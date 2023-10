Dr Denis Mukwege : le prix Nobel candidat à la présidence de la RD Congo

Une décennie plus tard, vivant sous la protection des soldats de maintien de la paix de l'ONU, le Dr Mukwege a lancé un nouveau défi aux dirigeants du pays. Il se présentera aux élections présidentielles prévues en décembre, a-t-il annoncé lundi.

Connu sous le nom de "Dr Miracle", cet homme de 68 ans est devenu célèbre dans le monde entier en pratiquant des opérations de chirurgie reconstructive sur des femmes violées dans l'est du pays déchiré par la guerre. Son hôpital a jusqu'à présent traité plus de 50 000 survivants de violences sexuelles, tandis qu'il s'est imposé comme l'un des plus grands experts mondiaux dans son domaine.