les niveaux du football pendant trois décennies.

Avertissement : Cet article contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver choquants.

Les allégations d'abus sexuels au Gabon, pays d'Afrique centrale, remontent au début des années 1990.

Une victime, qui a souhaité garder l'anonymat, a décrit ce qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent, lors d'un camp de football pour les moins de 17 ans. Le jeune garçon a raconté que son meilleur ami et lui avaient été réveillés au milieu de la nuit et emmenés dans une pièce éclairée par des lumières rouges, remplie d'hommes nus.

"Ils ont commencé à nous toucher, mon ami et moi, et je ne comprenais pas. J'ai commencé à prier. Je voulais sortir, mais la porte était fermée. Ils m'ont attrapée et m'ont jetée par terre. Il y avait deux agents de sécurité. C'était comme s'ils étaient préparés", a-t-il déclaré.

"J'ai vu comment ils ont commencé à violer mon ami. Je l'ai regardé dans les yeux, et il m'a regardé comme pour me dire : 'Allons-y avec eux et finissons-en'. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai crié, j'ai crié.

"Ils m'ont dit que je ne serais plus jamais sélectionné pour jouer et que si j'osais parler à quelqu'un de ce qui s'était passé, ma famille serait tuée".

Il n'a plus jamais joué pour le Gabon.

Légende image, L'ancien international gabonais Parfait Ndong, photographié ici dans son académie, affirme qu'il a été ignoré lorsqu'il a tiré la sonnette d'alarme.

BBC Africa Eye a appris qu'il y avait eu plusieurs tentatives d'alerter les autorités sur ce qui se passait au fil des ans.

En 2019, l'ancien international gabonais Parfait Ndong est rentré au pays pour créer son académie, le Jardin de football au Gabon. Avec 45 sélections à son actif et une brillante carrière en Europe, il est une figure respectée du football gabonais. Lorsqu'il a découvert ce qui se passait, il a alerté les autorités.

"J'ai pris toutes les mesures possibles", a-t-il déclaré à la BBC, ajoutant qu'il avait parlé au président de la ligue, au président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) et au ministre des sports de l'époque.

Ayant vu ses efforts ignorés, il s'est tourné vers les médias locaux : "Personne ne voulait entendre ce que j'avais à dire".

Ce n'est qu'en décembre 2021, lorsque le journal britannique Guardian a révélé les abus, que quatre entraîneurs ont été arrêtés. Trois d'entre eux sont toujours en prison.

Patrick Assoumou Eyi, plus connu sous le nom de "Capello", est au cœur des allégations les plus graves. Pendant des décennies, il a été l'entraîneur principal des équipes nationales de jeunes du Gabon. Capello avait le pouvoir de décider qui jouerait pour le Gabon à ce niveau.

"Il était considéré comme un dieu, car tout le monde l'idolâtrait. Les responsables des centres de formation, des académies", explique Ndong.

En décembre 2021, le comité d'éthique indépendant de la Fifa a entamé une procédure d'enquête préliminaire sur les allégations d'abus sexuels commis par Capello et l'a suspendu de toute activité liée au football. Cette enquête a été menée sur le terrain par le comité d'éthique de la Fegafoot nouvellement installé, et en mai 2022, la chambre d'instruction de la Fifa a officialisé l'enquête préliminaire.

Légende image, Des témoins estiment que des milliers de garçons ont été abusés

Pour Loïc Alves, conseiller juridique principal à la Fifpro - le syndicat mondial des footballeurs professionnels - le fait de permettre à la Fegafoot de mener initialement l'enquête constitue un "conflit d'intérêts à tous les niveaux".

"Comment une victime pourrait-elle faire confiance à l'institution qui l'a abusée ?

Capello a reconnu les accusations de viol, de manipulation et d'exploitation de jeunes joueurs et reste en prison dans l'attente de sa sentence. Les autres entraîneurs arrêtés nient les allégations portées contre eux.

Des questions ont été soulevées quant aux autorités qui étaient au courant et au moment où elles l'ont été.

Alexis, dont le nom a été modifié pour protéger son identité, a gravi les échelons de la jeunesse gabonaise avant de jouer en Europe. Il a déclaré à la BBC que la seule raison pour laquelle il pouvait parler ouvertement était qu'il n'était plus dans le pays. S'il l'était, sa vie serait en danger.

"Ils ont donc arrêté Capello, mais depuis combien de temps sont-ils au courant et n'ont-ils rien fait ? Ils se sont arrêtés au niveau le plus bas. Cela va jusqu'au sommet, mais ils sont prêts à tout pour étouffer l'affaire. Capello est un bouc émissaire. Ce sont les têtes au sommet qui devraient tomber".

Un autre footballeur, que nous appellerons Julien, a déclaré à la BBC qu'il avait lui aussi été victime d'abus dès l'âge de 14 ans. Il a joué pour l'équipe nationale du Gabon pendant plusieurs années et estime que le nombre de garçons touchés est difficile à imaginer.

"Je ne sais pas combien d'entraîneurs ont abusé des garçons, mais pour l'instant, prenons seulement Capello. C'est le plus connu et il fait cela depuis 25 ou 30 ans. Chaque année, il a eu accès à au moins 50 garçons, si ce n'est plus", a-t-il déclaré.

"Voyons maintenant combien d'autres faisaient partie de ce réseau. Nous parlons de milliers de garçons".

Malgré les appels à la démission du président de la Fegafoot, Pierre-Alain Mounguengui, il est resté en poste et a été réélu en avril 2022.

M. Alves estime qu'il aurait dû être suspendu : "La gravité de la dissimulation présumée aurait dû entraîner une suspension automatique, une suspension temporaire, avant l'élection.

En tant que chef de la Fegafoot, M. Mounguengui pouvait être considéré soit comme incompétent pour ne pas avoir su ce qui se passait, soit comme coupable d'avoir couvert des années d'abus signalés, a-t-il déclaré.

Trois semaines après sa réélection, M. Mounguengui a été arrêté et accusé de "non-dénonciation de crimes de pédophilie". Contrairement à Capello, la Fifa ne l'a pas suspendu et il a continué à diriger la Fegafoot depuis la prison.

La politique de la Fifa en matière de protection de l'enfance stipule que : "La suspension d'un membre du personnel de ses fonctions pendant qu'une enquête externe est en cours devrait être une pratique courante".

L'ancien international gabonais Rémy Ebanega, qui a créé le premier syndicat de footballeurs professionnels du pays en 2014, est - comme Ndong - l'une des rares personnalités du football gabonais qui estime pouvoir parler ouvertement. Il n'a pas lui-même été victime d'abus, mais il dit avoir plusieurs amis qui l'ont été.

"La justice locale a emprisonné le président de la fédération et la Fifa n'a rien fait. Pourquoi n'a-t-il pas été suspendu pendant la durée de l'enquête, comme cela a été le cas pour Capello ?

"Il a continué à diriger la fédération alors qu'il était en prison. Je ne pense pas que cela se soit jamais produit ailleurs".

En mai 2022, la Fifa a officiellement suspendu Capello, deux autres entraîneurs et le responsable de la ligue de football, mais n'a pas sanctionné M. Mounguengui.

Entre-temps, la Confédération africaine de football (Caf) a déclaré que M. Mounguengui était considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire et a écrit au ministre gabonais des sports de l'époque, Franck Nguema, en avril 2022, pour s'interroger sur sa détention. Le président de la Caf, Patrice Motsepe, a ensuite rendu visite au patron de la Fegafoot en prison quatre mois plus tard.

Après près de six mois d'emprisonnement, M. Mounguengui a bénéficié d'une libération provisoire. Trois semaines plus tard, lors de l'ouverture de la Coupe du monde 2022 de la Fifa au Qatar, il a été photographié en train de serrer le président de la Caf dans ses bras.

Légende image, Le patron de la Fegafoot, Pierre-Alain Mounguengui (à droite), a été chaleureusement accueilli par le président de la Caf lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde, le 20 novembre 2022.

Pour Ebanega, l'invitation du patron de la Fifa, Gianni Infantino, à se rendre au Qatar donnait l'impression que l'instance dirigeante du football mondial était satisfaite des performances de la Fegafoot : "C'est ce qu'on appelle un travail bien fait ? Que la fédération n'agisse pas en cas d'abus sexuel ?".

Il y a trois mois, M. Mounguengui a été réélu aux plus hauts rangs de la Caf en tant que membre de son comité exécutif. La semaine dernière, il a été photographié aux côtés des dirigeants de la Caf au Caire pour l'annonce de l'organisation des CAN 2025 et 2027.

Près de deux ans après que les allégations ont été révélées dans les médias internationaux, de nombreuses personnalités de la Fegafoot restent au pouvoir.

"Je pense que le système a pu perdurer et qu'il peut encore perdurer parce que rien n'a changé", a déclaré M. Ebanega.

De nombreuses personnes qui ont parlé à la BBC des abus présumés craignent que les enfants soient toujours en danger.

"Je suis convaincu que les abus se poursuivent", a déclaré Julien.

Nous avons présenté les allégations contenues dans le documentaire de BBC Africa Eye à la Fegafoot, à la Caf et à la Fifa. Toutes les parties ont condamné avec la plus grande fermeté la maltraitance des enfants sous toutes ses formes.

La Fegafoot et M. Mounguengui ont nié toutes les allégations portées contre eux et ont déclaré que des mesures appropriées ont été prises dès que les allégations d'abus sexuels dans le football gabonais ont été rendues publiques.

Ils ont déclaré qu'ils ne reconnaissaient aucune critique de l'enquête mise en place par le comité d'éthique de la Fegafoot en décembre 2021 puisqu'elle a été mise en place conformément aux règlements de la fédération.

La Fifa et la Caf ont nié toutes les allégations formulées à leur encontre et ont déclaré que l'enquête de la Fifa formalisée en mai 2022 était toujours en cours.

Les deux organismes ont souligné que toutes leurs enquêtes ont été menées conformément aux exigences du code d'éthique de la Fifa, du Tribunal arbitral du sport, de la Cour européenne des droits de l'homme et de la loi suisse.

La Caf a déclaré que M. Motsepe s'était rendu au Gabon principalement pour souligner la tolérance zéro de l'organisation à l'égard des abus sexuels et pour soutenir les autorités chargées de l'enquête.

Elle a également déclaré que M. Mounguengui était un invité à la Coupe du monde lorsqu'il a été accueilli par M. Motsepe et qu'il n'avait aucune charge en cours contre lui.