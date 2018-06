L'ONU envoie des renforts à Goma

Copyright de l’image AFP Image caption Des Casques bleus de la Monusco déployant un véhicule blindé à Goma le 10 juillet 2012.

Les Casques bleus de l’ONU renforcent leur dispositif de défense à Goma, la capitale du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo.

Goma, qui compte 500.000 habitants, est sous haute tension.

La mission des Nations unies pour la stabilisation au Congo, la Monusco, tente de protéger la ville contre une offensive redoutée des rebelles du M23, selon Roger Meece, chef de la Monusco.

L'ONU s'inquiète des informations selon lesquelles les rebelles sont armés par des pays tiers, et “sont bien armés, équipés et entraînés".

L'Union européenne s'est déclarée mardi "très préoccupée" par la situation dans l'est de la RDC et a appelé le Rwanda à "cesser tout soutien aux groupes armés" actifs dans cette région.

Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, a appelé dans un communiqué “à un arrêt immédiat de toute forme de violence perpétrée par les groupes armés".

Kinshasa dénonce “une armée gouvernementale”

Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, Lambert Mendé, parle d’une guerre entre deux pays.

“Nous avons en face de nous une armée gouvernementale que nous n’attendions pas.

Il est clair aujourd’hui que le M23 n’est qu’une fiction créee par les maîtres de cette agression contre la RDC”, a déclaré à la BBC Lambert Mendé, visant des hauts responsables rwandais.

Le Rwanda dément avec véhémence toute implication. Les mutins du M23 ont affirmé ne pas avoir l’intention de prendre Goma, et vouloir négocier avec le gouvernement congolais.

Retour des FARDC

Sur le terrain, les Forces armées congolaises (FARDC) ont repris deux villes récemment capturées par les rebelles.

Des soldats des FARDC ont été aperçus entrant dans la ville stratégique de Rutshuru, à 70km au nord de Goma, capturée par les rebelles ce week-end. Kiwanja, 20km plus au nord, a également été reprise par l’armée après que les rebelles ont quitté la ville.

Mardi, un des leaders des rebelles a déclaré à la BBC qu’ils avaient l’intention de se cacher dans les montagnes jusqu’à la tenue de négociations avec Kinshasa, et qu’ils ne souhaitaient pas prendre d’autres villes.

Les rebelles sont soutenus par le général mutin Bosco Ntaganda, recherché pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Bosco Ntaganda est un Tutsi, comme la majorité des dirigeants rwandais.

Un récent rapport d’experts de l’ONU a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles.

Nouveaux uniformes

Dans une conférence de presse à Kinshasa, Roger Meece a révélé que les mutins du M23 portaient un nouvel uniforme, indiquant qu’ils étaient soutenus par “un pays étranger”.

Il a aussi souligné que certains rebelles parlaient anglais, et n’étaient donc pas originaires de la RDC.

Le M23 est constitué d'ex-combattants de la rébellion tutsi congolaise du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), intégrés dans les Forces armées congolaises dans le cadre d'un accord de paix avec Kinshasa signé le 23 mars 2009.

Les mutins, qui réclament la pleine application de ces accords, ont commencé à faire défection en avril. Au cours des deux dernières semaines, ils sont passés de 1.000 à 2.000 combattants.

Ce regain de violences a fait plus de 200.000 déplacés et plus de 20.000 réfugiés au Rwanda et en Ouganda.