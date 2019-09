Report du procès Chirac

Copyright de l’image 1 Image caption L'ancien président français, Jacques Chirac

A peine commencé, le procès de l’ancien président français est suspendu le temps qu’une question procédurale soulevée par la défense soit traitée. Cela pourrait prendre des mois.

Jacques Chirac, qui a bénéficié pendant ses deux mandats à l’Elysée, de l'immunité présidentiel est poursuivi pour "détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt". L’ex chef de l’Etat encourt théoriquement jusqu'à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende dans cette affaire d’emplois présumés fictifs à la maire de Paris : des emplois de Chargés de missions qui auraient en fait bénéficier à des hommes politiques.

C’est chez lui, au cœur de Paris, dans le 7ème arrondissement que Jacques Chirac a appris le report de son procès.

Dans un communiqué, l’ancien président de la République dit prendre acte de cette décision et tient à rappeler qu’il n’est pas à l’origine de la question de procédure qui a conduit à ce report.

Cette question de constitutionnalité a été soulevée par l’un des co- prévenus de Jacques Chirac dans cette affaire d’emplois présumés fictifs à la ville de Paris en l’occurrence son ancien directeur de cabinet à la mairie.

L’avocat de ce co-prévenu estime que les faits remontant au début des années 1990, avant l’accession à l’Elysée de Jacques Chirac en 1995, sont prescrits et qu’il faut saisir le Conseil Constitutionnel garant de la bonne application des lois en France.

Après une journée de réflexion, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de transmettre cette requête à un échelon judicaire supérieur : la Cour de cassation et d’interrompre le procès.

Vers le 20 juin, tous les protagonistes sont invités à se retrouver pour prendre connaissance de la décision de la Cour de cassation.

Celle ci devra dire s’il y a lieu ou non de saisir le conseil constitutionnel. Si c’est le cas, l’ensemble de la procédure pourrait durer des mois.

Autant dire que l’avenir du procès de Jacques Chirac est très flou d’autant plus flou que l’un de ses avocats remarque que fixer la date de reprise du procès ne sera pas chose facile.

Plus on approchera de la fin de l’année, plus on se rapprochera de l’élection présidentielle de 2010 et qu’il ne serait guère judicieux de juger un ancien chef d’Etat en période de campagne électorale.