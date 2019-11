Bénin : une charte d'éthique du gouvernement

Copyright de l’image OTHER Image caption Yayi Boni a été réélu en mars dernier

Les membres du nouveau gouvernement béninois nommés après la réélection en mars du président Boni Yayi, se sont engagés à respecter un code de conduite dénommé « charte de fonctionnement du gouvernement ».

L’idée d’une charte de fonctionnement du gouvernement remonte au mois d’avril 2006 au lendemain de la formation de la toute première équipe du président Boni Yayi alors fraîchement élu.

Le premier jet du document prévoyait entre autres l'institution de la culture permanente de valeurs morales, éthiques et citoyennes.

Dans la mouture actuelle signée par les membres du nouveau gouvernement nommés le 28 mai, 10 valeurs cardinales sont indiquées.

Elles vont de la primauté de l’intérêt général à la reddition de compte en passant par l’intégrité, la solidarité et la transparence.

On y lit en bonne place que « Toute décision, toute action ou toute tâche doit s'inscrire et être menée dans l'optique de l'intérêt public, selon les exigences et normes de rigueur et de qualité que justifient les ressources disponibles ».

Luttre contre la corruption

De même « Dans le strict respect des règles établies, en respect du droit à l'information du peuple souverain, chaque membre du gouvernement s'est engagé à rendre compte de sa gestion et des actions de son département dont les résultats lui sont imputables au prime abord ».

En ce qui concerne la transparence et la lutte contre la corruption, il est à rappeler que la constitution béninoise y consacre en partie son article 52.

« Le président de la république et les membres du gouvernement sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoine adressée à la chambre des comptes de la Cour Suprême.

Ils ne peuvent prendre part aux marchés de fournitures et adjudications pour les administrations ou institutions relevant de L'Etat ou soumises à leur contrôle ».