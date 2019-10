La police malienne arrête Cissé

Copyright de l’image Image caption Souamaila Cissé, ancien président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, fait partie des personnalités arrêtées mardi à Bamako.

La police malienne a arrêté mardi l'homme politique Soumaila Cissé, responsable du parti de l'Union pour la république et la démocratie (URD) et ancien président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA.

Soumaïla Cissé qui a été dignitaire sous le régime déchu d'Amadou Toumani Touré était considéré comme l'un des sérieux prétendants au remplacement du général-président renversé le 22 mars.

Selon le correspondant de la BBC à Bamako, Soumaïla Cissé a été interpellé devant son domicile à Bamako.

La scène de son interpellation s'est déroulée sous les yeux d'Abdoulaye Touré, un proche de l'intéressé.

"Il est souffrant et on était sur le point de l'emmener par ambulance quand la police a fait irruption", explique Touré à notre correspondant.

Il ajoute que la police a affirmé qu'elle emmenerait Soumaïla Cissé à Kati, une ville de garnison à partir de laquelle le capitaine Sanogo et ses camarades ont préparé le putsch contre Amadou Toumani Touré.

Le président de l'URD est rentré de Ouagadougou après y avoir pris part à la concertation des forces vives maliennes sur la crise politique.

Son aide-de-camp indique que des militaires l'avaient longuement attendu à son domicile la nuit qui a précédé son arrestation.

L'interpellation de Soumaïla Cissé s'ajoute à celle d'autres personnalités arrêtées par la police les dernières 24 heures.

Il s'agit notamment de Modibo Sidibé et de Sadio Gassama, respectivement ancien premier ministre et ministre sous Amadou Toumani Touré.

Chacun des deux est à sa deuxième interpellation depuis le coup d'Etat.

Modibo Sidibé et Soumaïla Cissé ont assisté jeudi à l'investiture du président intérimaire Dionkounda Traoré.

Leurs interpellations sont intervenues au moment où le Mali attend la nomination d'un nouveau Premier Ministre.