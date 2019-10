RDC : un ex-chef de guerre en fuite

Copyright de l’image Image caption Une récompense de 100.000 $ pour la capture de l'ex-chef de guerre

Le gouvernement provincial du Katanga, en République démocratique du Congo, a offert une récompense de 100.000 $ pour la capture de l'ancien chef de guerre Gédéon Kyungu Mutanga après son évasion spectaculaire mercredi.

Un commando avait attaqué la prison de Lubumbashi où il était détenu depuis sa condamnation à mort pour les crimes de guerre commis alors qu'il était à la tête d'une la milice Mai-Mai du Katanga sous le nom de "Commandant Gédéon" entre 2003 et 2006.

Le chef de cabinet du gouverneur a déclaré que la forte récompense visait à montrer que les autorités n'acceptaient pas l'impunité et non à souligner la dangerosité du fugitif. "Gédéon ne représente plus rien," a affirmé Huit Mulongo.

Il a ajouté qu'une enquête devrait déterminer l'identité des hommes armés qui l'ont libéré, ainsi que plus de 960 autres détenus de la prison.

Leurs foulards rouges, traditionnellement associés aux sécessionnistes katangais, semblent les lier aux commandos qui ont attaqué l'aéroport de Lubumbashi en février et un dépôt de munitions de l'armée en juin.

Les assaillants de mercredi ont d'ailleurs libéré une femme connue sous le nom de "Kata Katanga", arrêtée après l'attaque de l'aéroport. Le gouvernement provincial offre 10.000 $ de récompense pour l'arrestation de cette dernière.

Selon les chiffres officiels, environ 200 détenus évadés mercredi avaient été repris vendredi après-midi, dont la femme de Gédéon également condamnée pour son implication dans le mouvement Mai-Mai. Les autorités promettent 500$ à toute personne qui appréhendera les autres fugitifs.