Des tensions religieuses croissantes

Image caption Des Coptes en colère devant l'église attaquée à Alexandrie

Les incidents entre communautés ont augmenté, récemment, en Egypte.

La fusillade de Naga Hamady, au cours de laquelle six Chrétiens ont été abattus, a été le premier signe de cette tension croissante, il y a presque un an.

Des incidents violents ont ensuite eu lieu régulièrement, toutes les deux semaines environ.

Les divergences se sont accentués entre la majorité musulmane sunnite et la minorité chrétienne copte, devenues plus religieuses.

L'éducation, la stagnation politique et les medias sont tenus pour responsables de cette polarisation de plus en plus nette de la société égyptienne.

Les services de sécurité sont critiqués : souvent, la police tarde à intervenir dans des contentieux mineurs, qui s'enveniment.

En cas d'incident, Musulmans et Chrétiens sont arrêtés en nombres similaires. S'ensuivent des rencontres de réconciliation, et dans 99% des cas, les coupables ne sont pas punis.

Les autorités égyptiennes nient, souvent, l'existence même des problèmes inter-religieux et se contentent d'appeler à l'unité nationale, suite aux violences.

Néanmoins, même s'il s'avère que l'attentat est lié à des éléments étrangers, le gouvernement aura du mal à ignorer le problème, étant donné l'ampleur de cette attaque (NDLR à Alexandrie).